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« Manchester United ne peut pas se laisser intimider ! » - Rio Ferdinand livre son verdict sur JJ Gabriel alors que le joueur de 15 ans pousse pour quitter Old Trafford au milieu d’un intérêt venu d’Europe
Ferdinand salue le potentiel « fou » d’une star adolescente
La légende de Manchester United Ferdinand a livré un éloge appuyé du jeune talent du centre de formation JJ Gabriel, tout en accompagnant ses louanges d’un avertissement sévère à l’attention de la direction du club concernant l’avenir du joueur. L’attaquant de 15 ans fait récemment l’objet d’intenses spéculations après que ses représentants ont, selon certaines informations, indiqué aux dirigeants de United qu’il souhaitait relever un nouveau défi loin d’Old Trafford.
S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a fait part de son admiration pour les qualités techniques de l’adolescent et son potentiel physique. « Avant tout, quel talent, ce gamin, a déclaré le sextuple vainqueur de la Premier League. C’est fou. Je ne sais pas où se situe le plafond de ce gamin. Je l’ai vu jouer, je l’ai vu s’entraîner, j’ai écouté des gens qui l’ont entraîné pendant plusieurs années et il ne fait aucun doute que ce gamin ira au sommet. »
Il a ajouté : « Je pense qu’il faut comprendre les raisons pour lesquelles il veut quitter le club. Ce n’est pas un joueur de 15 ans qui prend cette décision tout seul, sa famille peut avoir ses raisons. »
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L’ascension fulgurante de Gabriel à Manchester United
L’ascension de Gabriel dans la hiérarchie à Carrington a été tout simplement fulgurante. Arrivé à l’académie il y a quatre ans, il a rapidement été propulsé chez les moins de 18 ans à seulement 14 ans, ce qui souligne l’immense confiance que le staff technique plaçait en ses capacités. Sa progression a franchi un nouveau cap l’an dernier lorsqu’il a été invité à s’entraîner avec l’équipe première, ce qui lui a offert un aperçu direct des exigences requises au plus haut niveau.
Ferdinand estime que le club doit faire passer l’intégrité à long terme de la structure de son académie avant les exigences d’un seul individu, en soulignant que « il y aura d’autres jeunes qui prendront cela comme point de référence, donc vous ne pouvez pas donner l’image d’un club de football faible. Mais, je le répète, je ne connais pas tous les faits et j’aimerais beaucoup les connaître. »
Naviguer dans les dynamiques complexes du développement des jeunes
Ferdinand s’est souvenu avoir vu le jeune tenir tête à des professionnels chevronnés, ce qui n’a fait que renforcer sa conviction quant au très haut potentiel du joueur. « Sont-ils impatients, pensent-ils qu’il aurait déjà dû avoir du temps de jeu, leur a-t-on promis certaines choses et sont-ils maintenant mécontents ? », s’est interrogé Ferdinand en évoquant les motivations derrière ce possible départ.
« Je me souviens l’avoir regardé à l’entraînement et il faisait des exercices de tirs avec Bruno Fernandes. C’est le joueur de l’année de la PFA et l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. À 15 ans, cela m’aurait suffi. Mais peut-être qu’il a des ambitions et qu’il veut déjà jouer. Mais Manchester United ne peut pas donner l’impression de se laisser intimider par un joueur de 15 ans, peu importe à quel point il est bon. Donc, quelle que soit l’issue, Manchester United doit rester fort sur ce dossier. »
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Les géants européens se disputent la signature de Gabriel
L’incertitude entourant l’avenir de Gabriel a mis en alerte les plus grands clubs du football mondial, créant un « poker » à très haut risque pour s’attacher ses services. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone ont été fortement associés à l’attaquant, le géant allemand Bayern Munich est lui aussi pleinement dans la course.
Le Paris Saint-Germain serait également prêt à passer à l’action, le champion de France suivant de près la situation alors que Gabriel approche de son 16e anniversaire, le 6 octobre. Cette date est importante, car elle marque le moment à partir duquel il peut légalement être représenté par un intermédiaire de joueurs agréé, ce qui pourrait accélérer les discussions formelles autour d’un transfert.
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