La légende de Manchester United Ferdinand a livré un éloge appuyé du jeune talent du centre de formation JJ Gabriel, tout en accompagnant ses louanges d’un avertissement sévère à l’attention de la direction du club concernant l’avenir du joueur. L’attaquant de 15 ans fait récemment l’objet d’intenses spéculations après que ses représentants ont, selon certaines informations, indiqué aux dirigeants de United qu’il souhaitait relever un nouveau défi loin d’Old Trafford.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a fait part de son admiration pour les qualités techniques de l’adolescent et son potentiel physique. « Avant tout, quel talent, ce gamin, a déclaré le sextuple vainqueur de la Premier League. C’est fou. Je ne sais pas où se situe le plafond de ce gamin. Je l’ai vu jouer, je l’ai vu s’entraîner, j’ai écouté des gens qui l’ont entraîné pendant plusieurs années et il ne fait aucun doute que ce gamin ira au sommet. »

Il a ajouté : « Je pense qu’il faut comprendre les raisons pour lesquelles il veut quitter le club. Ce n’est pas un joueur de 15 ans qui prend cette décision tout seul, sa famille peut avoir ses raisons. »