Selon The Sun, la direction de Manchester United a clairement indiqué qu’elle n’envisageait pas de faire revenir Rashford dans l’effectif la saison prochaine. L’attaquant, actuellement prêté pour toute la saison au FC Barcelone, ne fait toujours pas partie des plans du club, malgré une récente publication sur les réseaux sociaux qui a relancé les spéculations chez les supporters quant à un éventuel retour.

Mardi, Rashford a retweeté une publication du compte officiel de Manchester United célébrant le retour du club en Ligue des champions, en ajoutant un message de « Félicitations » accompagné d’un emoji en forme de cœur. Il s’agissait de sa première interaction numérique avec le club depuis près d’un an, mais ce geste n’a pas modifié la position du club sur son avenir. Les Red Devils souhaitent se débarrasser de son salaire élevé, qui doit passer à 325 000 livres par semaine en juillet, suite à la qualification du club pour la Ligue des champions.







