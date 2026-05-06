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Manchester United n’envisage pas de réintégrer Marcus Rashford, alors que persiste l’incertitude sur son transfert définitif au FC Barcelone
La sortie définitive demeure l’objectif principal.
Selon The Sun, la direction de Manchester United a clairement indiqué qu’elle n’envisageait pas de faire revenir Rashford dans l’effectif la saison prochaine. L’attaquant, actuellement prêté pour toute la saison au FC Barcelone, ne fait toujours pas partie des plans du club, malgré une récente publication sur les réseaux sociaux qui a relancé les spéculations chez les supporters quant à un éventuel retour.
Mardi, Rashford a retweeté une publication du compte officiel de Manchester United célébrant le retour du club en Ligue des champions, en ajoutant un message de « Félicitations » accompagné d’un emoji en forme de cœur. Il s’agissait de sa première interaction numérique avec le club depuis près d’un an, mais ce geste n’a pas modifié la position du club sur son avenir. Les Red Devils souhaitent se débarrasser de son salaire élevé, qui doit passer à 325 000 livres par semaine en juillet, suite à la qualification du club pour la Ligue des champions.
- AFP
Incertitude sur le marché des transferts du FC Barcelone
La situation se complique en raison des doutes grandissants sur la volonté du FC Barcelone de transformer le prêt de l’international anglais en transfert définitif. Le club catalan dispose d’une option d’achat de 26 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, mais il ne s’est pas encore engagé dans cette voie. Rashford a inscrit 13 buts en 46 apparitions au Camp Nou, toutefois son niveau de jeu a considérablement baissé en cette fin de saison.
L’attaquant n’a pas été titularisé lors des cinq dernières sorties du Barça et a même peiné lors de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Le club catalan dispose toutefois d’un délai butoir fixé au 15 juin pour activer la clause d’achat. Si l’intéressé, qui a rebaptisé son compte officiel « MR14 » en référence à son numéro de maillot blaugrana, souhaite rester en Espagne et évite tout retour à Manchester, l’incertitude demeure tant que Barcelone n’a pas tranché.
Carrick garde le silence sur son avenir
L’entraîneur principal de Manchester United, Michael Carrick, reste évasif sur l’avenir à long terme du joueur à Old Trafford. Rashford n’a plus porté le maillot des Red Devils depuis décembre 2024, et ses relations avec le club se sont dégradées après son passage forcé dans une « équipe de transition » lors de la préparation estivale, puis la perte de son maillot floqué du n°10 au profit de Matheus Cunha.
Interrogé sur le sujet le mois dernier, le technicien a coupé court aux spéculations : « Il y a des choix à faire en temps utile, et Marcus en fait partie. Pour l’instant, rien n’est acté. Cela viendra, mais aujourd’hui, il n’y a rien à ajouter. »
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Coupe du monde : focus sur la préparation estivale
Malgré ses performances mitigées en club, Marcus Rashford pourrait figurer dans la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers gauches des Three Lions, aux côtés d’Anthony Gordon (Newcastle), il pourrait toutefois voir son avenir en club prendre encore un peu plus de retard. En effet, la réglementation prévoit une pause obligatoire de trois semaines pour les joueurs après la compétition internationale. Si les Three Lions atteignent les phases à élimination directe, l’attaquant ne retrouverait Old Trafford qu’aux alentours du 1^(er) août. Un timing qui complique les plans de Manchester United si le dossier de transfert n’est pas bouclé dès l’ouverture du mercato estival.