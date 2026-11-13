Un poste de premier plan en Premier League s’est de nouveau libéré après la décision de démettre Michael Carrick de ses fonctions après 32 matches à la tête de l’équipe . Sous sa direction, United a chuté dans la zone de relégation avant que Carrick ne soit remercié sans ménagement.

Alors qu’un changement était évoqué depuis quelque temps, United avait plusieurs candidats à étudier pour tenter, une nouvelle fois, de réveiller le géant endormi. L’ancien entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, aurait figuré parmi les candidats à un moment donné .

Le choix s’est porté sur Pochettino. L’Argentin doit d’abord achever ses engagements en Ligue des nations de la CONCACAF avec l’équipe nationale masculine des États-Unis avant de revenir dans le football anglais, où il a déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea.

Il n’arrivera au « Théâtre des rêves » que vers la fin de la semaine prochaine, ce qui lui laissera peu de temps pour prendre ses marques à un poste particulièrement exigeant avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter un vieil adversaire, Liverpool.