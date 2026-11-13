« Manchester United n’aurait pas su gérer Antonio Conte » : pourquoi le club a écarté un entraîneur « brillant », selon Paul Parker
Pochettino choisi pour remplacer Carrick, limogé
Un poste de premier plan en Premier League s’est de nouveau libéré après la décision de démettre Michael Carrick de ses fonctions après 32 matches à la tête de l’équipe. Sous sa direction, United a chuté dans la zone de relégation avant que Carrick ne soit remercié sans ménagement.
Alors qu’un changement était évoqué depuis quelque temps, United avait plusieurs candidats à étudier pour tenter, une nouvelle fois, de réveiller le géant endormi. L’ancien entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, aurait figuré parmi les candidats à un moment donné.
Le choix s’est porté sur Pochettino. L’Argentin doit d’abord achever ses engagements en Ligue des nations de la CONCACAF avec l’équipe nationale masculine des États-Unis avant de revenir dans le football anglais, où il a déjà entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea.
Il n’arrivera au « Théâtre des rêves » que vers la fin de la semaine prochaine, ce qui lui laissera peu de temps pour prendre ses marques à un poste particulièrement exigeant avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter un vieil adversaire, Liverpool.
- Getty
Conte sans poste depuis son départ de Naples
United aurait pu recruter un entraîneur actuellement sans poste et disponible immédiatement : Conte fait une pause depuis sa décision de quitter Naples en mai 2026.
L’homme de 57 ans a remporté des titres à la tête de la Juventus, de Chelsea, de l’Inter et de Naples. Il a également passé deux ans à la tête de la sélection italienne. Son palmarès ne souffre aucune contestation, mais son caractère peut froisser certaines personnes.
Passionné, le natif de Lecce ne fait de cadeau à personne et dit toujours ce qu’il pense. Il exige un engagement total de ceux qui travaillent sous ses ordres comme de ses supérieurs. À bien des égards, il semblerait être le choix idéal pour reprendre une équipe en difficulté à Manchester et lui rendre son unité. Les joueurs en deçà des attentes comprendraient très clairement que l’échec n’est plus une option.
Conte, un choix plus judicieux malgré son intransigeance ?
Interrogé sur le fait de savoir si Conte aurait été le choix logique, compte tenu de sa disponibilité et de son bilan, Parker, ancien défenseur de United sacré champion de Premier League, qui s’exprimait en partenariat avec Islandcasino.com, a déclaré à GOAL : « Je suis tout à fait d’accord. Pour le vestiaire, ce serait absolument formidable.
« Mais, vu de l’extérieur, je pense que beaucoup de gens diraient la même chose que moi. Pas besoin d’être un ancien joueur ou de jouer encore aujourd’hui, il suffit d’aimer le football. Nous avons tous une opinion sur Conte, sur ce que nous le voyons faire et sur ce que nous l’entendons dire. Je pense que les dirigeants de Manchester United n’auraient pas su le gérer.
« Ils n’auraient pas pu embaucher quelqu’un qui a son mot à dire, même s’il a entièrement raison neuf fois sur dix. Je pense qu’ils ont vu ses déclarations d’avant ou d’après-match lorsqu’il n’était pas satisfait de ce qui se passait au club.
« Il exige qu’on lui donne la possibilité de gagner des titres, et ils n’auraient pas voulu cela. Je pense que tout le monde le sait. Pas besoin de jouer ou d’avoir joué pour Manchester United pour comprendre comment sont ces gens-là, et Conte ne leur conviendrait tout simplement pas.
« Jamais ils ne voudraient faire entrer chez eux quelqu’un qui ne resterait pas les bras croisés et qui dirait ce qui ne va pas. Ce n’est pas ce qu’ils veulent en ce moment. »
- Getty/GOAL
Pochettino attendu au tournant à Manchester United
Voilà un jugement plutôt sévère sur l’état d’esprit qui règne à Old Trafford. Ceux qui tirent les ficelles en coulisses devraient vouloir ce qu’il y a de mieux pour le club et l’intérêt collectif. Treize ans se sont écoulés depuis que le légendaire Sir Alex Ferguson a pris sa retraite et que le déclin s’est amorcé.
Pochettino pourrait bien se révéler un choix judicieux : son CV laisse penser qu’il peut inverser la tendance à Manchester. Mais il n’arrivera pas avec la même volonté de tout bousculer que Conte, alors que c’est sans doute ce dont United a besoin actuellement.
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