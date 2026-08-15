Goncalo Ramos : première titularisation avec le Milan, et déjà un premier but, de la tête, en vrai attaquant, ainsi que deux passes décisives géniales, pour Chukwueze et Loftus-Cheek. Entre-temps, d’excellentes remises pour ses coéquipiers : c’est un attaquant au pied noble, et cela se voit sur le but du Nigérian, quand, avec une intelligence de numéro 10, au lieu de frapper, il sert son coéquipier d’un no-look. Si le bonjour se voit dès le matin, il sera un grand protagoniste.





Chukwueze : le meilleur joueur du Milan, le seul à rester sur le terrain pendant tout le match. Amorim raffole de lui, et on comprend pourquoi : il écarte le jeu et transperce la défense adverse, comme sur les centres décisifs pour Cissé et Ramos. Il semble être la véritable arme supplémentaire des Rossoneri sur le plan offensif, le passe-partout pour mettre en pièces la défense de United. Après des années difficiles, son moment est peut-être enfin arrivé, dans un rôle différent, celui de piston droit dans le 3-4-2-1.





Jashari : il se bat et récupère des ballons, toujours au cœur du jeu, et participe à l’action du but de l’1-1 en chipant le ballon à Mazraoui avant de servir Ramos. C’est lui qui gère les temps et les modalités du pressing, il semble être un tout autre joueur par rapport à l’an dernier.





Cissé : de bonnes initiatives offensives en première période, il est l’un des rares à tenter d’éliminer son vis-à-vis. Grande personnalité. Il lance et conclut l’action du 2-2 sur une passe décisive de Chukwueze. Difficilement compréhensible d’imaginer le laisser partir sans alternatives sérieuses, surtout dans le cadre d’un prêt sec : bonne surprise pour Amorim.





Torriani : il poursuit son été de phénomène, cette fois en arrêtant un penalty du capitaine de United Bruno Fernandes, et en apportant de la sérénité aux siens, avec deux autres bonnes interventions, dont une face à Rashford. Pas mal du tout.