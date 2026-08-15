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Manchester United-Milan, les tops et les flops : Chukwueze et Ramos déchaînés, surprise Cisse. Terracciano au désastre

Manchester United vs Milan AC
Manchester United
Milan AC
Jeux d'amitié des clubs

Les satisfactions et les déceptions du dernier match amical de l’AC Milan avant ses débuts en Serie A contre le Toro.

Dernier match amical estival de l’AC Milan, puis les choses sérieuses commencent. Les Milanais ont battu 4-2 le Manchester United à Wroclaw, en Pologne. Pour Amorim, qui a retrouvé son passé récent, avec lequel la séparation s’était très mal passée, il s’agissait d’un test clé. Face aux Red Devils on devait commencer à entrevoir l’équipe qui, bien que décimée par les blessures et le mercato, sera alignée contre le Torino dimanche 23 août lors de la première journée de Serie A 2026/27 : il y a eu de bons signaux, et d’autres moins bons.


Voici les satisfactions et les déceptions du test de la mi-août :


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    TOP

    Goncalo Ramos : première titularisation avec le Milan, et déjà un premier but, de la tête, en vrai attaquant, ainsi que deux passes décisives géniales, pour Chukwueze et Loftus-Cheek. Entre-temps, d’excellentes remises pour ses coéquipiers : c’est un attaquant au pied noble, et cela se voit sur le but du Nigérian, quand, avec une intelligence de numéro 10, au lieu de frapper, il sert son coéquipier d’un no-look. Si le bonjour se voit dès le matin, il sera un grand protagoniste.


    Chukwueze : le meilleur joueur du Milan, le seul à rester sur le terrain pendant tout le match. Amorim raffole de lui, et on comprend pourquoi : il écarte le jeu et transperce la défense adverse, comme sur les centres décisifs pour Cissé et Ramos. Il semble être la véritable arme supplémentaire des Rossoneri sur le plan offensif, le passe-partout pour mettre en pièces la défense de United. Après des années difficiles, son moment est peut-être enfin arrivé, dans un rôle différent, celui de piston droit dans le 3-4-2-1.


    Jashari : il se bat et récupère des ballons, toujours au cœur du jeu, et participe à l’action du but de l’1-1 en chipant le ballon à Mazraoui avant de servir Ramos. C’est lui qui gère les temps et les modalités du pressing, il semble être un tout autre joueur par rapport à l’an dernier.


    Cissé : de bonnes initiatives offensives en première période, il est l’un des rares à tenter d’éliminer son vis-à-vis. Grande personnalité. Il lance et conclut l’action du 2-2 sur une passe décisive de Chukwueze. Difficilement compréhensible d’imaginer le laisser partir sans alternatives sérieuses, surtout dans le cadre d’un prêt sec : bonne surprise pour Amorim.


    Torriani : il poursuit son été de phénomène, cette fois en arrêtant un penalty du capitaine de United Bruno Fernandes, et en apportant de la sérénité aux siens, avec deux autres bonnes interventions, dont une face à Rashford. Pas mal du tout.

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  • FLOP

    Musah : il perd tout de suite Maguire sur le corner qui amène le but de la tête, on peut se demander pourquoi c’est lui qui le marque. Match de contenance, il lui manque toujours ce petit éclair.


    Estupinan : en difficulté dans ses appuis, il se trompe aussi dans les couvertures et récolte rapidement un jaune, avant que Marciniak ne lui évite ensuite le rouge. On ne comprend pas pourquoi son transfert à Aston Villa a été bloqué, puisqu’il n’a jamais convaincu et continue de ne pas le faire.


    Terracciano : folie totale qui amène le penalty accordé à Tielemans, bien qu’inexistant. En grande difficulté dans la relance, il frôle aussi le but contre son camp, avant d’offrir à Dorgu le but facile du 2-1. Désastre total, le pire sur le terrain.

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