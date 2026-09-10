Manchester United a enfin mis un terme à sa longue et douloureuse attente pour un but en Ligue des champions de l’UEFA. Avant son match contre Sabah, le club était resté 1 016 jours sans trouver le chemin des filets dans la compétition reine en Europe.

La dernière fois que Manchester United a célébré un but en Ligue des champions, c’était le 29 novembre, lorsque Scott McTominay avait marqué lors d’un match nul 3-3 contre Galatasaray pendant la phase de groupes 2023. Après ne pas s’être qualifié pour la compétition lors des deux saisons précédentes et avoir terminé sa dernière campagne sur une défaite 1-0 contre le Bayern Munich, la pression était immense pour réussir une performance marquante à l’occasion de son retour.