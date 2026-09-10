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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Manchester United met fin à une disette de 1 016 jours sans but en Ligue des champions avec une victoire autoritaire contre Sabah

Manchester United vs Sabah FK
Manchester United
Sabah FK
Ligue des Champions

Manchester United a annoncé avec éclat son retour dans la compétition d’élite européenne, écrasant la formation azerbaïdjanaise de Sabah dans une rencontre totalement à sens unique à Old Trafford. Cette impressionnante victoire 4-0 a non seulement assuré de précieux points dans la phase de ligue, mais elle a aussi officiellement mis fin à une attente misérable de 1 016 jours pour un but en Ligue des champions, qui hantait le club depuis des années.

  • Mettre fin à la malédiction européenne

    Manchester United a enfin mis un terme à sa longue et douloureuse attente pour un but en Ligue des champions de l’UEFA. Avant son match contre Sabah, le club était resté 1 016 jours sans trouver le chemin des filets dans la compétition reine en Europe.

    La dernière fois que Manchester United a célébré un but en Ligue des champions, c’était le 29 novembre, lorsque Scott McTominay avait marqué lors d’un match nul 3-3 contre Galatasaray pendant la phase de groupes 2023. Après ne pas s’être qualifié pour la compétition lors des deux saisons précédentes et avoir terminé sa dernière campagne sur une défaite 1-0 contre le Bayern Munich, la pression était immense pour réussir une performance marquante à l’occasion de son retour.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Cunha lance la démonstration à Old Trafford

    Le moment décisif est arrivé juste avant la demi-heure de jeu lorsque Matheus Cunha a ouvert le score, soulageant instantanément les joueurs d’un lourd fardeau. Cunha a profité d’un centre précis de Patrick Dorgu pour expédier une frappe à bout portant dans la lucarne gauche. Ce but crucial a ouvert les vannes pour Manchester United, qui a rapidement pris le contrôle total du match.

    Bruno Fernandes a doublé la mise juste avant la pause, en plaçant une frappe précise au centre du but après une passe incisive de Youri Tielemans. Quelques instants plus tard, Benjamin Sesko a inscrit un troisième but juste avant la mi-temps, mettant effectivement fin à tout suspense avant même le coup de sifflet.

  • Martinez scelle une performance dominante

    Manchester United a maintenu une pression incessante en seconde période, refusant de laisser aux visiteurs azerbaïdjanais le moindre répit ou la moindre chance de se reprendre. La défense est restée incroyablement solide, tandis que les joueurs offensifs ont continué à se créer de nombreuses occasions pour creuser davantage l'écart.

    Lisandro Martinez a finalement inscrit le quatrième et dernier but à la 68e minute, en profitant d'une phase arrêtée bien travaillée pour décocher une frappe du pied gauche dans le petit filet droit. Ce large succès 4-0 à Old Trafford a propulsé Manchester United à la quatrième place du classement général de la Ligue des champions. Le club se trouve actuellement juste derrière le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Barcelone, n'étant devancé qu'à la différence de buts après un début tout simplement spectaculaire et très encourageant.

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    Le derby approche

    Après ce spectaculaire retour en Coupe d’Europe, Manchester United doit désormais se tourner vers le derby de Manchester crucial de dimanche contre Manchester City à Old Trafford. United occupe actuellement la 11e place du classement avec quatre points pris lors de ses trois premiers matches. À l’inverse, City arrive avec un bilan parfait de trois victoires et occupe la tête du classement. Les supporters espéreront que cette victoire éclatante apporte l’élan nécessaire pour faire tomber leur rival jusque-là irréprochable.

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