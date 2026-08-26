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Manchester United lance une offensive tardive pour Eduardo Camavinga ! Une offre de 43 M£ est prévue alors que l’avenir de la star du Real Madrid se précise
Manchester United envisage un raid surprise au Bernabéu
Manchester United est prêt à tester la détermination du Real Madrid avec une offensive significative en fin de mercato pour Camavinga. Selon des informations du média espagnol Cadena SER, le géant de Premier League a identifié le milieu polyvalent comme une cible prioritaire pour renforcer son effectif. Le joueur de 23 ans, arrivé au Real Madrid en provenance de Rennes à l'été 2021, est sous contrat au Santiago Bernabéu jusqu'à l'été 2029. Malgré les recrues déjà enregistrées cet été, la direction d'Old Trafford semble déterminée à s'offrir une signature phare capable de transformer le profil technique de l'entrejeu de l'équipe.
Cet intérêt intervient à un moment curieux pour le club espagnol, où l'ancien entraîneur de Manchester United Jose Mourinho a récemment pris les commandes. Mourinho avait auparavant suggéré que le mercato estival du Real Madrid était bouclé, mais une offre formelle pour un joueur qui peine actuellement à obtenir un temps de jeu régulier pourrait forcer une réévaluation. Camavinga a disputé 43 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid la saison dernière, pour deux buts et une passe décisive, mais son rôle semble limité sous la nouvelle direction, lui qui n'a joué que 10 minutes en sortie de banc lors de la victoire 2-1 face à l'Espanyol pour l'ouverture de la saison.
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Les difficultés au milieu de terrain provoquent une activité tardive
L’offensive soudaine pour Camavinga est perçue par certains comme une réaction aux récentes performances de Manchester United sur le terrain. L’équipe de Carrick a notamment livré une prestation particulièrement décevante, s’inclinant 2-0 contre Hull City dans un match qui a soulevé de sérieuses questions sur la profondeur et l’équilibre des options actuelles au milieu de terrain.
Carrick s’est déjà montré actif sur le marché, en faisant venir notamment Youri Tielemans, Andrey Santos et, plus récemment, en s’attachant les services de la cible de longue date Carlos Baleba en provenance de Brighton. Cependant, l’opportunité de recruter un talent comme Camavinga, qui affiche un palmarès garni au Real Madrid, avec notamment deux titres de Liga et deux sacres en Ligue des champions parmi de nombreux autres honneurs, semble tout simplement trop belle pour être laissée passer.
La concurrence de Chelsea et les priorités de l’effectif
Manchester United n’est pas le seul club de Premier League à suivre la situation, puisque Chelsea serait également dans la course pour le joueur de 23 ans. Des informations en provenance d’Espagne indiquent que Manchester United dispose d’environ 80 millions de livres sterling dans son enveloppe de transferts, qu’il compte répartir entre la piste menant à Camavinga et le latéral gauche de Barcelone Alejandro Balde.
Le club a étudié plusieurs options pour combler ce vide défensif, notamment un intérêt de longue date pour Lewis Hall et des liens plus récents avec le jeune d’Arsenal Myles Lewis-Skelly. Malgré ces nombreuses pistes, le club n’a pas encore finalisé l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, ce qui rend les derniers jours du mercato extrêmement cruciaux.
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Des obstacles persistent dans cette campagne de recrutement tardive
Si l’ambition est claire, United se heurte à des obstacles importants pour convaincre ses principales cibles de faire le déplacement. De récents rapports suggèrent que Balde préfère rester à Barcelone plutôt que de rejoindre Manchester, ce qui porte un coup aux plans défensifs de Carrick. Néanmoins, United garde l’espoir de s’attacher les services de Camavinga, sachant qu’il est actuellement en disgrâce au Bernabeu, où Mourinho semble préférer Aurelien Tchouameni, Federico Valverde et la nouvelle recrue Bernardo Silva dans son onze de départ.
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