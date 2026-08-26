Manchester United est prêt à tester la détermination du Real Madrid avec une offensive significative en fin de mercato pour Camavinga. Selon des informations du média espagnol Cadena SER, le géant de Premier League a identifié le milieu polyvalent comme une cible prioritaire pour renforcer son effectif. Le joueur de 23 ans, arrivé au Real Madrid en provenance de Rennes à l'été 2021, est sous contrat au Santiago Bernabéu jusqu'à l'été 2029. Malgré les recrues déjà enregistrées cet été, la direction d'Old Trafford semble déterminée à s'offrir une signature phare capable de transformer le profil technique de l'entrejeu de l'équipe.

Cet intérêt intervient à un moment curieux pour le club espagnol, où l'ancien entraîneur de Manchester United Jose Mourinho a récemment pris les commandes. Mourinho avait auparavant suggéré que le mercato estival du Real Madrid était bouclé, mais une offre formelle pour un joueur qui peine actuellement à obtenir un temps de jeu régulier pourrait forcer une réévaluation. Camavinga a disputé 43 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid la saison dernière, pour deux buts et une passe décisive, mais son rôle semble limité sous la nouvelle direction, lui qui n'a joué que 10 minutes en sortie de banc lors de la victoire 2-1 face à l'Espanyol pour l'ouverture de la saison.