Si Lewis-Skelly a été un élément clé lors des dernières semaines de la saison, aidant Arsenal à décrocher son premier titre de Premier League depuis 2004, il a eu du mal à enchaîner les minutes de manière régulière plus tôt dans l’année. Arteta avait déjà évoqué la situation en déclarant : « J’ai été dur avec lui. Il a réalisé une saison spectaculaire l’an dernier quand il a intégré l’équipe première. Il a connu des moments difficiles après cela, mais il est resté très humble, très concentré, très en phase avec ce que nous voulions faire, et je savais qu’il était prêt. Il a montré chaque jour à l’entraînement, lors des opportunités qu’il a eues de jouer. »

En revenant sur son hésitation à utiliser le joueur de 19 ans dans un rôle au milieu de terrain après une prestation spectaculaire lors d’une victoire 3-0 contre Fulham la saison dernière, Arteta a ajouté : « Je n’en ai probablement aucune idée et peut-être que j’aurais dû le faire plus tôt, je ne sais pas. Mais je dois faire les choses quand je crois que le joueur est prêt, que l’équipe est prête et que l’adversaire est le bon pour le faire jouer à ce poste. Nous l’avons fait aujourd’hui, c’est la première fois.

« C’était un gros risque parce que je savais ce qui allait se passer. Si ça marche, c’est formidable, si nous avions perdu le match : “Comment pouvez-vous faire jouer un gamin de cet âge dans ce contexte à un poste où il n’a pas joué ?” Je le savais, mais j’avais le sentiment que c’était le bon match pour lui. »



