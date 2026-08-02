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Manchester United lance une offensive CHOC pour un défenseur d'Arsenal, alors que Mikel Arteta fait face à un dilemme sur le marché des transferts
Manchester United vise un audacieux transfert de Lewis-Skelly
Lewis-Skelly, capable d’évoluer au poste d’arrière gauche ou au milieu axial, est devenu une cible surprise pour les dirigeants d’Old Trafford, qui cherchent à résoudre leurs problèmes de longue date sur le côté gauche de la défense. Si Lewis Hall, de Newcastle, reste une priorité, un rapport de The Independent indique que United « enquête » sur la possibilité de conclure un accord pour le joueur formé à l’académie d’Arsenal.
Les dirigeants d’Old Trafford s’intéressent à Lewis-Skelly depuis longtemps et cherchent à savoir si Arsenal serait disposé à négocier, compte tenu du projet des champions d’Angleterre de dépenser massivement au cours des prochaines semaines.
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Le double coup brésilien d’Arteta
L’intérêt de Manchester United intervient alors qu’Arsenal poursuit avec ambition deux talents brésiliens de classe mondiale. Les Gunners ont déjà trouvé un accord avec Newcastle pour le transfert de Bruno Guimaraes après avoir porté leur offre à 77 M£ plus des bonus. Cet accord devrait être finalisé de manière imminente, offrant à Arteta la présence dominante au milieu de terrain qu’il réclamait pour maintenir la domination d’Arsenal sur la scène nationale et européenne.
Cependant, les dépenses ne s’arrêtent pas là. Arsenal est également fortement associé à un transfert de la superstar du Real Madrid Vinicius Junior, qui est entré dans la dernière année de son contrat au Bernabeu. Les Gunners seraient prêts à faire complètement exploser leur grille salariale actuelle pour un joueur du calibre de Vinicius.
Arteta admet des regrets dans sa gestion de Lewis-Skelly
Si Lewis-Skelly a été un élément clé lors des dernières semaines de la saison, aidant Arsenal à décrocher son premier titre de Premier League depuis 2004, il a eu du mal à enchaîner les minutes de manière régulière plus tôt dans l’année. Arteta avait déjà évoqué la situation en déclarant : « J’ai été dur avec lui. Il a réalisé une saison spectaculaire l’an dernier quand il a intégré l’équipe première. Il a connu des moments difficiles après cela, mais il est resté très humble, très concentré, très en phase avec ce que nous voulions faire, et je savais qu’il était prêt. Il a montré chaque jour à l’entraînement, lors des opportunités qu’il a eues de jouer. »
En revenant sur son hésitation à utiliser le joueur de 19 ans dans un rôle au milieu de terrain après une prestation spectaculaire lors d’une victoire 3-0 contre Fulham la saison dernière, Arteta a ajouté : « Je n’en ai probablement aucune idée et peut-être que j’aurais dû le faire plus tôt, je ne sais pas. Mais je dois faire les choses quand je crois que le joueur est prêt, que l’équipe est prête et que l’adversaire est le bon pour le faire jouer à ce poste. Nous l’avons fait aujourd’hui, c’est la première fois.
« C’était un gros risque parce que je savais ce qui allait se passer. Si ça marche, c’est formidable, si nous avions perdu le match : “Comment pouvez-vous faire jouer un gamin de cet âge dans ce contexte à un poste où il n’a pas joué ?” Je le savais, mais j’avais le sentiment que c’était le bon match pour lui. »
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Carrick cherche à capitaliser sur la dynamique actuelle
Michael Carrick est déterminé à poursuivre son recrutement après avoir déjà bouclé des opérations pour des joueurs comme Andrey Santos et Youri Tielemans. L’entraîneur de United considère Lewis-Skelly comme un joueur correspondant au profil moderne d’un défenseur polyvalent et techniquement doué, capable de se projeter au milieu de terrain.
Arteta reste un grand admirateur de l’adolescent, mais il fait face à un véritable dilemme. Garder Lewis-Skelly garantit de la profondeur d’effectif et un talent formé au pays, mais le vendre pourrait fournir les derniers fonds nécessaires pour s’attacher des cibles de classe mondiale comme Vinicius ou Guimaraes. Pour Lewis-Skelly, l’attrait d’un temps de jeu plus garanti en équipe première à Old Trafford pourrait être tentant, surtout après son omission surprise de la liste de l’Angleterre pour la Coupe du monde établie par Thomas Tuchel, à la suite de son temps de jeu limité en 2025-2026.
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