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Manchester United lance une mise en garde : Bruno Fernandes n’est pas à vendre, alors que Galatasaray et des géants italiens rôdent
Old Trafford ferme la porte aux prétendants potentiels
Manchester United a l’intention de rejeter toute offre pour le milieu de terrain de 31 ans avant la date limite du prochain mercato, quel que soit le montage financier proposé. Des sources haut placées à Old Trafford ont indiqué que tout club cherchant à attirer l’international portugais perdrait simplement son temps, puisqu’il reste la pièce maîtresse du dispositif tactique de l’équipe dans le cadre du projet sportif actuel, selon BBC Sport.
Cette position ferme fait suite à des informations selon lesquelles plusieurs clubs de premier plan commençaient à s’intéresser au capitaine de United. Le géant turc Galatasaray, ainsi que les cadors de Serie A Juventus et l’AC Milan, envisageaient tous de tester la détermination de United. Galatasaray, en particulier, serait en train de préparer une offre pouvant atteindre un montant final de 50 millions d’euros (42,7 millions de livres sterling). Cependant, United a rapidement agi pour mettre fin à toute spéculation, afin de s’assurer que son capitaine reste concentré sur la prochaine saison de Premier League plutôt que sur un départ à l’étranger.
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Un changement de position face à l’intérêt saoudien
La position actuelle et inflexible du club représente un changement majeur par rapport à la dynamique interne d’il y a douze mois. L’été dernier, des dirigeants de United avaient informé Fernandes que la décision lui appartenait essentiellement quant à l’acceptation d’une offre colossale formulée par le club saoudien d’Al-Hilal. Cette approche précédente n’avait pas plu au joueur, puisque le Portugais a ensuite reconnu s’être senti « blessé » par cette position. Le milieu de terrain estimait que la volonté du club de le laisser choisir indiquait qu’il ne le considérait pas comme indispensable à ce moment précis.
Déterminée à ne pas répéter cette erreur, la nouvelle direction de United a cette fois rendu sa position parfaitement claire. Si des sources du club confirment qu’il n’y a encore eu aucune offre formelle pour le joueur de 31 ans, elles ont pris les devants en faisant savoir qu’il n’est à vendre à aucun prix. Cette communication proactive vise à rassurer à la fois le joueur et les supporters quant à son importance pour le club.
Situation contractuelle et influence des supporters
Fernandes n’a plus qu’un an de contrat, avec une option pour une saison supplémentaire. On sait qu’il préférerait rester au club où il est devenu un nom bien connu et l’un des chouchous des supporters depuis son arrivée en provenance du Sporting CP. La clause libératoire de 57 M£ figurant dans le contrat de l’international portugais a désormais expiré, ce qui donne à Manchester United le contrôle total de son avenir sur le marché.
Si United est en position de force dans les négociations, l’accueil enthousiaste réservé à Fernandes à Dublin lors du match de pré-saison de la semaine dernière contre Leeds n’a laissé aucun doute au club sur le fait que les supporters réagiraient mal s’il n’était pas clair qu’il fait tout son possible pour conserver son talisman. Le lien entre le joueur et les fidèles d’Old Trafford reste l’un des plus forts de Premier League.
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Un impact record à Old Trafford
Fernandes a signé un record de Premier League avec 21 passes décisives la saison dernière et est le favori pour être sacré joueur de l'année PFA 2025-2026 à Manchester la semaine prochaine. Ses statistiques restent parmi les meilleures du football mondial, et remplacer sa créativité ainsi que son leadership serait une tâche presque impossible sur le marché actuel. En le retirant de la liste des transferts, United privilégie la stabilité et la performance au gain financier. À l'approche de la saison de Premier League, United concentre tous ses efforts sur le renforcement de l'effectif autour de Fernandes plutôt que sur la recherche de son remplaçant.
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