Manchester United a l’intention de rejeter toute offre pour le milieu de terrain de 31 ans avant la date limite du prochain mercato, quel que soit le montage financier proposé. Des sources haut placées à Old Trafford ont indiqué que tout club cherchant à attirer l’international portugais perdrait simplement son temps, puisqu’il reste la pièce maîtresse du dispositif tactique de l’équipe dans le cadre du projet sportif actuel, selon BBC Sport.

Cette position ferme fait suite à des informations selon lesquelles plusieurs clubs de premier plan commençaient à s’intéresser au capitaine de United. Le géant turc Galatasaray, ainsi que les cadors de Serie A Juventus et l’AC Milan, envisageaient tous de tester la détermination de United. Galatasaray, en particulier, serait en train de préparer une offre pouvant atteindre un montant final de 50 millions d’euros (42,7 millions de livres sterling). Cependant, United a rapidement agi pour mettre fin à toute spéculation, afin de s’assurer que son capitaine reste concentré sur la prochaine saison de Premier League plutôt que sur un départ à l’étranger.