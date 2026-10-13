Manchester United connaît un début de saison difficile en Premier League, avec seulement six points pris lors de ses six premiers matches. L’équipe de Carrick occupe actuellement la 13e place du classement et n’a remporté qu’une seule victoire, contre Ipswich Town, promu cette saison. La pression s’est accentuée ce week-end après que Manchester United a laissé échapper un court avantage pour concéder le nul (1-1) face à Tottenham, réduit à dix.

Malgré les critiques, les dirigeants d’Old Trafford refusent de céder à la panique. Selon Fabrizio Romano, ils estiment que la situation est « sous contrôle ». Des sources internes indiquent que l’effectif soutient toujours pleinement Carrick, âgé de 45 ans, et croit sincèrement en sa capacité à mettre fin à cette mauvaise passe.

INEOS est déterminé à éviter un limogeage précipité. Le groupe veut laisser à Carrick le temps de retrouver la réussite qui lui a valu d’être nommé à titre permanent après avoir ramené le club en Ligue des champions la saison dernière.



