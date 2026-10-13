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Manchester United : la direction tranche sur le limogeage de Michael Carrick, tandis qu’un ancien entraîneur de Premier League se tient prêt en coulisses
Soutenir l’entraîneur malgré un début très difficile
Manchester United connaît un début de saison difficile en Premier League, avec seulement six points pris lors de ses six premiers matches. L’équipe de Carrick occupe actuellement la 13e place du classement et n’a remporté qu’une seule victoire, contre Ipswich Town, promu cette saison. La pression s’est accentuée ce week-end après que Manchester United a laissé échapper un court avantage pour concéder le nul (1-1) face à Tottenham, réduit à dix.
Malgré les critiques, les dirigeants d’Old Trafford refusent de céder à la panique. Selon Fabrizio Romano, ils estiment que la situation est « sous contrôle ». Des sources internes indiquent que l’effectif soutient toujours pleinement Carrick, âgé de 45 ans, et croit sincèrement en sa capacité à mettre fin à cette mauvaise passe.
INEOS est déterminé à éviter un limogeage précipité. Le groupe veut laisser à Carrick le temps de retrouver la réussite qui lui a valu d’être nommé à titre permanent après avoir ramené le club en Ligue des champions la saison dernière.
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Carrick s’exprime sur la pression grandissante
S’exprimant après le match nul du week-end face à Tottenham, Carrick a refusé de critiquer son effectif. L’ancien milieu de terrain a insisté sur le fait que les erreurs individuelles font partie du jeu et a continué de soutenir ses joueurs.
« Je ne me sens pas trahi, parce qu’on peut faire des erreurs », a expliqué Carrick. « On peut faire des erreurs, les choses peuvent mal tourner. J’ai moi-même commis des erreurs en match, et cela ne veut pas vraiment dire qu’on laisse tomber tout le monde. »
L’entraîneur de Manchester United a également reconnu l’intensité de la passion et des attentes à Old Trafford.
« Nous avons tous nos exigences, tous un certain niveau. Les joueurs aussi ont leur niveau et leurs exigences, et ils reconnaissent parfois leurs erreurs quand les choses tournent mal pour eux », a-t-il ajouté. « Cet endroit compte autant pour moi que pour n’importe qui. Alors, parfois, on peut en dire trop et cela déborde. Mais cela part d’une bonne intention, vraiment, et je le comprends. »
Howe et Conte au premier plan
Si Carrick conserve le soutien des dirigeants, plusieurs noms de premier plan sont évoqués pour lui succéder. L’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe serait très intéressé si le poste venait à se libérer. Howe est sans club depuis son départ de St James’ Park cet été. Il avait auparavant sauvé Newcastle de la relégation, puis qualifié le club pour la Ligue des champions et remporté un trophée national majeur.
Les dirigeants de United apprécient beaucoup l’entraîneur de 48 ans, notamment pour son parcours en Premier League et son expérience européenne. Bien qu’il ne cherche pas activement à reprendre du service, Howe serait prêt, selon plusieurs informations, à écourter sa pause si United faisait appel à lui. Le nom d’Antonio Conte a également été avancé comme solution de repli potentielle.
- AFP
Une période cruciale avant la trêve internationale
Le calendrier des matches d’ici à la trêve internationale de novembre devrait être décisif pour l’avenir de Carrick. Les dirigeants de Manchester United attendent une nette amélioration des performances dans les semaines à venir.
Si Manchester United ne montre pas de progrès significatifs, INEOS devra prendre une décision délicate. Alors que des entraîneurs confirmés comme Howe sont disponibles, Carrick doit rapidement trouver le moyen de relancer son équipe en difficulté.
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