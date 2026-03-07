Getty Images Sport
Manchester United invoque les transferts et son ambition de se rétablir pour justifier la hausse controversée du prix des abonnements saisonniers
Prix pour rester compétitif
Alors que les abonnements au Theatre of Dreams ont été gelés pendant 11 années consécutives, cette dernière annonce marque la quatrième année consécutive d'augmentation des prix. Les dirigeants du club ont défendu cette décision en invoquant les investissements considérables nécessaires pour attirer des talents d'élite et moderniser leurs infrastructures. Les réglementations financières de la Premier League restant un obstacle constant, les Red Devils insistent sur le fait que cette augmentation des prix est un mal nécessaire pour leur permettre de rester compétitifs face à leurs rivaux en tête du classement.
L'ambition a un prix
Dans une explication détaillée de la nouvelle structure tarifaire, United a déclaré dans un communiqué : « Nous avons pour objectif clair de ramener Manchester United au sommet du football national et européen. Nous voulons continuer à investir dans l'équipe et à améliorer nos installations afin que les supporters puissent profiter de la meilleure expérience possible. Nous devons également veiller à ce que le club reste financièrement viable en tenant compte de l'inflation et de la hausse des coûts. »
La direction a exhorté les supporters à considérer cette augmentation dans une perspective de croissance à long terme et de succès sur le terrain. Le club a ajouté : « C'est dans ce contexte que nous avons pris la décision d'augmenter les prix d'environ 5 % dans toutes les zones d'Old Trafford. Cela équivaut à un peu plus de 2 £ par match en moyenne pour les détenteurs d'abonnements adultes, et à 1 £ par match pour les moins de 16 ans. »
Les partisans dénoncent les hausses
Cette décision n'a pas été bien accueillie par le Manchester United Supporters Trust (MUST), qui avait appelé à un gel total des prix, conformément à une campagne plus large menée par la Football Supporters' Association (FSA). Le MUST a exprimé sa frustration dans un communiqué, déclarant : « Il est décevant que le club ait ignoré notre appel, dans le cadre de la campagne menée par la FSA à l'échelle de la ligue, en faveur d'un gel des prix des billets. Les supporters paient de plus en plus cher pour voir leur équipe jouer, et comme le disait la campagne de la FSA : trop, c'est trop. Nous avons également appris que 600 supporters fidèles supplémentaires vont être déplacés pour offrir encore plus d'hospitalité. »
Bien que certaines concessions aient été faites concernant les règles de transfert des billets, le trust reste préoccupé par la tendance à privilégier les places premium. MUST a poursuivi : « Ces personnes seront naturellement furieuses et doivent être mieux traitées par le club que celles qui ont vécu la même chose l'année dernière. Cela dit, nous sommes heureux que le club ait écouté certaines de nos préoccupations et qu'il n'y ait pas d'autres restrictions sur le transfert des billets par les détenteurs d'abonnements saisonniers, ni d'augmentation des règles d'utilisation minimale. Les clubs de football prennent de meilleures décisions lorsqu'ils écoutent leurs supporters – ils devraient le faire davantage. »
Newcastle emboîte le pas
La tendance à la hausse des coûts ne se limite pas à Manchester, puisque Newcastle United a également annoncé une augmentation similaire de 5 %. Le PDG des Magpies, David Hopkinson, a défendu cette décision en déclarant : « Nous comprenons parfaitement que cette nouvelle ne sera pas bien accueillie et que ce n'est pas une décision que nous prenons à la légère. Mais la réalité est que, sans augmentations responsables, nous ne pouvons pas continuer à progresser ou à être compétitifs au niveau que nous attendons et auquel nous aspirons tous. Dans le contexte financier actuel, nous devons trouver un équilibre entre l'accessibilité pour nos fans et la nécessité de générer les revenus nécessaires pour rester compétitifs. »
Malgré la colère des groupes de supporters locaux, le directeur de St. James' Park maintient que le club offre toujours un bon rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents. M. Hopkinson a déclaré : « Après cet ajustement, nos prix d'entrée généraux resteront compétitifs par rapport aux autres clubs de Premier League et nous proposerons également le deuxième prix le plus bas de la ligue pour un abonnement standard adulte. »
