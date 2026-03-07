Manchester United invoque les transferts et son ambition de se rétablir pour justifier la hausse controversée du prix des abonnements saisonniers

Dans une explication détaillée de la nouvelle structure tarifaire, United a déclaré dans un communiqué : « Nous avons pour objectif clair de ramener Manchester United au sommet du football national et européen. Nous voulons continuer à investir dans l'équipe et à améliorer nos installations afin que les supporters puissent profiter de la meilleure expérience possible. Nous devons également veiller à ce que le club reste financièrement viable en tenant compte de l'inflation et de la hausse des coûts. »

La direction a exhorté les supporters à considérer cette augmentation dans une perspective de croissance à long terme et de succès sur le terrain. Le club a ajouté : « C'est dans ce contexte que nous avons pris la décision d'augmenter les prix d'environ 5 % dans toutes les zones d'Old Trafford. Cela équivaut à un peu plus de 2 £ par match en moyenne pour les détenteurs d'abonnements adultes, et à 1 £ par match pour les moins de 16 ans. »