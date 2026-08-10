Manchester United devrait tenter de devancer ses rivaux pour recruter Endrick, selon le consultant Ale Moreno. Le Real Madrid a payé Palmeiras 50 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant alors qu’il n’avait que 16 ans, mais celui-ci a du mal à déloger Kylian Mbappe du onze de départ.

S’exprimant sur ESPN, Moreno a expliqué la logique d’un éventuel transfert à Old Trafford. « Je pense vraiment que le Real Madrid pourrait avoir besoin d’Endrick cette saison. Donc, si j’étais Endrick, j’envisagerais en fait de rester au Real Madrid », a déclaré Moreno. « Mais si la question porte sur l’endroit où il irait, où il devrait aller, où il pourrait finir… nous avons beaucoup parlé de Manchester United. Plus on y pense, plus il est logique d’avoir un joueur au profil d’Endrick.

« Il est différent de tout ce qu’ils ont d’autre en attaque dans l’axe. Donc, je me dis que c’est peut-être un club qui pourrait penser à Enrick comme une possibilité. »