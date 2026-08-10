Branislav Racko
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Manchester United invité à détourner Aston Villa de la piste menant au jeune prodige du Real Madrid Endrick, alors que les Red Devils cherchent à renforcer leur attaque
Manchester United invité à se lancer dans la course à Endrick
Manchester United devrait tenter de devancer ses rivaux pour recruter Endrick, selon le consultant Ale Moreno. Le Real Madrid a payé Palmeiras 50 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant alors qu’il n’avait que 16 ans, mais celui-ci a du mal à déloger Kylian Mbappe du onze de départ.
S’exprimant sur ESPN, Moreno a expliqué la logique d’un éventuel transfert à Old Trafford. « Je pense vraiment que le Real Madrid pourrait avoir besoin d’Endrick cette saison. Donc, si j’étais Endrick, j’envisagerais en fait de rester au Real Madrid », a déclaré Moreno. « Mais si la question porte sur l’endroit où il irait, où il devrait aller, où il pourrait finir… nous avons beaucoup parlé de Manchester United. Plus on y pense, plus il est logique d’avoir un joueur au profil d’Endrick.
« Il est différent de tout ce qu’ils ont d’autre en attaque dans l’axe. Donc, je me dis que c’est peut-être un club qui pourrait penser à Enrick comme une possibilité. »
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Aston Villa en tête de la course en Premier League
Alors qu’il est conseillé à United de recruter Endrick, Aston Villa envisagerait de son côté un prêt ambitieux pour attirer l’international brésilien à Villa Park. Unai Emery tient à apporter davantage de profondeur à son effectif après leur qualification pour la Ligue des champions et le départ record de Morgan Rogers vers Chelsea.
Moreno estime qu’un transfert à Old Trafford apporterait un certain prestige, en adéquation avec les ambitions du joueur. Le consultant a ajouté : « Cela ne donnerait pas autant l’impression d’une régression, si vous voulez. Et après la saison qu’il a eue l’an dernier en prêt, et vu à quel point il a bien joué, il doit se dire : “D’accord, continuons sur cette lancée. Est-ce que ça va arriver au Real Madrid ? Eh bien, probablement pas. Laissez-moi aller ailleurs pour pouvoir faire ça.” Je ne sais pas où cet endroit peut être. Je me dis simplement que Manchester United pourrait avoir besoin d’un joueur comme Endrick. »
Le facteur Mourinho complique le départ de Madrid
Cependant, tout transfert vers la Premier League doit d’abord être approuvé par Mourinho. Le légendaire entraîneur portugais a pris les rênes à Bernabeu et des informations laissent entendre qu’il a été profondément impressionné par le jeune attaquant lors de la préparation estivale. Cette évolution pourrait voir l’avant-centre rester en Espagne pour se battre pour sa place aux côtés de Mbappe et de la nouvelle recrue Carlos Espi, ce qui pourrait potentiellement fermer la porte à la fois à United et à Villa.
Endrick a passé la seconde moitié de la campagne précédente en prêt à Lyon, où il a mis en avant son immense potentiel en signant huit buts et huit passes décisives en seulement 21 apparitions.
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Points de vue alternatifs sur le parcours de développement
Alors que les cadors de la Premier League rôdent, certains consultants estiment qu’un club plus modeste pourrait être plus bénéfique pour sa progression. Steve Nicol affirme que le Brésilien a avant tout besoin d’un temps de jeu garanti. L’ancien défenseur de Liverpool a déclaré : « Je pensais davantage à un club comme Fulham, où il est sûr à 100 % de jouer. Fulham va pratiquer un football offensif. Ils ne vont pas gagner tout le temps, [mais] ils vont en gagner une bonne partie, ils vont se créer des occasions. »
Nicol a conclu en soulignant la nécessité du temps de jeu pour un joueur de l’âge et du niveau de talent d’Endrick, en notant : « Quelqu’un comme Endrick doit aller quelque part où il va jouer tout le temps, sinon à quoi bon quitter le Real Madrid ? »
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