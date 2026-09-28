La perte de Dorgu porte un coup précis à la flexibilité tactique du Danemark, la capacité du joueur à évoluer sur tout le côté gauche étant devenue un atout majeur. Le joueur de United blessé a laissé à Riemer un vide à combler dans les couloirs. Le sélectionneur danois a reconnu que son groupe souffre non seulement d’un manque de profondeur dans certaines zones, mais commence aussi à montrer des signes d’épuisement physique en raison de la lourde charge de travail imposée aux joueurs encore aptes.

L’ancien entraîneur d’Anderlecht a souligné que le timing est particulièrement difficile alors que la période internationale n’est qu’à mi-parcours. « Je n’ai jamais rien vécu de tel. J’aimerais qu’on me permette de le dire. Et maintenant, encore un autre est parti aujourd’hui. J’ai compté, et il y avait sept ou huit joueurs avant aujourd’hui qui feraient normalement toujours partie d’un groupe de 23 joueurs. Ils ne sont pas là. Ils sont soit rentrés chez eux, soit ne sont pas venus du tout. Et maintenant, Dorgu est sorti aujourd’hui. Et franchement, c’est vraiment agaçant », a déclaré Riemer à TV2.