AFP
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Manchester United frappé par un nouveau coup dur sur le plan des blessures alors que le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, confirme le forfait de Patrick Dorgu
La crise s’aggrave alors que Dorgu est renvoyé chez lui
L'équipe nationale danoise traverse actuellement une période de forte turbulence, alors que les blessures continuent d'amputer l'effectif de Riemer pendant cette fenêtre internationale. La dernière victime est Dorgu, qui a été contraint de quitter le rassemblement du Danemark dimanche soir après avoir contracté une blessure lors de la victoire 2-0 contre le pays de Galles. Ce développement ajoute Dorgu à une liste grandissante de joueurs indisponibles, qui comprend des noms confirmés comme Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek et Kasper Dolberg, tous forfaits depuis l'annonce initiale de la sélection.
« Nous le renvoyons chez lui maintenant, il est forfait et ne sera pas prêt pour la semaine prochaine. Des examens complémentaires devront montrer combien de temps il sera absent », a déclaré Riemer à Bold.
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Le coup dur Dorgu laisse le Danemark démuni sur les côtés
La perte de Dorgu porte un coup précis à la flexibilité tactique du Danemark, la capacité du joueur à évoluer sur tout le côté gauche étant devenue un atout majeur. Le joueur de United blessé a laissé à Riemer un vide à combler dans les couloirs. Le sélectionneur danois a reconnu que son groupe souffre non seulement d’un manque de profondeur dans certaines zones, mais commence aussi à montrer des signes d’épuisement physique en raison de la lourde charge de travail imposée aux joueurs encore aptes.
L’ancien entraîneur d’Anderlecht a souligné que le timing est particulièrement difficile alors que la période internationale n’est qu’à mi-parcours. « Je n’ai jamais rien vécu de tel. J’aimerais qu’on me permette de le dire. Et maintenant, encore un autre est parti aujourd’hui. J’ai compté, et il y avait sept ou huit joueurs avant aujourd’hui qui feraient normalement toujours partie d’un groupe de 23 joueurs. Ils ne sont pas là. Ils sont soit rentrés chez eux, soit ne sont pas venus du tout. Et maintenant, Dorgu est sorti aujourd’hui. Et franchement, c’est vraiment agaçant », a déclaré Riemer à TV2.
Des remplaçants potentiels dans le viseur
En réponse à la crise grandissante, Riemer a confirmé qu’il serait contraint d’appeler au moins un remplaçant afin de renforcer ses options sur les ailes. Le sélectionneur danois évalue actuellement plusieurs candidats susceptibles d’intervenir à brève échéance pour apporter la couverture nécessaire. Parmi les noms étudiés figurent des joueurs expérimentés ainsi que d’autres évoluant actuellement à l’étranger, qui ont récemment affiché une bonne forme. Riemer recherche des joueurs capables de s’intégrer rapidement au groupe et de gérer la pression d’une compétition internationale immédiate.
Lors d’un échange au sujet de la place vacante dans l’effectif, Riemer a cité quelques individus précis envisagés pour une convocation de dernière minute. « Cela peut être Anders Dreyer, cela peut être Andreas Skov Olsen, qui a bien commencé en Turquie, mais cela peut aussi être l’un des jeunes joueurs », a expliqué Riemer à Bold.
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Hojlund exprime sa sympathie
La nouvelle a porté un coup dur à Rasmus Hojlund. En exprimant sa déception face à ce contretemps, Hojlund a souligné l'importance de Dorgu pour l'effectif, le qualifiant de joueur clé dont une potentielle longue absence serait une énorme déception. Il a fait part de sa sympathie envers son coéquipier, ajoutant que perdre un joueur de son calibre pendant une période prolongée serait un coup dur à encaisser.
« Je pense que c'est dommage. Nous avons un profil énorme, et il est aussi un profil énorme pour mon ancien club. S'il est absent pendant longtemps, c'est évidemment embêtant », a déclaré Hojlund à TV2.
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