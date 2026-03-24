Manchester United fait le point sur son projet de stade alors que les Red Devils dévoilent un plan de financement de 2 milliards de livres sterling pour le « Wembley du Nord », d'une capacité de 100 000 places

Si le coût de construction, qui s'élève à 2 milliards de livres sterling, est entièrement à la charge du club, celui-ci exhorte activement le gouvernement à contribuer au développement des réseaux de transport environnants. Mme Roche a souligné que la coopération publique est essentielle pour intégrer correctement l'arène dans l'infrastructure de la ville. Elle a expliqué : « Cela ne sert à rien de construire le plus grand ou le meilleur stade du Royaume-Uni s'il se trouve sur une île et qu'on ne peut pas s'y rendre parce que les liaisons de transport font défaut, ou parce que les gens ne peuvent pas venir les jours sans match, ou encore parce que les entreprises locales ne peuvent pas y prendre part. Ce que nous demandons au gouvernement, ce n’est pas de soutenir la construction du stade, mais de soutenir véritablement les infrastructures et la revitalisation du quartier. Nous comprenons que le stade relève de notre responsabilité. Nous voulons offrir un stade exceptionnel à nos supporters. Nous sommes prêts à débourser les 2 milliards de livres sterling nécessaires pour y parvenir. »