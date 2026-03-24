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Manchester United fait le point sur son projet de stade alors que les Red Devils dévoilent un plan de financement de 2 milliards de livres sterling pour le « Wembley du Nord », d'une capacité de 100 000 places
Un financement privé a été obtenu pour le nouveau projet de construction
Selon des informations publiées par le Mirror et l'Independent, Manchester United poursuit ses projets colossaux de construction d'un stade sans recourir à des fonds publics pour le chantier lui-même. Ce revirement fait suite aux premières déclarations de Ratcliffe, qui avait affirmé : « Les habitants du nord paient leurs impôts, et on pourrait envisager un projet plus ambitieux dans le nord, qui serait à la hauteur de l'Angleterre. » Cependant, le maire de Manchester, Andy Burnham, a exclu toute subvention publique pour ce projet. Précisant la position actuelle, un porte-parole du club a déclaré : « Notre projet de nouveau stade sera financé par des fonds privés, et nous poursuivons des discussions constructives avec des investisseurs potentiels et toutes les parties prenantes. »
- AFP
Un soutien gouvernemental est nécessaire pour les liaisons de transport
Si le coût de construction, qui s'élève à 2 milliards de livres sterling, est entièrement à la charge du club, celui-ci exhorte activement le gouvernement à contribuer au développement des réseaux de transport environnants. Mme Roche a souligné que la coopération publique est essentielle pour intégrer correctement l'arène dans l'infrastructure de la ville. Elle a expliqué : « Cela ne sert à rien de construire le plus grand ou le meilleur stade du Royaume-Uni s'il se trouve sur une île et qu'on ne peut pas s'y rendre parce que les liaisons de transport font défaut, ou parce que les gens ne peuvent pas venir les jours sans match, ou encore parce que les entreprises locales ne peuvent pas y prendre part. Ce que nous demandons au gouvernement, ce n’est pas de soutenir la construction du stade, mais de soutenir véritablement les infrastructures et la revitalisation du quartier. Nous comprenons que le stade relève de notre responsabilité. Nous voulons offrir un stade exceptionnel à nos supporters. Nous sommes prêts à débourser les 2 milliards de livres sterling nécessaires pour y parvenir. »
Négociations foncières complexes et calendrier du projet
Trouver des capitaux privés pour un projet d’une telle envergure est une entreprise de taille, d’autant plus que la dette actuelle du club avoisine déjà les 1,3 milliard de livres sterling. De plus, les Red Devils doivent mener des négociations complexes pour acquérir les terrains adjacents, les discussions étant actuellement au point mort concernant l’évaluation d’une gare de triage appartenant à Freightliner. Par conséquent, le calendrier reste incertain. Au sujet du calendrier, M. Roche a déclaré : « Lorsque nous avons lancé l’idée d’un nouveau stade il y a 12 mois, nous avions bien précisé que la construction prendrait entre quatre et cinq ans, et c’est exact. Mais je pense que les gens ont interprété cela comme si le stade serait prêt pour 2030. Or, pour un projet de construction aussi complexe que celui que nous allons entreprendre, il faut compter un ou deux ans pour préparer le terrain : rassembler les terrains, réunir les fonds et obtenir le permis de construire. »
- Getty Images Sport
Dynamiser l'économie locale et redorer le blason
L'urgence de concrétiser cette vision tient au déclin d'Old Trafford, qui a récemment été écarté de la candidature pour l'Euro 2028 au profit de l'Etihad Stadium de Manchester City – un camouflet que Gary Neville a qualifié, dans une déclaration restée célèbre, de « coup au plus bas ». Ce nouveau projet vise à restaurer le statut du club sur la scène mondiale tout en servant de catalyseur économique majeur pour la région. Le vaste projet de revitalisation du quartier devrait créer 90 000 emplois et permettre la construction de milliers de nouveaux logements. Face à l'énorme intérêt manifesté par les investisseurs internationaux, la direction reste convaincue que ses ambitions historiques sont en bonne voie.