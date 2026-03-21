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Manchester United fait des vagues ! Une plainte auprès de la PGMOL est attendue concernant la demande de penalty d'Amad Diallo lors du match nul à Bournemouth
Les Red Devils prêts à riposter
Les dirigeants d'Old Trafford seraient furieux après qu'Amad a semblé avoir été plaqué au sol dans la surface alors que leur équipe menait 1-0. Bien qu'il se trouvât à quelques mètres seulement, l'arbitre Stuart Attwell a ignoré les protestations, permettant aux Cherries de partir en contre et d'égaliser par l'intermédiaire de Ryan Christie quelques instants plus tard.
Comme l'a rapporté en premier le Daily Mail, cet incident a suscité une vive indignation au sein du club, qui considère l'absence d'intervention du VAR comme un « revirement de deux buts » significatif. Manchester United estime que le fait de ne pas avoir accordé le penalty a directement compromis ses chances de remporter les trois points dans une course serrée pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.
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Un traitement injuste ?
Cette information a également été confirmée par Ben Jacobs, qui a lui aussi évoqué le carton rouge infligé à Harry Maguire. Sur le réseau social X, il a écrit : « Manchester United s'apprête à déposer aujourd'hui une plainte officielle auprès de la PGMOL après qu'un deuxième penalty n'a pas été accordé lors du match nul d'hier soir contre Bournemouth. »
« Le club fera valoir qu'Amad a clairement été plaqué au sol sans qu'il y ait eu la moindre tentative de jouer le ballon. Manchester United est en colère face à ce qu'il considère comme une erreur manifeste du VAR. Il est également noté que des incidents similaires ayant donné lieu à des penalties ont été traités différemment au cours du même match, ce qui a conduit à l'expulsion d'Harry Maguire. Le MUFC est également mécontent des neuf minutes de temps additionnel accordées lors de la rencontre. »
Carrick, perplexe face au manque de cohérence de l'arbitrage
L'entraîneur principal Carrick a également fait part de sa colère après le match. Il estimait que si une faute méritait un penalty, l'autre aurait dû en bénéficier également. Le fait qu'il s'agisse d'une faute similaire, commise dans la surface de réparation, rendait les décisions de l'arbitre encore plus difficiles à accepter.
« Rien que la décision concernant le penalty, je ne comprends pas comment on peut en accorder un et pas l'autre. C'est dingue », a-t-il déclaré à Sky Sports. « C'est énorme. Absolument énorme. C'est à ça que sert le VAR. Pour clarifier les choses et assurer la cohérence. Quoi qu'ils en pensent, si un penalty a été accordé, il y a suffisamment de personnes pour décider que c'est la même chose que le premier. Ce sont deux décisions différentes, donc c'est vraiment un peu déroutant. »
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Et maintenant ?
Ce match nul 2-2 permet à Manchester United de conserver sa troisième place, mais sa position sur le podium s'affaiblit. Le club totalise désormais 55 points en 31 matches, avec seulement quatre points d'avance sur Aston Villa, cinquième au classement. L'équipe de Carrick affrontera ensuite Leeds United en Premier League au mois d'avril.
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