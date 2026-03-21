Les dirigeants d'Old Trafford seraient furieux après qu'Amad a semblé avoir été plaqué au sol dans la surface alors que leur équipe menait 1-0. Bien qu'il se trouvât à quelques mètres seulement, l'arbitre Stuart Attwell a ignoré les protestations, permettant aux Cherries de partir en contre et d'égaliser par l'intermédiaire de Ryan Christie quelques instants plus tard.

Comme l'a rapporté en premier le Daily Mail, cet incident a suscité une vive indignation au sein du club, qui considère l'absence d'intervention du VAR comme un « revirement de deux buts » significatif. Manchester United estime que le fait de ne pas avoir accordé le penalty a directement compromis ses chances de remporter les trois points dans une course serrée pour la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.