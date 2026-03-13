Manchester United fait de Sandro Tonali, la star de Newcastle, sa priorité absolue, aux côtés des milieux de terrain de Crystal Palace et Nottingham Forest

Il est intéressant de noter que le lien avec Tonali rappelle le mandat de Dan Ashworth. L'ancien directeur sportif de United était l'architecte du transfert initial de Tonali de l'AC Milan à Tyneside en 2023. Ashworth est resté cinq mois à United avant de quitter soudainement le club après avoir exprimé ses doutes quant à la nomination de Ruben Amorim, créant ainsi un contexte ironique pour la poursuite par United de son ancienne recrue.

La signature d'un joueur de Newcastle mettrait également fin à une longue période de disette entre les deux clubs. United n'a pas acheté de joueur à Newcastle depuis l'arrivée d'Andy Cole pour 7 millions de livres sterling en janvier 1995, un record britannique à l'époque. Reste à voir si Tonali ou l'un de ses rivaux de Premier League parviendra finalement à combler ce fossé à l'approche du mercato estival.

Cependant, avant de se lancer dans le marché des transferts estivaux, Man Utd cherchera à terminer parmi les trois premiers de la Premier League cette saison afin d'assurer son retour en Ligue des champions. L'équipe de Carrick occupe actuellement la troisième place avec 51 points en 29 matches, à égalité avec son prochain adversaire, Aston Villa.