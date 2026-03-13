Getty
Manchester United fait de Sandro Tonali, la star de Newcastle, sa priorité absolue, aux côtés des milieux de terrain de Crystal Palace et Nottingham Forest
Manchester United lorgne le moteur du milieu de terrain des Magpies
La direction d'Old Trafford a placé Tonali en tête d'une campagne de recrutement visant à moderniser le noyau de l'équipe. L'international italien de 25 ans, actuellement sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2029, est considéré comme le profil idéal pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe qui va perdre Casemiro.
L'intérêt de Manchester United intervient alors que Newcastle traverse une saison difficile qui pourrait lui coûter sa place en Ligue Europa. Cependant, selon The Sun, les Red Devils surveilleraient également plusieurs options nationales afin de ne pas perdre les meilleurs talents habitués aux rigueurs du football anglais.
Les talents de la Premier League dans le viseur
Outre Tonali, United a dressé une liste exhaustive des talents nationaux. Wharton, de Palace, et Anderson, la vedette de Forest, figurent tous deux en tête de liste des priorités. Le même rapport indique que United devra probablement s'assurer une qualification en Ligue des champions pour convaincre Anderson ou Wharton de rejoindre Old Trafford, compte tenu de la cote croissante de ces deux jeunes espoirs anglais.
La concurrence pour Anderson devrait être particulièrement féroce, Manchester City étant considéré comme le favori pour recruter le pilier de Forest. Cependant, il reste à voir si les Red Devils pourront rivaliser avec City pour satisfaire les exigences salariales d'Anderson. Parallèlement, Palace devrait vendre Wharton cet été, compte tenu de la forte augmentation de sa valeur.
De jeunes alternatives à Bournemouth et Brighton
L'équipe de recrutement d'Old Trafford suit également Alex Scott, de Bournemouth, et Carlos Baleba, de Brighton. Scott est considéré comme une option plus intéressante par United que son coéquipier Tyler Adams. À 22 ans, Scott correspond au profil du jeune milieu de terrain énergique que recherche Man Utd.
Baleba reste intéressant malgré une saison difficile avec les Seagulls. United s'était déjà renseigné sur sa disponibilité pendant le mercato estival de 2025, mais aucun accord n'avait finalement été trouvé. L'accent mis sur la jeunesse est clair, Anderson étant âgé de 23 ans tandis que Wharton, Scott et Baleba n'ont que 22 ans, ce qui représente une stratégie à long terme pour remplacer des stars vieillissantes comme Casemiro.
Anciennes connexions et obstacles historiques
Il est intéressant de noter que le lien avec Tonali rappelle le mandat de Dan Ashworth. L'ancien directeur sportif de United était l'architecte du transfert initial de Tonali de l'AC Milan à Tyneside en 2023. Ashworth est resté cinq mois à United avant de quitter soudainement le club après avoir exprimé ses doutes quant à la nomination de Ruben Amorim, créant ainsi un contexte ironique pour la poursuite par United de son ancienne recrue.
La signature d'un joueur de Newcastle mettrait également fin à une longue période de disette entre les deux clubs. United n'a pas acheté de joueur à Newcastle depuis l'arrivée d'Andy Cole pour 7 millions de livres sterling en janvier 1995, un record britannique à l'époque. Reste à voir si Tonali ou l'un de ses rivaux de Premier League parviendra finalement à combler ce fossé à l'approche du mercato estival.
Cependant, avant de se lancer dans le marché des transferts estivaux, Man Utd cherchera à terminer parmi les trois premiers de la Premier League cette saison afin d'assurer son retour en Ligue des champions. L'équipe de Carrick occupe actuellement la troisième place avec 51 points en 29 matches, à égalité avec son prochain adversaire, Aston Villa.
