Malgré les conditions agitées sur le terrain comme en dehors, l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, ne se laisse pas perturber par les intempéries en Italie. Face aux médias avant le déplacement, il a minimisé l'effet de la pluie sur la préparation de son équipe. « Non, rien de particulier de mon côté pour l'instant, nous avons l'habitude de la pluie, a déclaré Carrick. Nous en tirerons le meilleur parti ! »

Carrick a également évoqué son avenir à son poste, alors que le club connaît un début de saison historiquement mauvais. Il a assuré conserver le soutien total des dirigeants d'Old Trafford et comprendre les exigences liées à sa fonction. « Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Les choses sont assez claires, a-t-il expliqué. Je connais mon rôle, je connais mes responsabilités. Je n'ai besoin de personne pour me dire quand les choses vont bien ou quand elles doivent s'améliorer.

« Je connais la réalité et cela ne me pose aucun problème. Je sais que nous devons gagner des matches pour que tout s'enchaîne et se mette en place. Je me sens soutenu, oui, pourquoi ne le serais-je pas ? J'entretiens de très bonnes relations avec tout le monde au club. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. »



