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Manchester United face à un énorme casse-tête de calendrier en Ligue des champions : des alertes météo pour conditions dangereuses menacent son match contre Côme
Des pluies extrêmes menacent la pelouse du Stadio Giuseppe Sinigaglia
Les autorités italiennes ont placé la région de Lombardie en vigilance météorologique orange, signe de conditions dangereuses et particulièrement difficiles. Des pluies incessantes s’abattent sur la région depuis mardi, mettant sérieusement en péril la rencontre européenne prévue. Selon Simon Peach, de Press Association, les prévisions annoncent jusqu’à 64 mm de pluie avant le coup d’envoi prévu au Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Le terrain est gorgé d’eau, tandis que le risque de foudre suscite d’autres inquiétudes pour la sécurité. Les supporters qui se rendront au stade s’exposent à une soirée particulièrement pénible, puisqu’une seule de ses quatre tribunes est couverte. Malgré ces prévisions inquiétantes, les responsables de Como restent pour l’heure optimistes et estiment que le terrain pourra évacuer suffisamment d’eau pour éviter une annulation de dernière minute.
- (C)Getty Images
United confronté à une crise de blessures face à un Como en pleine ascension
Si le match a bien lieu, Manchester United devra relever un défi difficile face à une équipe de Côme en forme, entraînée par l'ancien milieu d'Arsenal Cesc Fabregas. Le club de Serie A est sur une dynamique ascendante et compte dans ses rangs Willy Kambwala, ancien défenseur de Manchester United.
Les visiteurs sont arrivés en Italie avec un effectif très diminué. Six joueurs de l'équipe première ont manqué l'entraînement mardi, réduisant les options disponibles avant leur troisième rendez-vous européen. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez et Luke Shaw figurent parmi les absents, tout comme Ayden Heaven et Patrick Dorgu.
Cette liste de blessés qui s'allonge vient aggraver une saison désastreuse pour le géant anglais. Avec seulement deux victoires toutes compétitions confondues cette saison, le club connaît actuellement son pire début de saison depuis 40 ans.
Carrick balaie les inquiétudes liées à la météo et à la pression
Malgré les conditions agitées sur le terrain comme en dehors, l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, ne se laisse pas perturber par les intempéries en Italie. Face aux médias avant le déplacement, il a minimisé l'effet de la pluie sur la préparation de son équipe. « Non, rien de particulier de mon côté pour l'instant, nous avons l'habitude de la pluie, a déclaré Carrick. Nous en tirerons le meilleur parti ! »
Carrick a également évoqué son avenir à son poste, alors que le club connaît un début de saison historiquement mauvais. Il a assuré conserver le soutien total des dirigeants d'Old Trafford et comprendre les exigences liées à sa fonction. « Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Les choses sont assez claires, a-t-il expliqué. Je connais mon rôle, je connais mes responsabilités. Je n'ai besoin de personne pour me dire quand les choses vont bien ou quand elles doivent s'améliorer.
« Je connais la réalité et cela ne me pose aucun problème. Je sais que nous devons gagner des matches pour que tout s'enchaîne et se mette en place. Je me sens soutenu, oui, pourquoi ne le serais-je pas ? J'entretiens de très bonnes relations avec tout le monde au club. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. »
- Getty Images Sport
Un moment décisif pour le mandat de Carrick
United se trouve dans une situation délicate en Ligue des champions, avec trois points pris lors de ses deux premiers matches. Obtenir un résultat en Italie, si la météo le permet, est essentiel pour maintenir sa dynamique sur la scène européenne et atténuer la pression croissante qui pèse sur son staff technique.
Aborder cette rencontre avec un effectif largement remanié exigera une immense rigueur tactique. Si la pelouse du Stadio Giuseppe Sinigaglia devient gorgée d’eau, l’équipe de Carrick, diminuée, devra renoncer à ses schémas de jeu habituels et accepter un combat physique éprouvant pour sauver sa saison.
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