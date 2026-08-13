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Manchester United étudie des alternatives après le rejet par Eduardo Camavinga, star du Real Madrid, d’un transfert à 40 M€ vers Old Trafford
Gros coup dur pour United avec Camavinga
Manchester United conserve un vif intérêt pour le milieu de terrain du Real Madrid Camavinga, alors que l'actuel mercato estival approche rapidement de sa conclusion. L'international français de 23 ans reste l'une des cibles prioritaires de Carrick pour renforcer son entrejeu.
Cependant, le géant de Premier League a rencontré un obstacle important et frustrant dans sa poursuite du dossier. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, United a formellement contacté les représentants du joueur en juillet afin d'évaluer sa disponibilité immédiate.
Malheureusement pour le club anglais, il s'est heurté à un refus ferme. Camavinga reste entièrement concentré sur sa carrière en Espagne, malgré le fait que le club madrilène valoriserait une éventuelle vente cet été à environ 40 millions d'euros.
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Le Français déterminé à rester en Espagne
Camavinga a clairement affiché sa position au cours du mois écoulé, en faisant savoir fermement à tous les prétendants potentiels son désir absolu de rester au Real Madrid. Le milieu de terrain aurait personnellement insisté auprès de la direction d'Old Trafford sur le fait qu'il continuera à porter le célèbre maillot blanc lors de la saison 2026-2027.
Sa motivation personnelle à réussir dans la capitale espagnole n'a fait que grandir après le récent échec du Real Madrid à obtenir la signature de la star de Manchester City Rodri. Ce transfert avorté a redonné confiance à Camavinga et lui a ouvert une voie claire vers un temps de jeu régulier en équipe première. Il s'attend pleinement à tenir un rôle majeur sous la direction de l'entraîneur Mourinho cette saison.
Le Real Madrid prêt à autoriser un départ à 40 M€
Le refus catégorique du joueur de partir représente un scénario profondément frustrant pour United, surtout compte tenu de la position étonnamment accommodante de Madrid sur le marché des transferts. Le cador espagnol évaluerait, selon certaines informations, un départ définitif si une offre officielle correspondant à son évaluation de 40 M€ était soumise.
Malgré la voie évidente vers un accord financier rapide entre les deux clubs, la loyauté inébranlable du joueur de 23 ans envers le projet en cours de Mourinho a rendu toute offre officielle inutile. Sans le feu vert crucial du joueur lui-même, les négociations entre les différentes parties sont totalement au point mort. Aucun progrès significatif n'a été réalisé concernant un accord ces dernières semaines.
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Carrick contraint d’évaluer des alternatives
La direction de Manchester United se prépare désormais à revoir drastiquement sa stratégie de recrutement. Les dirigeants du club consacreront la troisième semaine d’août à évaluer en urgence des alternatives potentielles, aussi bien en Premier League que sur le marché continental.
Si le club anglais ne parvient pas, d’une manière ou d’une autre, à convaincre miraculeusement Camavinga de changer d’avis avant une échéance interne fixée au 20 août, il sera contraint d’abandonner complètement cette poursuite ambitieuse. La cellule sportive de Manchester United lancera alors immédiatement des négociations actives pour un autre joueur polyvalent évoluant sur le côté gauche. Carrick est déterminé à finaliser les ajouts à son effectif avant la fermeture officielle du mercato.
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