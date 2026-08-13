Manchester United conserve un vif intérêt pour le milieu de terrain du Real Madrid Camavinga, alors que l'actuel mercato estival approche rapidement de sa conclusion. L'international français de 23 ans reste l'une des cibles prioritaires de Carrick pour renforcer son entrejeu.

Cependant, le géant de Premier League a rencontré un obstacle important et frustrant dans sa poursuite du dossier. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, United a formellement contacté les représentants du joueur en juillet afin d'évaluer sa disponibilité immédiate.

Malheureusement pour le club anglais, il s'est heurté à un refus ferme. Camavinga reste entièrement concentré sur sa carrière en Espagne, malgré le fait que le club madrilène valoriserait une éventuelle vente cet été à environ 40 millions d'euros.