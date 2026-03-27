Getty
Traduit par
Manchester United et Liverpool ont été informés du montant du transfert d'Adam Wharton, pour lequel Crystal Palace serait prêt à « tout donner », selon les prévisions de l'ancien attaquant des Eagles quant à l'avenir de la star anglaise
Manchester United à la recherche de renforts au milieu de terrain
Old Trafford est évoqué comme une prochaine destination potentielle pour Wharton, alors que de nombreux changements sont attendus à Manchester au cours des prochains mois. Manchester United s'apprête à se séparer de l'expérimenté international brésilien Casemiro, tandis que des interrogations persistent quant à la durée du séjour du capitaine du club, Bruno Fernandes.
Avec des postes clés à pourvoir au cœur de leur milieu de terrain, les Red Devils auraient de nombreux joueurs confirmés dans leur ligne de mire. Wharton, vainqueur de la FA Cup, pourrait être une recrue judicieuse pour le présent et l'avenir, compte tenu de son potentiel de progression.
Il a impressionné de nombreuses personnes à Selhurst Park – notamment le sélectionneur anglais Thomas Tuchel, qui doit bientôt composer son équipe pour la Coupe du monde – et est pressenti pour atteindre les plus hauts sommets du football depuis qu’il s’est révélé à Ewood Park alors qu’il était encore adolescent.
- Getty/GOAL
Wharton jouera-t-il pour Crystal Palace la saison prochaine ?
Crystal Palace, qui s'est séparé de joueurs comme Eberechi Eze et Marc Guehi au cours des deux derniers mercatos, serait réticent à céder son joueur. Pourrait-il être contraint de le faire ? Lorsqu'on lui a demandé si Wharton serait un joueur des Eagles la saison prochaine, Morrison – s'exprimant via Freebets.com, le site des offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Oui, je pense qu'il sera un joueur de Crystal Palace. Je pense que ce sera peut-être pour une année de plus, mais beaucoup de choses pourraient changer si quelqu’un venait proposer une somme colossale. Mais à l’heure actuelle, je pense qu’il pourrait très certainement être un joueur de Palace la saison prochaine. Je ne pense pas qu’ils voudraient perdre trop de leurs joueurs, car la saison prochaine s’annonce de toute façon cruciale pour eux. Mais oui, je continue de penser qu’il sera un joueur de Palace. »
Quelle somme faudrait-il pour convaincre Palace de vendre ?
Tout en se montrant confiant quant aux projets immédiats de Wharton, Morrison reconnaît que chaque joueur a un prix. Si des clubs comme Manchester United ou Liverpool voulaient vraiment conclure un accord, ils seraient prêts à mettre le prix.
Interrogé sur les montants susceptibles d’inciter Palace à s’asseoir à la table des négociations, Morrison a déclaré : « Oui, 60 millions de livres, 70 millions de livres… Si quelqu’un est prêt à payer 80 millions de livres, je pense qu’ils sauteraient sur l’occasion. Mais oui, certainement au moins 60 à 70 millions de livres.
« Si l’on considère son jeune âge, son talent et les clubs qui viendront frapper à la porte pour l’avoir, alors Palace a raison de demander 60 à 70 millions de livres. C’est une belle somme pour un autre joueur qu’ils ont formé. C’est un joueur de haut niveau. Espérons qu’il intègre la sélection anglaise pour la Coupe du monde, car son prix grimperait encore davantage.
« Mais oui, il a toutes les qualités requises et il arrivera un moment où il devra rejoindre l’une des quatre ou cinq meilleures équipes, ou peut-être partir jouer en Europe, car il faut continuer à
s'améliorer en tant que joueur.
« Mais pour l’instant, il s’en sort bien à Palace et apprend beaucoup. Pour la prochaine étape, il sera prêt – ça pourrait être cet été, mais je pense qu’il lui faudra peut-être encore une saison avant de pouvoir partir. Il est encore jeune. »
- (C)Getty Images
En quête de trophées et de rêves de Coupe du monde : l'avenir immédiat de Wharton
Palace a lié Wharton à un contrat à long terme jusqu’en 2029 et n’est donc pas pressé de le vendre. Le club le considère comme un élément essentiel de ses projets à court et à long terme, alors qu’un nouvel été de changements s’annonce avec le départ imminent de l’entraîneur autrichien Oliver Glasner.
Les Eagles sont en quête de nouveaux trophées cette saison, après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, et un succès dans cette compétition – tout en décrochant une place dans les plans de l'Angleterre pour la Coupe du monde – pourrait aider à convaincre Wharton qu'il est déjà au meilleur endroit pour poursuivre son développement.