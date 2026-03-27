Manchester United et Liverpool ont été informés du montant du transfert d'Adam Wharton, pour lequel Crystal Palace serait prêt à « tout donner », selon les prévisions de l'ancien attaquant des Eagles quant à l'avenir de la star anglaise

Tout en se montrant confiant quant aux projets immédiats de Wharton, Morrison reconnaît que chaque joueur a un prix. Si des clubs comme Manchester United ou Liverpool voulaient vraiment conclure un accord, ils seraient prêts à mettre le prix.

Interrogé sur les montants susceptibles d’inciter Palace à s’asseoir à la table des négociations, Morrison a déclaré : « Oui, 60 millions de livres, 70 millions de livres… Si quelqu’un est prêt à payer 80 millions de livres, je pense qu’ils sauteraient sur l’occasion. Mais oui, certainement au moins 60 à 70 millions de livres.

« Si l’on considère son jeune âge, son talent et les clubs qui viendront frapper à la porte pour l’avoir, alors Palace a raison de demander 60 à 70 millions de livres. C’est une belle somme pour un autre joueur qu’ils ont formé. C’est un joueur de haut niveau. Espérons qu’il intègre la sélection anglaise pour la Coupe du monde, car son prix grimperait encore davantage.

« Mais oui, il a toutes les qualités requises et il arrivera un moment où il devra rejoindre l’une des quatre ou cinq meilleures équipes, ou peut-être partir jouer en Europe, car il faut continuer à

s'améliorer en tant que joueur.

« Mais pour l’instant, il s’en sort bien à Palace et apprend beaucoup. Pour la prochaine étape, il sera prêt – ça pourrait être cet été, mais je pense qu’il lui faudra peut-être encore une saison avant de pouvoir partir. Il est encore jeune. »