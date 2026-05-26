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Manchester United et la Slovénie sont en désaccord concernant la gestion de Benjamin Sesko, le sélectionneur national affichant sa perplexité face au retour précipité de l’attaquant après sa blessure
La Slovénie exprime de nouvelles inquiétudes quant à la disponibilité de Sesko
Les relations entre Manchester United et la Slovénie se sont dégradées après les déclarations de César, qui a publiquement remis en question les multiples forfaits de Sesko en sélection. Âgé de 22 ans, l’attaquant n’a plus porté le maillot slovène depuis octobre, bien qu’il ait participé à 32 des rencontres de Manchester United cette saison. Ce dernier différend fait suite à une blessure au tibia subie lors du match opposant United à Liverpool, après que Sesko soit entré en collision avec des panneaux publicitaires. La Slovénie a décidé de ne pas retenir l’attaquant pour ses matchs amicaux de juin contre Chypre et la Croatie après avoir examiné les rapports médicaux fournis par United.
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César exprime sa frustration face à cette situation qui se répète
César a admis éprouver des difficultés à comprendre comment Sesko parvenait systématiquement à être rétabli à temps pour les rencontres de Premier League après avoir été déclaré indisponible pour les rassemblements de la sélection slovène. Cette situation a encore davantage tendu les relations déjà fragiles entre la Fédération slovène de football et Old Trafford. Lors d’une conférence de presse lundi, César a remis en question le timing des retours de Sesko après ses précédentes absences en sélection.
« Il a manqué le dernier rassemblement en mars et j’aurais en quelque sorte souhaité qu’il soit absent de United pendant un certain temps, mais il est revenu rapidement et je ne pense pas qu’il ait manqué un match avec le club », a-t-il déclaré, selon le Daily Mail. « Mais si un joueur n’a pas été dans le rythme de la compétition pendant un mois, je ne vois pas l’intérêt qu’il revienne et joue à moitié. »
Un vieux contentieux oppose depuis longtemps les clubs aux instances de la sélection nationale.
Le contentieux entre les Red Devils et la Slovénie préexiste à l’arrivée de César. Déjà, l’ancien sélectionneur Matjaž Kek avait dénoncé le manque de transparence du club après la blessure au genou de Sesko face à Tottenham en novembre. Cet épisode est survenu alors que la Slovénie traversait une phase délicate, et les performances qui ont suivi ont empêché la sélection de se qualifier pour la Coupe du monde, précipitant le départ de Kek.
Son successeur, Matjaž Kek, puis l’actuel sélectionneur, Nenad Bjelica, ont poursuivi ce bras de fer, estimant que les forfaits répétés de l’attaquant pour les matches contre la Hongrie, le Monténégro, le Kosovo, la Suède, Chypre et la Croatie ont pénalisé l’équipe nationale.
« Normalement, l’équipe nationale est cruciale pour nous, un peu moins pour eux (Manchester United), mais il vaut mieux que Benjamin ne s’entraîne pas pendant ces 14 jours », a déclaré Cesar en mars dernier. « Notre service médical a immédiatement estimé qu’il ne serait pas bon pour lui de jouer. »
- AFP
Sesko demeure au cœur des tensions actuelles.
Manchester United devrait se réjouir du temps de récupération supplémentaire dont bénéficiera Sesko avant la saison prochaine, surtout après le récent problème au tibia dont a souffert l'attaquant. Cependant, la frustration grandissante au sein du camp slovène laisse penser que le différend concernant la disponibilité du joueur n'est pas près de s'apaiser. Sesko reste attaché à l'équipe nationale, mais de nouvelles blessures ou de nouveaux forfaits pourraient aggraver les tensions entre le club et la sélection, alors que les deux parties continuent de gérer l'un des joueurs les plus importants de la Slovénie.