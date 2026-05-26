César a admis éprouver des difficultés à comprendre comment Sesko parvenait systématiquement à être rétabli à temps pour les rencontres de Premier League après avoir été déclaré indisponible pour les rassemblements de la sélection slovène. Cette situation a encore davantage tendu les relations déjà fragiles entre la Fédération slovène de football et Old Trafford. Lors d’une conférence de presse lundi, César a remis en question le timing des retours de Sesko après ses précédentes absences en sélection.

« Il a manqué le dernier rassemblement en mars et j’aurais en quelque sorte souhaité qu’il soit absent de United pendant un certain temps, mais il est revenu rapidement et je ne pense pas qu’il ait manqué un match avec le club », a-t-il déclaré, selon le Daily Mail. « Mais si un joueur n’a pas été dans le rythme de la compétition pendant un mois, je ne vois pas l’intérêt qu’il revienne et joue à moitié. »