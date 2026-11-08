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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
Traduit par

Manchester United et l'ami qui tue : l'état d'esprit suffira-t-il à sauver Carrick ?

FEATURES
Analysis
M. Carrick
D. Dalot
L. Yoro
S. Lammens
L. Martinez
Manchester United vs Aston Villa
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Le retour spectaculaire de Manchester United face à Aston Villa n'a pas suffi à masquer les failles qui poursuivent l'équipe ; il a peut-être même révélé un problème plus profond qui menace désormais ses ambitions, après que les joueurs se sont transformés, à plus d'une reprise, en leur propre principal obstacle, gâchant par leurs erreurs individuelles les efforts déployés par l'équipe pour retrouver son équilibre et revenir dans la course.

Alors que Manchester United a affiché un fort caractère et une capacité à revenir de loin lors du match nul spectaculaire (4-4) face à Aston Villa, dimanche soir, à Old Trafford, en clôture de la dixième journée de Premier League, les erreurs naïves ont relancé la question la plus importante quant à l'avenir de l'équipe : l'esprit combatif suffit-il à sauver le projet de Michael Carrick, ou le changement est-il devenu une nécessité qu'on ne peut plus différer ?

On peut emprunter le célèbre proverbe « l'ours qui a tué son maître » pour décrire ce qui se passe au sein de Manchester United ; l'équipe possède des qualités offensives et un caractère qui lui permettent de rivaliser avec ses adversaires et de revenir dans les situations les plus difficiles, mais elle encaisse des coups douloureux de la part de ses propres joueurs, en raison de décisions irréfléchies et d'erreurs individuelles qui transforment l'effort collectif en travail vain.

Le problème ici n'est pas de commettre des erreurs, qui font partie intégrante du football, mais tient à leur moment, à leur nature et à leur répétition, ainsi qu'à la manière dont certains joueurs détruisent ce que leurs coéquipiers tentent de bâtir sur le terrain.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    3 minutes d'enfer : le gardien de Manchester United ruine le début de rencontre

    Aston Villa n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour déceler les failles dont souffre Manchester United. L'équipe visiteuse n'a mis que 3 minutes et 40 secondes pour inscrire deux buts au cours de la première période, un début choquant pour les supporters d'Old Trafford qui a placé les locaux sous une pression très précoce.

    Après seulement 59 secondes de jeu, Alisson a réussi à ouvrir le score en faveur d'Aston Villa, après avoir reçu le ballon sur le côté droit et décoché une frappe au ras du sol qui est passée entre les jambes du gardien Lammens, transformant ainsi la première offensive dangereuse de l'équipe visiteuse en un but précoce.

    Ce but n'a pas été qu'un coup précoce porté à Manchester United, il a aussi été un nouvel exemple des erreurs qui coûtent cher à l'équipe, le gardien ayant échoué à gérer une frappe censée représenter une menace moins dangereuse.

    Quelques minutes seulement se sont écoulées avant que les filets de Manchester United ne se gonflent pour la seconde fois, après qu'Alisson soit revenu participer à l'action et ait tiré une balle puissante vers le premier poteau. Lammens n'est pas parvenu à l'écarter comme il le fallait, et le ballon est arrivé jusqu'à Jackson qui n'a eu aucune difficulté à le loger dans le but vide.

    Le deuxième but est venu redoubler la colère dans les tribunes, où ont retenti les chants des supporters de Manchester United : « Vous ne méritez pas de porter ce maillot », dans une scène qui reflète l'ampleur de la frustration devant le début catastrophique de l'équipe.

    Pete Gill, correspondant de la chaîne Sky Sports, a commenté les deux buts en affirmant que tous deux résultaient de deux erreurs du gardien de but, tandis qu'Adam Bate, correspondant de la chaîne depuis le stade d'Old Trafford, a estimé qu'évoquer le match contre l'AS Roma comme un tournant dans la saison de l'équipe était devenu dérisoire, au vu du désarroi affiché par les joueurs face à Aston Villa.

    Il a ajouté que Lammens n'avait pas présenté un bon niveau sur aucun des deux buts, et que les joueurs de Manchester United semblaient constamment en retard pour atteindre le ballon, tandis qu'Aston Villa imposait sa domination, porté par les encouragements de ses supporters et les sifflets des locaux.

    Ainsi, Carrick s'est retrouvé face à une crise précoce, après que l'élan acquis par l'équipe lors de sa remontée précédente face à l'AS Roma se soit volatilisé, en raison d'erreurs qui auraient pu être évitées, ravivant les doutes quant à la capacité du groupe à maintenir sa concentration tout au long du match.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un penalty naïf : Dalot relance Aston Villa

    Malgré la réussite de Manchester United dans son retour dans la rencontre et la réduction de l'écart, l'équipe n'a pas tiré les leçons de ses erreurs, offrant à son adversaire une nouvelle occasion de reprendre l'avantage dès le début de la seconde période.

    Après 47 minutes de jeu, l'arbitre a accordé un penalty en faveur d'Aston Villa, à la suite d'une intervention de Diogo Dalot sur Alisson dans la surface de réparation, sur une action qui a de nouveau reflété le manque de concentration et la mauvaise appréciation de la situation de la part du défenseur de Manchester United.

    Le capitaine d'Aston Villa, John McGinn, s'est chargé de tirer le penalty, envoyant le ballon dans le coin opposé au gardien Lammens, et redonnant l'avantage à son équipe, après que la rencontre avait vu les locaux revenir au score.

    Pete Gill a commenté l'action en critiquant clairement le geste de Dalot, déclarant : « Ne te précipite pas, ne te précipite pas... Oh, il s'est précipité. Un geste totalement stupide de Dalot. » Le problème ne résidait pas uniquement dans le penalty accordé, mais dans le fait que Manchester United avait abordé la seconde période avec l'obligation de préserver son équilibre et de capitaliser sur son retour, mais a offert à son adversaire un nouveau cadeau à cause d'un geste individuel irréfléchi.

    Adam Pitt a révélé que les discussions dans la tribune des journalistes à la mi-temps portaient sur la nécessité pour Carrick d'intervenir afin d'éloigner Dalot du duel avec Alisson, soulignant que le staff technique aurait pu envisager d'intervertir les postes des deux latéraux, d'autant plus que l'ailier brésilien avait clairement dominé le joueur chargé de le surveiller.

    Mais les erreurs ne se sont pas arrêtées là. Quelques minutes plus tard, Manchester United a reçu un nouveau coup, après que Yoro s'est élevé pour intervenir sur le ballon, qu'il a toutefois dévié de la tête contre sa propre barre transversale, le ballon arrivant jusqu'à Gürtzka qui l'a poussé au fond des filets, inscrivant le quatrième but d'Aston Villa.

    Ainsi, l'équipe visiteuse n'a mis que 7 minutes et 15 secondes pour marquer deux buts en seconde période, répétant le scénario qu'avait vécu Manchester United en début de rencontre, et confirmant que le problème n'était pas lié à un instant passager, mais à des erreurs répétées qui frappent l'équipe aux moments les plus sensibles.

    Alan Smith a commenté la scène sur le réseau « Sky Sports » en déclarant : « Une fois de plus, on ne peut pas croire ce que l'on voit », tandis que Pete Gill a affirmé que la défense n'aurait pas pu offrir un niveau pire que celui-ci.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Des chiffres choquants : la défense de Manchester United offre des cadeaux à ses adversaires

    Les erreurs défensives ne sont plus de simples remarques techniques que l'on peut balayer après chaque match, elles sont devenues un phénomène qui s'impose dans les résultats de Manchester United et qui révèle l'ampleur du travail nécessaire pour reconstruire le système défensif.

    Selon les chiffres disponibles, aucune équipe des cinq grands championnats européens n'a encaissé plus de buts que Manchester United cette saison, toutes compétitions confondues, ses filets ayant tremblé à 30 reprises.

    Ce chiffre reflète l'ampleur de la crise que traverse l'équipe, d'autant plus que les buts encaissés ne sont pas toujours liés à la supériorité des adversaires ou à la qualité des occasions qu'ils se créent, mais se répètent en raison d'erreurs directes des joueurs de Manchester United eux-mêmes.

    Adam Bate avait décrit la situation comme totalement chaotique, soulignant que l'équipe possède des joueurs capables de faire mal aux adversaires, mais qu'elle compte en revanche un grand nombre de joueurs qui nuisent à ses ambitions.

    C'est là le paradoxe qui hante Manchester United : l'équipe parvient à créer le danger et à marquer des buts, mais elle ne se donne pas une véritable chance de tirer profit de sa supériorité offensive, en raison d'une fragilité défensive qui menace d'effondrement toute avance au score.

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  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lisandro Martínez : quand le défenseur devient un fardeau pour son équipe

    La rencontre face à Aston Villa n'a pas été le seul cas où Manchester United a payé le prix d'actions individuelles irréfléchies. L'équipe avait déjà vécu une situation similaire face à Chelsea, lorsque le défenseur argentin Lisandro Martínez s'était transformé en l'une des principales raisons ayant compliqué la mission de Manchester United.

    Lors de cette rencontre qui s'est soldée par une défaite de Manchester United deux buts à zéro, au cours de la neuvième journée de Premier League, Martínez a commis des erreurs déterminantes, avant de quitter le terrain sur un carton rouge à la 63e minute, après avoir reçu deux avertissements en l'espace d'une courte période.

    Le coup le plus dur est survenu lorsque le défenseur argentin a taclé Wesley Fofana à l'intérieur de la surface de réparation, sur une action à l'issue de laquelle l'arbitre a accordé un penalty en faveur de Chelsea, transformé avec succès par Cole Palmer, qui a ainsi ajouté le deuxième but pour son équipe.

    La responsabilité de Martínez ne s'est pas arrêtée à l'épisode de l'expulsion, puisqu'il faisait partie des joueurs portant une part de responsabilité dans le premier but, après avoir laissé Morgan Rogers se faufiler à travers la défense de Manchester United avant de faire trembler les filets en début de seconde période.

    Ainsi, l'équipe s'est retrouvée contrainte de terminer le match à dix, à un moment où elle avait besoin de tous ses éléments pour tenter de revenir au score, les agissements du défenseur argentin se transformant en un fardeau supplémentaire pour ses coéquipiers et le staff technique.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L'état d'esprit suffira-t-il à sauver Carrick, ou l'heure du changement a-t-elle sonné ?

    En définitive, on ne peut ignorer que Manchester United a fait preuve d'un véritable caractère de combattant face à Aston Villa, après avoir refusé de baisser les bras malgré un retard de deux buts à plus d'une reprise, et après avoir réussi à revenir dans la partie pour arracher un match nul spectaculaire sur le score de quatre buts partout.

    Mais l'état d'esprit seul ne suffit pas à bâtir une équipe capable de rivaliser, de même qu'un retour au score n'efface pas les erreurs qui ont causé le retard à l'origine. C'est précisément là que réside le dilemme de Michael Carrick : il lui incombe de construire une équipe dotée d'un fort caractère, qui ne cède pas facilement, mais il a dans le même temps besoin d'un groupe de joueurs capables de protéger l'effort collectif, au lieu de le gâcher par des initiatives individuelles irréfléchies.

    Car à quoi bon inscrire quatre buts si l'équipe est incapable de préserver sa cage ? Quelle valeur a un retour au score si les joueurs remettent leurs adversaires dans le match par des erreurs naïves ? Et comment parler d'un projet compétitif alors que l'hémorragie de buts se poursuit de la sorte ?

    Manchester United a prouvé qu'il possédait la puissance offensive et la volonté de se battre jusqu'à la dernière seconde, mais il a également prouvé que certains de ses joueurs représentent un danger pour ses ambitions, au même titre que les adversaires.

    C'est précisément ce qui rend l'expression célèbre « l'ours qui a tué son maître » adaptée pour décrire la situation : au lieu que les qualités et l'expérience des joueurs soient une arme aidant l'équipe à se relever, leurs erreurs se muent en coups qui détruisent tout ce que le staff technique tente de construire.

    L'esprit combatif pourrait accorder un peu de temps à Carrick, et le retour face à Aston Villa pourrait être la preuve que l'équipe n'a pas totalement perdu son caractère, mais continuer à commettre les mêmes erreurs exposera tout projet technique à l'effondrement.

    Et la question qui attend une réponse claire au sein d'Old Trafford ne porte plus sur la capacité de Manchester United à revenir dans les matchs, mais sur sa capacité à cesser de s'autodétruire.

    Carrick parviendra-t-il à réparer ce que ses joueurs abîment, ou bien le changement est-il devenu inévitable avant que les erreurs individuelles ne se transforment en verdict définitif sur une nouvelle saison de souffrance ?

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