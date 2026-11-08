Le retour spectaculaire de Manchester United face à Aston Villa n'a pas suffi à masquer les failles qui poursuivent l'équipe ; il a peut-être même révélé un problème plus profond qui menace désormais ses ambitions, après que les joueurs se sont transformés, à plus d'une reprise, en leur propre principal obstacle, gâchant par leurs erreurs individuelles les efforts déployés par l'équipe pour retrouver son équilibre et revenir dans la course.
Alors que Manchester United a affiché un fort caractère et une capacité à revenir de loin lors du match nul spectaculaire (4-4) face à Aston Villa, dimanche soir, à Old Trafford, en clôture de la dixième journée de Premier League, les erreurs naïves ont relancé la question la plus importante quant à l'avenir de l'équipe : l'esprit combatif suffit-il à sauver le projet de Michael Carrick, ou le changement est-il devenu une nécessité qu'on ne peut plus différer ?
On peut emprunter le célèbre proverbe « l'ours qui a tué son maître » pour décrire ce qui se passe au sein de Manchester United ; l'équipe possède des qualités offensives et un caractère qui lui permettent de rivaliser avec ses adversaires et de revenir dans les situations les plus difficiles, mais elle encaisse des coups douloureux de la part de ses propres joueurs, en raison de décisions irréfléchies et d'erreurs individuelles qui transforment l'effort collectif en travail vain.
Le problème ici n'est pas de commettre des erreurs, qui font partie intégrante du football, mais tient à leur moment, à leur nature et à leur répétition, ainsi qu'à la manière dont certains joueurs détruisent ce que leurs coéquipiers tentent de bâtir sur le terrain.