Aston Villa n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour déceler les failles dont souffre Manchester United. L'équipe visiteuse n'a mis que 3 minutes et 40 secondes pour inscrire deux buts au cours de la première période, un début choquant pour les supporters d'Old Trafford qui a placé les locaux sous une pression très précoce.

Après seulement 59 secondes de jeu, Alisson a réussi à ouvrir le score en faveur d'Aston Villa, après avoir reçu le ballon sur le côté droit et décoché une frappe au ras du sol qui est passée entre les jambes du gardien Lammens, transformant ainsi la première offensive dangereuse de l'équipe visiteuse en un but précoce.

Ce but n'a pas été qu'un coup précoce porté à Manchester United, il a aussi été un nouvel exemple des erreurs qui coûtent cher à l'équipe, le gardien ayant échoué à gérer une frappe censée représenter une menace moins dangereuse.

Quelques minutes seulement se sont écoulées avant que les filets de Manchester United ne se gonflent pour la seconde fois, après qu'Alisson soit revenu participer à l'action et ait tiré une balle puissante vers le premier poteau. Lammens n'est pas parvenu à l'écarter comme il le fallait, et le ballon est arrivé jusqu'à Jackson qui n'a eu aucune difficulté à le loger dans le but vide.

Le deuxième but est venu redoubler la colère dans les tribunes, où ont retenti les chants des supporters de Manchester United : « Vous ne méritez pas de porter ce maillot », dans une scène qui reflète l'ampleur de la frustration devant le début catastrophique de l'équipe.

Pete Gill, correspondant de la chaîne Sky Sports, a commenté les deux buts en affirmant que tous deux résultaient de deux erreurs du gardien de but, tandis qu'Adam Bate, correspondant de la chaîne depuis le stade d'Old Trafford, a estimé qu'évoquer le match contre l'AS Roma comme un tournant dans la saison de l'équipe était devenu dérisoire, au vu du désarroi affiché par les joueurs face à Aston Villa.

Il a ajouté que Lammens n'avait pas présenté un bon niveau sur aucun des deux buts, et que les joueurs de Manchester United semblaient constamment en retard pour atteindre le ballon, tandis qu'Aston Villa imposait sa domination, porté par les encouragements de ses supporters et les sifflets des locaux.

Ainsi, Carrick s'est retrouvé face à une crise précoce, après que l'élan acquis par l'équipe lors de sa remontée précédente face à l'AS Roma se soit volatilisé, en raison d'erreurs qui auraient pu être évitées, ravivant les doutes quant à la capacité du groupe à maintenir sa concentration tout au long du match.