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Manchester United et Chelsea visent le défenseur de Bologne Jhon Lucumi dans le cadre d’un transfert à 25 M€
Un duo de Premier League vise un transfert à prix réduit pour Lucumi
Manchester United et Chelsea envisagent tous deux un mouvement cet été pour le défenseur de Bologne Lucumi, selon QuotidianoSportivo. L’international colombien de 28 ans s’est imposé comme une cible attractive pour les deux clubs de Premier League, qui cherchent à renforcer leurs effectifs respectifs.
Bologne est soumis à une pression croissante pour vendre le défenseur central lors du mercato en cours. Lucumi sera en fin de contrat l’été prochain, et le club italien est déterminé à éviter de le perdre libre l’an prochain. Avec un prix fixé à un raisonnable 25 millions d’euros, les deux clubs anglais disposent clairement des ressources financières nécessaires pour boucler rapidement un accord.
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United avance dans sa quête d’un défenseur
Selon le même rapport, Manchester United est déjà passé à l’action pour le Sud-Américain. United tient à renforcer davantage son secteur défensif avant la nouvelle saison. Lucumi est actuellement au sommet de sa carrière et cherchera à s’adapter rapidement au football anglais si un transfert se concrétise. S’il parvient à vite s’adapter à la Premier League, le défenseur pourrait s’avérer être une excellente affaire pour United.
Chelsea vise plus de stabilité défensive après ses récentes difficultés
Chelsea est également intéressé par le recrutement du défenseur afin de renforcer sa propre arrière-garde. Chelsea a été assez vulnérable derrière la saison dernière et doit de toute urgence se montrer plus solide défensivement. Améliorer sa stabilité défensive sera crucial si Chelsea veut lutter pour des trophées la saison prochaine et assurer son retour en Ligue des champions.
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Un temps de jeu régulier, crucial pour un défenseur au sommet de sa forme
Si les deux prétendants peuvent facilement s’acquitter du montant du transfert, les ambitions personnelles du joueur dicteront sa destination. Lucumi devra examiner avec soin où il aura les meilleures chances de jouer régulièrement en équipe première. À 28 ans, il ne voudra pas rester sur le banc dans un grand club à ce stade crucial de sa carrière. Reste à voir si Manchester United ou Chelsea pourront convaincre le Colombien, alors que Bologne se prépare à le vendre.
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