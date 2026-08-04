Manchester United et Chelsea envisagent tous deux un mouvement cet été pour le défenseur de Bologne Lucumi, selon QuotidianoSportivo. L’international colombien de 28 ans s’est imposé comme une cible attractive pour les deux clubs de Premier League, qui cherchent à renforcer leurs effectifs respectifs.

Bologne est soumis à une pression croissante pour vendre le défenseur central lors du mercato en cours. Lucumi sera en fin de contrat l’été prochain, et le club italien est déterminé à éviter de le perdre libre l’an prochain. Avec un prix fixé à un raisonnable 25 millions d’euros, les deux clubs anglais disposent clairement des ressources financières nécessaires pour boucler rapidement un accord.



