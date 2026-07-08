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Manchester United et Chelsea ont trouvé un accord de 50 millions de livres sterling pour le transfert d’une star brésilienne
Manchester United remporte la course pour s'attacher les services d'un jeune talent brésilien
Selon Sky Sports, Manchester United a frappé fort sur le marché des transferts en finalisant un accord de 50 millions de livres sterling pour recruter Santos. Les Red Devils régleront d’abord 48 millions de livres sterling à leurs rivaux de Premier League, puis s’acquitteront de 2 millions de livres de bonus. Il s’agit d’un investissement majeur pour ce joueur de 22 ans, qui doit encore passer sa visite médicale. Cette opération ambitieuse intervient alors que Manchester United se prépare à faire son retour en Ligue des champions la saison prochaine, après une campagne impressionnante sous la houlette de Michael Carrick.
Le contrat inclut par ailleurs une clause de rachat de 10 % en faveur des Blues sur tout futur transfert de l’international brésilien. Après avoir alterné entre terrain et banc durant son passage à l’ouest de Londres, ce transfert offre un nouveau départ au milieu de terrain, déterminé à endosser un rôle majeur sous les projecteurs d’Old Trafford.
- AFP
L'ère Xabi Alonso débute par des départs
Le départ de Santos intervient alors que Xabi Alonso s’apprête à prendre les rênes à Stamford Bridge, l’Espagnol ayant déjà entamé un remaniement significatif de l’effectif. Selon nos informations, l’international brésilien a fait part à Chelsea de son souhait de partir après avoir exprimé ses inquiétudes quant à son temps de jeu en équipe première lors de la première saison d’Alonso. La concurrence pour les places reste féroce, et le jeune milieu de terrain ne voulait pas risquer de passer une nouvelle saison sur la touche.
La décision de Moisés Caicedo de prolonger son contrat à long terme a été déterminante : avec le Équatorien solidement installé comme pilier du milieu, la voie vers une place de titulaire régulier paraissait de plus en plus obstruée. Ces incertitudes sur sa place dans la hiérarchie ont finalement poussé le joueur de 22 ans à chercher un nouveau défi ailleurs.
Un parcours semé d'embûches jusqu'au pont
Depuis son arrivée à Chelsea en janvier 2023, le parcours de Santos a été loin d'être un long fleuve tranquille. Peu après son arrivée, il est retourné au Vasco da Gama dans le cadre d’un prêt qui s’est prolongé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Son évolution l’a ensuite conduit à Nottingham Forest pour la saison 2024-2025, mais ce passage a été écourté en raison d’un manque de temps de jeu au City Ground. Chelsea a finalement pris la décision de le rappeler en janvier 2024.
Non retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde cet été, il demeure un espoir très prometteur. Sa valeur a considérablement grimpé lors d’un prêt fructueux à Strasbourg sous les ordres de Liam Rosenior, où il a prouvé sa capacité à assumer les rigueurs du football européen. Attendu comme un futur pilier du onze de Chelsea la saison dernière, il a néanmoins peiné à trouver de la régularité sous trois entraîneurs différents.
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Le départ de Santos porte à 126 millions de livres sterling le montant total des transferts d'Alonso.
Pour Chelsea, ce transfert représente une plus-value substantielle sur un joueur recruté environ 18 millions de livres sterling à Vasco da Gama en 2023. La direction londonienne a agi promptement pour faciliter son départ dès que le joueur a manifesté son mécontentement concernant son temps de jeu prévu pour la saison à venir.
Le départ de Santos est le troisième départ officiel de Chelsea lors de ce mercato estival, après celui de Marc Cucurella, parti au Real Madrid pour 52 millions de livres sterling, et le récent transfert de Tyrique George à Everton pour 24 millions de livres sterling. Une fois que Manchester United aura finalisé le transfert de Santos, l’équipe d’Alonso aura généré environ 126 millions de livres sterling de droits de transfert cet été, des fonds qui seront probablement réinvestis alors que l’entraîneur poursuit son remaniement et cherche à modeler l’effectif à son image.
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