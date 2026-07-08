Selon Sky Sports, Manchester United a frappé fort sur le marché des transferts en finalisant un accord de 50 millions de livres sterling pour recruter Santos. Les Red Devils régleront d’abord 48 millions de livres sterling à leurs rivaux de Premier League, puis s’acquitteront de 2 millions de livres de bonus. Il s’agit d’un investissement majeur pour ce joueur de 22 ans, qui doit encore passer sa visite médicale. Cette opération ambitieuse intervient alors que Manchester United se prépare à faire son retour en Ligue des champions la saison prochaine, après une campagne impressionnante sous la houlette de Michael Carrick.

Le contrat inclut par ailleurs une clause de rachat de 10 % en faveur des Blues sur tout futur transfert de l’international brésilien. Après avoir alterné entre terrain et banc durant son passage à l’ouest de Londres, ce transfert offre un nouveau départ au milieu de terrain, déterminé à endosser un rôle majeur sous les projecteurs d’Old Trafford.



