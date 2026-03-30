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Manchester United est prêt à « mettre le paquet » pour recruter Elliot Anderson, le milieu de terrain de Bournemouth ayant été ajouté de manière inattendue à la liste des cibles pressenties pour remplacer Casemiro
La bataille de Manchester pour la star de Forest
Selon The Sun, Manchester United serait prêt à entrer en concurrence directe avec son rival Manchester City pour s'attacher les services d'Anderson. Alors que City a longtemps été considéré comme le favori pour recruter le joueur de Nottingham Forest, United serait prêt à « mettre le paquet » pour s'assurer qu'il rejoigne plutôt le Theatre of Dreams. L'ancien joueur de Newcastle a vu sa cote monter en flèche cette saison, s'imposant comme titulaire régulier dans l'équipe d'Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel. Avec un contrat au City Ground courant jusqu'en 2029, Forest se trouve en position de force pour négocier, mais United considère Anderson comme le profil idéal pour moderniser son milieu de terrain.
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Remplacement de Casemiro, qui quitte le club
Le recrutement d'Anderson intervient alors que Manchester United se prépare à un départ important au cœur de son milieu de terrain, après que le milieu de terrain vétéran Casemiro a confirmé son départ en déclarant : « Je pense que l'annonce est désormais officielle. L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense. Mais je suis convaincu que la décision est prise et définitive. »
Avec ce poste de milieu défensif qui se libère, United recherche un joueur ayant fait ses preuves en Premier League. Outre Anderson, le club a dressé une liste restreinte comprenant Adam Wharton, de Crystal Palace, et Carlos Baleba, de Brighton. Cependant, l’ajout surprise à ce plan de secours est Alex Scott, de Bournemouth. Le milieu de terrain des Cherries s’est révélé être un candidat inattendu pour la direction des Red Devils après avoir discrètement réalisé une saison extrêmement impressionnante sur la côte sud.
Une course décisive pour Sandro Tonali
Anderson n'est pas le seul grand nom à l'ordre du jour, puisque Manchester United s'apprêterait également à entrer en concurrence avec Manchester City pour s'adjuger les services du milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali. L'international italien est considéré comme une autre option de choix pour ancrer le milieu de terrain aux côtés du talent prometteur de Kobbie Mainoo. L'intérêt de Manchester United pour l'ancien joueur de l'AC Milan s'inscrit dans une stratégie plus large visant à recruter des joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Europe ou en Premier League. Alors que la refonte du milieu de terrain prend forme, le club devrait recruter au moins deux nouveaux joueurs à ce poste afin de fournir à Michael Carrick les outils nécessaires pour rivaliser en Ligue des champions la saison prochaine.
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Et maintenant ?
Après avoir dépensé sans compter pour recruter des attaquants tels que Matheus Cunha et Benjamin Sesko l'été dernier, Old Trafford se concentre désormais résolument sur le milieu de terrain. Alors que Manchester United occupe actuellement la troisième place du classement et est en passe de faire son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne, l'attrait de la Ligue des champions pourrait bien être le facteur décisif dans la course à la signature de nombreux candidats figurant sur la liste de Manchester United.