Le recrutement d'Anderson intervient alors que Manchester United se prépare à un départ important au cœur de son milieu de terrain, après que le milieu de terrain vétéran Casemiro a confirmé son départ en déclarant : « Je pense que l'annonce est désormais officielle. L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense. Mais je suis convaincu que la décision est prise et définitive. »

Avec ce poste de milieu défensif qui se libère, United recherche un joueur ayant fait ses preuves en Premier League. Outre Anderson, le club a dressé une liste restreinte comprenant Adam Wharton, de Crystal Palace, et Carlos Baleba, de Brighton. Cependant, l’ajout surprise à ce plan de secours est Alex Scott, de Bournemouth. Le milieu de terrain des Cherries s’est révélé être un candidat inattendu pour la direction des Red Devils après avoir discrètement réalisé une saison extrêmement impressionnante sur la côte sud.