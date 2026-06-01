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« Manchester United est le meilleur choix pour lui » : Victor Osimhen reçoit des conseils concernant un transfert en Premier League alors que l'attaquant international nigérian fait l'objet de rumeurs de départ de Galatasaray
Okpara valide son arrivée à Old Trafford
L’ancien défenseur du PSG Godwin Okpara a livré son avis sur le feuilleton Osimhen, estimant que Manchester United constituerait la destination idéale pour l’attaquant des Super Eagles. Âgé de 27 ans et déjà auteur d’une trajectoire impressionnante en Belgique, en France puis en Italie, le joueur fait actuellement sensation à Istanbul. Toutefois, l’attrait de l’élite anglaise occupe toujours les colonnes des journaux, alors que les Red Devils cherchent à renforcer leur puissance offensive.
Interrogé par Soccernet au sujet de ce possible transfert, l’ancien défenseur du PSG a indiqué son préférence : « Pour moi, je préférerais qu’il aille à Manchester United, a-t-il affirmé. Il a déjà joué en Belgique, en France et en Italie. Maintenant, quelle est la prochaine étape ? S’il ne peut pas aller en Espagne, pourquoi pas l’Angleterre ?
« Manchester United est le meilleur endroit pour lui, car il y prendra du plaisir à jouer. Son style de jeu s’intégrera parfaitement à l’équipe de Manchester United. Ce serait la plateforme idéale pour lui de mettre en valeur ses talents. Ce serait formidable pour lui de signer à Manchester United », a conclu Okpara.
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Galatasaray occupe une position solide
Malgré les rumeurs persistantes en provenance de la Premier League, Galatasaray conserve un levier solide sur l’avenir de sa star. Sous contrat jusqu’en 2029, Victor Osimhen ne devrait pas être vendu, sauf offre exceptionnelle. Selon les dernières indiscrétions, le club stambouliote réclamerait environ 150 millions d’euros pour envisager le départ de son attaquant.
Depuis son arrivée en Turquie, l’international nigérian a été tout simplement exceptionnel : 59 buts et 74 apparitions, ponctuées de trois trophées. Des statistiques qui justifient pleinement son choix de rejoindre Istanbul après un départ tumultueux de Naples. Âgé de 27 ans, l’attaquant est au meilleur de sa forme et entre dans la pleine maturité de sa carrière.
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Le sélectionneur du Nigeria attise les spéculations
Les rumeurs de transfert ont atteint leur paroxysme après les déclarations du sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, qui a laissé entendre que l’absence de l’attaquant lors de la dernière période de sélection était liée à un éventuel transfert.
Expliquant l’absence de plusieurs cadres, il a déclaré : « Il nous manque deux joueurs : Osimhen est peut-être sur le point de changer de club, je préfère donc qu’il reste chez lui, car s’il joue sans être à 100 %, ce n’est pas bon. Quant à Ademola Lookman, il est très fatigué et l’Atlético [Madrid] nous a demandé de l’excuser. »
Ces déclarations ont immédiatement relancé les spéculations sur un départ imminent de l’attaquant du champion de Turquie.
Depuis plusieurs mois, Manchester United suit avec attention ce buteur, désormais l’un des finisseurs les plus redoutables de la planète football. Dans l’optique de retrouver leur statut de prétendant à la Ligue des champions, les dirigeants mancuniens ont fait de l’arrivée d’un avant-centre de renom leur priorité numéro un.
Osimhen apporte des précisions sur les propos de l'entraîneur
Malgré l'engouement suscité par les déclarations de Chelle, Osimhen s'est empressé de se rendre sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation. L'attaquant de Galatasaray a exhorté les supporters et les médias à ne pas accorder trop d'importance aux propos de son entraîneur, affirmant que la situation avait été mal interprétée. Il a profité de sa tribune pour s'assurer que son club actuel comprenne son engagement, tout en réaffirmant son respect envers l'équipe nationale.
« Malheureusement, ses propos ont été sortis de leur contexte et déformés », a-t-il écrit sur Instagram pour clarifier la situation. « Il a un grand respect pour Galatasaray, suit la plupart de nos matchs et n’a jamais eu l’intention de créer la moindre controverse. J’apprécie cette conversation, l’opportunité de toujours représenter mon pays, et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui. C’est un excellent entraîneur que je respecte beaucoup, et je demande à tout le monde de ne pas tenir compte des spéculations entourant cette affaire. »