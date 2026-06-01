« Manchester United est le meilleur choix pour lui » : Victor Osimhen reçoit des conseils concernant un transfert en Premier League alors que l'attaquant international nigérian fait l'objet de rumeurs de départ de Galatasaray

L’ancien défenseur du PSG Godwin Okpara a livré son avis sur le feuilleton Osimhen, estimant que Manchester United constituerait la destination idéale pour l’attaquant des Super Eagles. Âgé de 27 ans et déjà auteur d’une trajectoire impressionnante en Belgique, en France puis en Italie, le joueur fait actuellement sensation à Istanbul. Toutefois, l’attrait de l’élite anglaise occupe toujours les colonnes des journaux, alors que les Red Devils cherchent à renforcer leur puissance offensive.

Interrogé par Soccernet au sujet de ce possible transfert, l’ancien défenseur du PSG a indiqué son préférence : « Pour moi, je préférerais qu’il aille à Manchester United, a-t-il affirmé. Il a déjà joué en Belgique, en France et en Italie. Maintenant, quelle est la prochaine étape ? S’il ne peut pas aller en Espagne, pourquoi pas l’Angleterre ?

« Manchester United est le meilleur endroit pour lui, car il y prendra du plaisir à jouer. Son style de jeu s’intégrera parfaitement à l’équipe de Manchester United. Ce serait la plateforme idéale pour lui de mettre en valeur ses talents. Ce serait formidable pour lui de signer à Manchester United », a conclu Okpara.