Manchester United est invité à se jeter sur Victor Osimhen, considéré comme « à portée de main », alors que Nicky Butt estime que le transfert de Benjamin Sesko « n'a pas vraiment fonctionné »

L'insistance de Butt en faveur d'Osimhen intervient alors que les inquiétudes grandissent concernant Benjamin Sesko, arrivé à Old Trafford en provenance du RB Leipzig l'été dernier. Bien que le Slovène ait montré des éclairs de talent et inscrit de nombreux buts depuis le début de l'année, Butt estime que Manchester United répète les erreurs du passé en mettant trop de pression sur de jeunes attaquants qui n'ont pas encore fait leurs preuves, au lieu de recruter des stars confirmées capables d'apporter des résultats immédiats dans les plus grandes compétitions.

« Recruter des joueurs est une tâche difficile. On peut trouver quelqu’un qui a du potentiel, mais s’il continue ainsi, ça ne marche pas vraiment », a averti Butt.

« Sesko n’a pas vraiment fait ses preuves. C’est la même erreur qu’avec Rasmus Hojlund. Un jeune attaquant qui n’a pas encore fait ses preuves, beaucoup d’argent, trop de pression sur ses épaules. Il a marqué quelques buts et s’est bien débrouillé ces dernières semaines, mais il n’a pas connu un succès retentissant. Sesko sera peut-être prêt dans deux ou trois ans, mais pas pour l’instant, et certainement pas en Ligue des champions. »