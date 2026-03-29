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Manchester United est invité à se jeter sur Victor Osimhen, considéré comme « à portée de main », alors que Nicky Butt estime que le transfert de Benjamin Sesko « n'a pas vraiment fonctionné »
Butt qualifie Osimhen de « l'élu »
Butt estime que Victor Osimhen est la pièce manquante du puzzle de Manchester United, alors que le club se prépare à un mercato estival de grande envergure.
S'adressant à Paddy Power, le vainqueur du triplé 1998-99 a expliqué la logique qui sous-tend le choix de l'ancien joueur de Naples : « Je pense que ce serait lui. On aimerait croire que les joueurs des équipes turques sont accessibles. L'équipe de recrutement ne se contentera pas de repérer les meilleurs joueurs, mais cherchera aussi ceux qui sont accessibles. »
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Une offre complète pour United
Alors que Manchester United se rapproche de la qualification pour la Ligue des champions, l'équipe chargée du recrutement envisagerait quatre recrues majeures, et Butt estime que l'attaquant de Galatasaray devrait figurer en tête de liste en raison de ses qualités globales.
Il a ajouté : « Vous perdez votre temps avec certains joueurs que vous n'allez pas pouvoir recruter s'ils coûtent 120 millions de livres. Je pense qu'il est puissant, rapide, qu'il sait se démarquer, qu'il est solide, qu'il a un bon toucher de balle, qu'il est capable de marquer différents types de buts et qu'il est bon dans les airs. »
Inquiétudes concernant Sesko
L'insistance de Butt en faveur d'Osimhen intervient alors que les inquiétudes grandissent concernant Benjamin Sesko, arrivé à Old Trafford en provenance du RB Leipzig l'été dernier. Bien que le Slovène ait montré des éclairs de talent et inscrit de nombreux buts depuis le début de l'année, Butt estime que Manchester United répète les erreurs du passé en mettant trop de pression sur de jeunes attaquants qui n'ont pas encore fait leurs preuves, au lieu de recruter des stars confirmées capables d'apporter des résultats immédiats dans les plus grandes compétitions.
« Recruter des joueurs est une tâche difficile. On peut trouver quelqu’un qui a du potentiel, mais s’il continue ainsi, ça ne marche pas vraiment », a averti Butt.
« Sesko n’a pas vraiment fait ses preuves. C’est la même erreur qu’avec Rasmus Hojlund. Un jeune attaquant qui n’a pas encore fait ses preuves, beaucoup d’argent, trop de pression sur ses épaules. Il a marqué quelques buts et s’est bien débrouillé ces dernières semaines, mais il n’a pas connu un succès retentissant. Sesko sera peut-être prêt dans deux ou trois ans, mais pas pour l’instant, et certainement pas en Ligue des champions. »
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Et maintenant ?
À ce jour, Sesko a inscrit neuf buts en 26 matches de Premier League avec Manchester United, mais il n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire sous les ordres de l'actuel entraîneur Michael Carrick. Il espère bien faire à nouveau la différence lorsque les Red Devils reprendront la compétition après la trêve internationale, à domicile contre Leeds. Cependant, s'il ne parvient pas à faire taire tous ses détracteurs d'ici mai, comme l'a fait Butt, il est possible que United se tourne vers Osimhen ou un autre attaquant de classe mondiale pour mener l'attaque dès la saison prochaine.