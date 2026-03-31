Manchester United est invité à envisager un transfert « fou » de Jude Bellingham cet été, alors que Louis Saha qualifie la star du Real Madrid de « meilleure au monde »

Saha estime que ce joueur de 22 ans correspond exactement au profil recherché pour ramener Manchester United au sommet du football européen. « Mon transfert de rêve pour Manchester United cet été serait Jude Bellingham. C'est une idée folle, mais il a tout pour lui. J'adorerais vraiment que ça se fasse », a déclaré Saha à Ozoon.

« Son athlétisme est, je pense, le meilleur au monde. Il est capable de jouer à plusieurs postes, notamment en numéro 8 ou en numéro 10. Il a l’esprit de leadership, il serait sans aucun doute un leader, un peu comme Bruno Fernandes à certains égards. Il fait clairement partie de cette catégorie de joueurs de classe mondiale. Toutes ces qualités seraient formidables pour United, et je pense qu’il adorerait revenir en Angleterre et jouer en Premier League. Ce serait donc un rêve. »