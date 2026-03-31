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Manchester United est invité à envisager un transfert « fou » de Jude Bellingham cet été, alors que Louis Saha qualifie la star du Real Madrid de « meilleure au monde »
Une cible phare de l'ère Ineos
Manchester United devrait procéder à un remaniement important de son effectif cet été. Alors que plusieurs noms ont été cités comme susceptibles de rejoindre Old Trafford, Saha s'est fixé l'objectif le plus ambitieux qui soit. Le Français estime que les Red Devils devraient tester la détermination du Real Madrid concernant Bellingham, bien que le milieu de terrain fasse partie des stars intouchables du Santiago Bernabéu.
- AFP
Le transfert de rêve pour Bellingham
Saha estime que ce joueur de 22 ans correspond exactement au profil recherché pour ramener Manchester United au sommet du football européen. « Mon transfert de rêve pour Manchester United cet été serait Jude Bellingham. C'est une idée folle, mais il a tout pour lui. J'adorerais vraiment que ça se fasse », a déclaré Saha à Ozoon.
« Son athlétisme est, je pense, le meilleur au monde. Il est capable de jouer à plusieurs postes, notamment en numéro 8 ou en numéro 10. Il a l’esprit de leadership, il serait sans aucun doute un leader, un peu comme Bruno Fernandes à certains égards. Il fait clairement partie de cette catégorie de joueurs de classe mondiale. Toutes ces qualités seraient formidables pour United, et je pense qu’il adorerait revenir en Angleterre et jouer en Premier League. Ce serait donc un rêve. »
Gordon est considéré comme un atout pour l'avenir
Si Bellingham reste le grand espoir, Saha s'intéresse également à l'ailier de Newcastle United, Anthony Gordon. L'ancien joueur d'Everton s'est illustré cette saison avec les Magpies, s'imposant au passage comme un titulaire régulier de l'équipe d'Angleterre.
À propos du potentiel de Gordon, Saha a déclaré : « Anthony Gordon est encore jeune et il doit envisager son avenir dans un contexte de stabilité et honorer la confiance que lui accorde son entraîneur. Sa participation à la Coupe du monde pourrait changer et accélérer un peu les choses.
« J'aimerais le voir faire preuve d'un peu plus de régularité, mais j'aimerais aussi le voir à Manchester United car il est sans aucun doute un atout majeur. J'aimerais le voir jouer au plus haut niveau pendant deux saisons, puis rejoindre un club comme United et y avoir un impact considérable. »
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Un vent d'optimisme souffle sur Old Trafford grâce à une stabilité retrouvée
L'ambiance autour d'Old Trafford a considérablement changé ces derniers mois, les changements internes ayant apporté une orientation qui faisait défaut auparavant. Saha a également salué le travail accompli jusqu'à présent par l'entraîneur Michael Carrick au sein du club, déclarant : « Nous pouvons tous constater à quel point Manchester United s'est amélioré et l'équipe peut désormais commencer à envisager la Ligue des champions l'année prochaine. Elle bénéficie d'une dynamique et d'une stabilité. Tout semble être en place. Ils affrontent de bonnes équipes et parfois les décisions ne leur ont pas été favorables, mais Michael Carrick dit et fait ce qu’il faut, espérons que cela continue. »
Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points en 31 matches, et affronteront Leeds United lors de leur prochain match.