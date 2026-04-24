Manchester United est-il sur les rangs ? Deux clubs de Premier League s’intéressent de près à un éventuel transfert de l’attaquant de l’AC Milan, Rafael Leão

Bien qu’aucune offre officielle ne soit encore parvenue sur le bureau des dirigeants milanais, l’expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé que deux clubs de Premier League ont déjà pris contact pour connaître les exigences financières du Milan concernant Rafael Leao. Les discussions portent pour l’instant sur le niveau salarial du joueur et sur la somme exacte capable de convaincre les Rossoneri de le céder cet été.

Pour clarifier la situation, Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Je peux vous dire que plusieurs clubs de Premier League ont pris contact pour s'informer de la situation de Leao. Combien vaut-il ? Combien l'AC Milan demande-t-il ? Quel est son niveau de salaire ? Plusieurs clubs de Premier League, au moins deux selon mes informations, ont appelé pour comprendre la situation. »

Il a ajouté : « Il ne s’agit pas de propositions officielles. Pour l’instant, il n’y a pas de négociations officielles, mais les clubs de Premier League ont commencé à passer des appels pour se renseigner sur la situation. »