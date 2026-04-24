Getty Images
Traduit par
Manchester United est-il sur les rangs ? Deux clubs de Premier League s’intéressent de près à un éventuel transfert de l’attaquant de l’AC Milan, Rafael Leão
Les cadors de la Premier League convoitent San Siro.
Manchester United et Liverpool se sont imposés comme les principaux prétendants anglais pour Leao après avoir officiellement pris des renseignements sur sa disponibilité. L'AC Milan serait disposé à le céder afin d'équilibrer ses comptes, fixant une valeur que de nombreux clubs de haut niveau jugent très intéressante pour un joueur de son calibre. Les deux clubs s'efforcent de conclure les négociations avant la trêve internationale de juin afin d'éviter la flambée des prix généralement provoquée par une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde.
- Getty Images
Romano confirme avoir pris contact
Bien qu’aucune offre officielle ne soit encore parvenue sur le bureau des dirigeants milanais, l’expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé que deux clubs de Premier League ont déjà pris contact pour connaître les exigences financières du Milan concernant Rafael Leao. Les discussions portent pour l’instant sur le niveau salarial du joueur et sur la somme exacte capable de convaincre les Rossoneri de le céder cet été.
Pour clarifier la situation, Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Je peux vous dire que plusieurs clubs de Premier League ont pris contact pour s'informer de la situation de Leao. Combien vaut-il ? Combien l'AC Milan demande-t-il ? Quel est son niveau de salaire ? Plusieurs clubs de Premier League, au moins deux selon mes informations, ont appelé pour comprendre la situation. »
Il a ajouté : « Il ne s’agit pas de propositions officielles. Pour l’instant, il n’y a pas de négociations officielles, mais les clubs de Premier League ont commencé à passer des appels pour se renseigner sur la situation. »
Polyvalence en attaque
L’intérêt pour Leao survient alors que Manchester United et Liverpool s’apprêtent à remodeler en profondeur leur effectif en vue de la saison 2026-2027. La polyvalence de l’international portugais, capable d’occuper tous les postes de l’attaque, séduit les Red Devils, tandis que Liverpool y voit un successeur potentiel de Mohamed Salah, déjà annoncé partant d’Anfield à l’été 2026. Auteur de neuf buts en 25 matches de Serie A cette saison, Leao a toutefois été critiqué pour son manque de régularité, avant de mettre fin, en début d’exercice, à une disette de 17 mois sans marquer à domicile.
- AFP
La lutte pour la qualification en Ligue des champions
Le succès d'une éventuelle offre dépendra probablement de la capacité de Manchester United et de Liverpool à garantir une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Alors que Manchester United est sur le point de se qualifier après sa victoire contre Chelsea, Liverpool reste engagé dans une course effrénée pour s'assurer une place parmi les cinq premiers. Il faut s'attendre à ce que les négociations s'accélèrent début mai, les deux clubs cherchant à prendre une longueur d'avance sur leurs rivaux avant que l'attention mondiale ne se tourne vers la Coupe du monde.