Manchester United envisagerait un transfert surprise pour une star de Leeds United, Michael Carrick ayant été impressionné par sa performance individuelle à Old Trafford

Manchester United s’intéresserait de près au milieu de terrain de Leeds, Tanaka, après sa performance à Old Trafford. D’après TEAMtalk, l’international japonais serait une option inattendue alors que le club cherche à renforcer son entrejeu en vue du mercato estival.

Le Japonais a brillé lors de la victoire 2-1 de Leeds à Old Trafford, un résultat qui a mis fin à une série de 42 ans sans succès du club du Yorkshire sur la pelouse mancunienne. Positionné au milieu de terrain, il a contribué à la domination des siens pendant de longues périodes, l’équipe de Daniel Farke réussissant à imposer son rythme face à des Red Devils déstabilisés. Selon le média britannique, cette performance aurait tapé dans l’œil de l’entraîneur par intérim de United, Michael Carrick, particulièrement impressionné par l’influence du Japonais dans l’entrejeu.