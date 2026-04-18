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Manchester United envisagerait un transfert surprise pour une star de Leeds United, Michael Carrick ayant été impressionné par sa performance individuelle à Old Trafford
Manchester United s'intéresse à Tanaka après sa prestation à Old Trafford
Manchester United s’intéresserait de près au milieu de terrain de Leeds, Tanaka, après sa performance à Old Trafford. D’après TEAMtalk, l’international japonais serait une option inattendue alors que le club cherche à renforcer son entrejeu en vue du mercato estival.
Le Japonais a brillé lors de la victoire 2-1 de Leeds à Old Trafford, un résultat qui a mis fin à une série de 42 ans sans succès du club du Yorkshire sur la pelouse mancunienne. Positionné au milieu de terrain, il a contribué à la domination des siens pendant de longues périodes, l’équipe de Daniel Farke réussissant à imposer son rythme face à des Red Devils déstabilisés. Selon le média britannique, cette performance aurait tapé dans l’œil de l’entraîneur par intérim de United, Michael Carrick, particulièrement impressionné par l’influence du Japonais dans l’entrejeu.
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Carrick impressionné par la performance du milieu de terrain
Selon plusieurs sources, Michael Carrick aurait été impressionné par la manière dont Tanaka a animé le milieu de terrain de Manchester United lors de la rencontre à Old Trafford. L’international japonais, associé au capitaine Ethan Ampadu, aurait dominé le milieu de terrain durant une grande partie de la rencontre. Cette performance a ouvert des discussions internes à United : le club, désireux de se renforcer dans l’entrejeu, pourrait-il faire de Tanaka une cible viable ? United n’est pas seul à surveiller la situation ; ses rivaux de Premier League, Newcastle United et Everton, suivraient également de près le joueur en vue du prochain mercato.
Le renforcement du milieu de terrain demeure une priorité.
Le milieu de terrain de Manchester United a été sous le feu des projecteurs tout au long de la saison : des performances irrégulières et une série de blessures ont contraint le club à multiplier les ajustements au cœur du jeu. La direction devrait donc étudier plusieurs pistes lors du mercato estival.
Tanaka, arrivé à Leeds en 2024 après des passages en Allemagne et au Japon, s’est rapidement imposé comme un élément clé lors de la campagne de promotion du club avant son retour en Premier League. Sous contrat à Elland Road jusqu’en 2028, le joueur de 27 ans place Leeds en position de force dans d’éventuelles négociations. Toutefois, selon des informations antérieures, les Whites pourraient étudier des offres autour de 15 millions de livres sterling, tout en envisageant désormais de lui proposer une prolongation au vu de la progression de sa valeur.
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Le mercato estival s’annonce décisif pour l’avenir de Tanaka.
Manchester United devrait finaliser ses priorités en matière de transferts une fois que la situation à la tête du club se sera clarifiée et que les plans pour la saison prochaine auront été confirmés. Carrick assure actuellement l'intérim et figure toujours parmi les candidats susceptibles de prendre les rênes du club à plus long terme.
À Leeds, l’objectif immédiat reste l’assurance du maintien en Premier League avant la clôture de la saison. Le dossier Tanaka pourrait donc attendre l’ouverture officielle du mercato estival pour être tranché, lorsque les clubs engageront les négociations formelles.