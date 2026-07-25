Manchester United envisagerait de se servir de Marcus Rashford comme monnaie d’échange pour faciliter l’arrivée d’une star de la Roma estimée à 60 millions d’euros

Manchester United a jeté son dévolu sur Kone, le pilier de l’AS Rome, afin de dynamiser son milieu de terrain. L’international français – auteur de cinq apparitions lors de la Coupe du monde que la France a conclue à la quatrième place – savoure actuellement un congé post-compétition avant de rallier le groupe de Gian Piero Gasperini pour la préparation de la Serie A. Cependant, à Rome, l’impression prévaut que son passage sera bref avant un départ définitif.

Selon *La Gazzetta dello Sport*, le club giallorosso est contraint par les règles du fair-play financier et voit ses marges de manœuvre sur le marché des transferts sérieusement réduites. Une vente permettrait de générer la liquidité nécessaire pour d’autres cibles, mais la direction transalpine maintient une évaluation ferme d’environ 60 millions d’euros. Si Manchester United et Al-Ahli ont tous deux manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain, les Red Devils réfléchissent encore en raison du prix élevé, tandis que les discussions se poursuivent à Old Trafford.







