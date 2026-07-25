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Manchester United envisagerait de se servir de Marcus Rashford comme monnaie d’échange pour faciliter l’arrivée d’une star de la Roma estimée à 60 millions d’euros
Manchester United vise un transfert de Kone à 60 millions d'euros
Manchester United a jeté son dévolu sur Kone, le pilier de l’AS Rome, afin de dynamiser son milieu de terrain. L’international français – auteur de cinq apparitions lors de la Coupe du monde que la France a conclue à la quatrième place – savoure actuellement un congé post-compétition avant de rallier le groupe de Gian Piero Gasperini pour la préparation de la Serie A. Cependant, à Rome, l’impression prévaut que son passage sera bref avant un départ définitif.
Selon *La Gazzetta dello Sport*, le club giallorosso est contraint par les règles du fair-play financier et voit ses marges de manœuvre sur le marché des transferts sérieusement réduites. Une vente permettrait de générer la liquidité nécessaire pour d’autres cibles, mais la direction transalpine maintient une évaluation ferme d’environ 60 millions d’euros. Si Manchester United et Al-Ahli ont tous deux manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain, les Red Devils réfléchissent encore en raison du prix élevé, tandis que les discussions se poursuivent à Old Trafford.
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Rashford pourrait servir d’appât
Pour combler cet écart d’évaluation, Manchester United pourrait utiliser Rashford comme monnaie d’échange dans les négociations. L’ailier anglais, dont les performances ont été critiquées, apporterait à Gasperini la qualité offensive de haut niveau qu’il recherche pour son système à la Roma. Cependant, tout transfert de l’attaquant est compliqué par son salaire colossal, qui s’élève à environ 11 millions d’euros nets par saison – un chiffre bien au-delà du budget du club de Serie A.
Pour contourner cet obstacle, un prêt avec prise en charge d’une partie substantielle de ses émoluments par United serait nécessaire. Selon le Telegraph, des discussions internes sont en cours, mais la réalisation d’un tel montage demeure complexe.
Des doutes internes à Old Trafford
Malgré des premiers contacts positifs avec les représentants de Koné, le transfert n’a pas encore obtenu l’approbation unanime de la direction de Manchester United. Certains dirigeants hésitent à investir 60 millions d’euros dans un seul joueur alors que d’autres postes nécessitent des renforts, même si le club reste actif sur le marché des transferts, ayant déjà recruté Youri Tielemans (en provenance d’Aston Villa), Andrey Santos (de Chelsea) et Tynan Thompson (de Tottenham).
Le joueur lui-même serait très motivé à l’idée de découvrir la Premier League, même si un retour en France, au PSG, le séduit également. Arrivé à la Roma à l’été 2024 en provenance du Borussia Mönchengladbach, sous un contrat courant jusqu’en 2029, le milieu de terrain a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Si ses représentants gardent l’esprit ouvert, l’attrait d’Old Trafford demeure un atout majeur.
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La Roma voit plus loin que cette vente
Alors que le feuilleton Kone se poursuit, la Roma anticipe tous les scénarios, y compris des discussions avec le RB Leipzig au sujet d’Antonio Nusa. Si un transfert cash ou un échange impliquant Rashford ne se matérialise pas, le club giallorosso devra explorer d’autres ventes pour respecter les règles du fair-play financier. Rashford, auteur de 14 buts et 14 passes décisives en 49 matchs lors de son prêt à Barcelone la saison dernière, couronnée par un titre de Liga avant que les Catalans ne renoncent à un transfert définitif, demeure un atout majeur dans ces négociations complexes.
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