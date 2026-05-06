Manchester United envisagerait de recruter une star de l’OL afin de résoudre un problème récurrent dans un poste clé

L’ascension fulgurante de Moreira a surpris en début de saison. Initialement vu comme un jeune espoir à façonner, l’attaquant a été propulsé dans le onze de départ après la grave blessure de Malick Fofana à l’automne. Évoluant principalement au poste d’ailier gauche, il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues, pour un total de 2 103 minutes de jeu. Ses performances en championnat et sur la scène européenne se sont révélées remarquablement régulières : il a inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives en 25 matches de Ligue 1, ainsi que deux buts en sept matches d’Europa League et deux buts en trois matches de Coupe de France.