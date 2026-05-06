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Manchester United envisagerait de recruter une star de l’OL afin de résoudre un problème récurrent dans un poste clé
Les Red Devils entrent dans la course pour recruter Moreira.
Selon A Bola, Manchester United envisagerait de recruter cet été l’ailier gauche Moreira pour résoudre ses problèmes persistants sur les ailes. Ce jeune talent de 21 ans est arrivé en France en provenance du Sporting B le 22 juillet dernier pour un montant initial de 2 millions d’euros, alors que sa valeur marchande n’était que de 400 000 euros. Sa cote a depuis flambé au cours des neuf derniers mois. Mais le géant de la Premier League devra lutter contre plusieurs cadors de Serie A et de Bundesliga, également impressionnés par sa phénoménale première saison.
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De simple remplaçant à titulaire incontournable
L’ascension fulgurante de Moreira a surpris en début de saison. Initialement vu comme un jeune espoir à façonner, l’attaquant a été propulsé dans le onze de départ après la grave blessure de Malick Fofana à l’automne. Évoluant principalement au poste d’ailier gauche, il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues, pour un total de 2 103 minutes de jeu. Ses performances en championnat et sur la scène européenne se sont révélées remarquablement régulières : il a inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives en 25 matches de Ligue 1, ainsi que deux buts en sept matches d’Europa League et deux buts en trois matches de Coupe de France.
Prolongation de contrat et hausse de la valorisation
Malgré l’intérêt grandissant d’Old Trafford, Lyon entend bien garder son joyau. Né le 19 mars 2005, l’attaquant, sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, devrait bientôt se voir proposer une prolongation d’une saison. Évalué aujourd’hui à environ 10 millions d’euros (9 M£, 12 M$), le joueur pourrait toutefois coûter beaucoup plus cher : Lyon réclamerait, d’après plusieurs sources, une somme nettement supérieure. Par ailleurs, le club portugais possède une clause de 20 % sur les droits de réversion, ce qui lui garantit une rentrée d’argent substantielle en cas de revente future à fort prix.
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Analyse des possibles mouvements de mercato estival
Alors que le mercato estival approche, Manchester United doit rapidement décider s’il doit transformer son intérêt en offre concrète. Le profil de l’ailier gauche correspond parfaitement à la nouvelle matrice de recrutement du club, ce qui pourrait s’avérer décisif. Toutefois, les Red Devils doivent faire preuve de fermeté pour devancer leurs rivaux européens et persuader l’OL d’ouvrir des négociations.