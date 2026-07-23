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Manchester United envisage de recruter Tyler Adams, la star de l’équipe nationale américaine et de Bournemouth, disponible pour une somme modique
Les Red Devils cherchent à renforcer encore leur milieu de terrain.
Selon le Daily Mail, Manchester United étudie activement la possibilité de recruter Adams à Old Trafford, alors que le club cherche à finaliser la reconstruction de son milieu de terrain. Le club s’est déjà montré très actif lors de ce mercato, en s’assurant les services d’Andrey Santos, en provenance de Chelsea, et de Youri Tielemans, en provenance d’Aston Villa, pour un montant total de 85 millions de livres sterling. Cependant, le départ sans indemnité du vétéran brésilien Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte ont contraint l’équipe chargée du recrutement à rechercher des renforts supplémentaires.
Ugarte, blessé au genou lors de la Coupe du monde avec l’Uruguay, est absent pour une longue durée, créant un vide au poste de milieu défensif que Michael Carrick cherche désespérément à combler. Alors que le club jongle entre plusieurs besoins et un budget transferts strictement contrôlé, le nom d’Adams revient avec insistance sur la short-list des recruteurs.
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Une opportunité financière se présente au Vitality Stadium.
L'un des principaux facteurs expliquant l'intérêt de Manchester United pour Adams réside dans le coût potentiel du transfert, estimé à environ 35 millions de livres sterling. Ce prix en fait une cible bien plus accessible que bon nombre d'autres milieux défensifs d'élite actuellement sur le marché. Alors que Bournemouth reste catégoriquement opposé à toute négociation concernant son autre milieu de terrain, Alex Scott, les observateurs du marché des transferts sont de plus en plus convaincus qu'une offre raisonnable pour Adams serait prise en considération par la direction des Cherries cet été.
La situation contractuelle au Vitality Stadium joue également en faveur de Manchester United, qui suit de près l’évolution du marché. Adams et Scott n’ont plus que deux ans à courir sur leurs contrats actuels, et comme Scott serait réticent à signer une prolongation, Bournemouth risque de voir ses meilleurs éléments entamer la dernière année de leur contrat l’année prochaine. Céder Adams dès maintenant pour une somme importante permettrait au club de la côte sud de réinvestir tout en évitant le risque de voir sa valeur marchande baisser à mesure que son contrat arrive à échéance.
L’analyse des données confirme l’intérêt croissant pour la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis.
Le recrutement d’Adams s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Manchester United, désormais guidée par l’analyse statistique sous la direction de Mike Sansoni, le responsable des données. Les indicateurs internes du club soulignent les performances exceptionnelles de ce joueur de 27 ans par rapport à d’autres spécialistes défensifs de l’élite. Plus précisément, l’ancien joueur du RB Leipzig – qui a rejoint Bournemouth en provenance de Leeds United en 2023 – affiche des statistiques en matière d’effort physique et de couverture du terrain qui le placent parmi l’élite des joueurs de Premier League ces dernières saisons.
Malgré ses 1,75 m, le milieu de terrain a également impressionné les recruteurs mancuniens par sa capacité à remporter des duels aériens et son efficacité dans les récupérations. Le milieu de terrain a disputé 26 matches pour Bournemouth la saison dernière, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives, contribuant ainsi à la sixième place du club et à sa qualification pour la Ligue Europa. Son impact physique est tout aussi remarquable : selon les données internes, il figure dans le top 4 des 85 milieux de terrain évalués dans la moitié des principales catégories de course du club.
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Un palmarès solide et reconnu sur la scène internationale
Outre ses performances en sélection, Adams revient d’une Coupe du monde réussie avec les États-Unis : il a disputé quatre matches, manqué uniquement la rencontre de la phase de groupes contre la Turquie et été éliminé en huitièmes de finale par la Belgique. Son leadership et son sang-froid sur la scène internationale ont convaincu les observateurs de Carrington qu’il est prêt à assumer la pression d’évoluer dans l’un des plus grands clubs européens.
Manchester United suit sa progression depuis plusieurs années : un premier dossier de transfert avait été évoqué en janvier, avant que le joueur ne se blesse au genou dès les premières minutes d’un match fou, conclu 4-4 à Old Trafford, entre Bournemouth et les Red Devils. Ce contretemps avait alors gelé l’opération.
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