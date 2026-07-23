Manchester United envisage de recruter Tyler Adams, la star de l’équipe nationale américaine et de Bournemouth, disponible pour une somme modique

Selon le Daily Mail, Manchester United étudie activement la possibilité de recruter Adams à Old Trafford, alors que le club cherche à finaliser la reconstruction de son milieu de terrain. Le club s’est déjà montré très actif lors de ce mercato, en s’assurant les services d’Andrey Santos, en provenance de Chelsea, et de Youri Tielemans, en provenance d’Aston Villa, pour un montant total de 85 millions de livres sterling. Cependant, le départ sans indemnité du vétéran brésilien Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte ont contraint l’équipe chargée du recrutement à rechercher des renforts supplémentaires.

Ugarte, blessé au genou lors de la Coupe du monde avec l’Uruguay, est absent pour une longue durée, créant un vide au poste de milieu défensif que Michael Carrick cherche désespérément à combler. Alors que le club jongle entre plusieurs besoins et un budget transferts strictement contrôlé, le nom d’Adams revient avec insistance sur la short-list des recruteurs.







