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Manchester United envisage de recruter Sander Berge pour 40 millions de livres sterling, tandis qu'INEOS vise un troisième renfort estival au milieu de terrain
Les Red Devils lorgnent sur Berge
Selon *The Evening Standard*, Manchester United envisagerait de recruter le milieu de terrain de Fulham, Berge, afin de renforcer son entrejeu. Les dirigeants d’Old Trafford voient dans l’international norvégien une option réaliste et économique par rapport à d’autres cibles surveillées, comme Manu Kone (AS Roma). Cette démarche fait suite à une planification estivale rigoureuse, au cours de laquelle le directeur sportif Jason Wilcox s’est entretenu directement avec Michael Carrick pour définir les besoins de l’équipe en termes de profondeur au milieu de terrain.
- AFP
Meulensteen expose les besoins au milieu de terrain
L'ancien entraîneur adjoint de Manchester United, René Meulensteen, a défini les profils spécifiques de milieux de terrain que le club devrait cibler lors du mercato actuel. S'adressant à Tipman Tips, l'ancien bras droit de Sir Alex Ferguson a déclaré : « Manchester United doit recruter au moins deux, voire trois milieux de terrain lors de ce mercato. C'est le poste qu'il faut vraiment, vraiment renforcer, d'autant plus que de nouvelles compétitions approchent.
« Ce dont Manchester United a besoin, c’est de diversité dans ses recrutements, plutôt que de faire venir trois joueurs du même type. Le club dispose déjà de Kobbie Mainoo, qui est un bon technicien et qui apporte beaucoup d’énergie à l’équipe. Il lui faut donc un joueur très dynamique et puissant. »
Autres cibles à l’étude
Se concentrant sur des joueurs spécifiques, Meulensteen a mis en avant deux talents exceptionnels de la Premier League qui correspondent parfaitement à ses critères tactiques. Il a ajouté : « J’ai toujours apprécié les bons footballeurs techniques au milieu de terrain. J’apprécie Adam Wharton, de Manchester United, depuis un certain temps déjà, car il est très à l’aise balle au pied et reste très calme sous la pression. Il parvient à trouver n’importe lequel de ses cinq attaquants grâce à une passe décisive, et il déchire littéralement la défense adverse, ce que j’adore. Carlos Baleba est, lui aussi, un joueur très jeune et très prometteur, très dynamique et rapide, mais légèrement différent des autres que j’ai mentionnés. »
- Getty
La révision de la salle des machines se poursuit
Cette stratégie de mercato offensive vise à doter l'effectif d'une profondeur suffisante pour faire face à un calendrier exténuant, avec quatre compétitions au programme la saison prochaine. Après avoir déjà recruté Santos et Tielemans, les responsables du recrutement souhaitent trouver un dernier milieu défensif pour combler le vide laissé par le départ en libre de Casemiro et la blessure de longue durée de Manuel Ugarte, survenue lors de la Coupe du monde. Par conséquent, s'assurer les services d'un joueur puissant et dynamique comme Berge avant la fin du mercato estival est devenu la priorité absolue du club.
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