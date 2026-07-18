Manchester United envisage de recruter Sander Berge pour 40 millions de livres sterling, tandis qu'INEOS vise un troisième renfort estival au milieu de terrain

L'ancien entraîneur adjoint de Manchester United, René Meulensteen, a défini les profils spécifiques de milieux de terrain que le club devrait cibler lors du mercato actuel. S'adressant à Tipman Tips, l'ancien bras droit de Sir Alex Ferguson a déclaré : « Manchester United doit recruter au moins deux, voire trois milieux de terrain lors de ce mercato. C'est le poste qu'il faut vraiment, vraiment renforcer, d'autant plus que de nouvelles compétitions approchent.

« Ce dont Manchester United a besoin, c’est de diversité dans ses recrutements, plutôt que de faire venir trois joueurs du même type. Le club dispose déjà de Kobbie Mainoo, qui est un bon technicien et qui apporte beaucoup d’énergie à l’équipe. Il lui faut donc un joueur très dynamique et puissant. »