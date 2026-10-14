Chacun des principaux clubs intéressés a un besoin urgent de renforts offensifs, à commencer par Manchester United, où les dirigeants souhaitent accroître la concurrence pour Benjamin Sesko et Matheus Cunha dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir de Joshua Zirkzee. Dans le nord de Londres, la mise à l’écart de Richarlison du groupe de Roberto De Zerbi contraint Tottenham à s’en remettre à Dominic Solanke et Omar Marmoush. Everton est toutefois sans doute le club qui en a le plus besoin : après une fin de mercato estival mouvementée et le départ de Beto pour la Fiorentina, David Moyes ne dispose plus que de Thierno Barry comme attaquant confirmé de l’équipe première.