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Adhe Makayasa
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Manchester United en concurrence avec Tottenham et Everton pour Dion Beljo, l’attaquant en pleine forme du Dinamo Zagreb, à l’approche du mercato de janvier

Mercato
D. Beljo
Manchester United
Premier League
Tottenham
Everton
Dinamo Zagreb
Division 1

Manchester United se prépare à affronter la concurrence de Tottenham Hotspur et d’Everton, ses rivaux de Premier League, dans la course à la signature de Dion Beljo, prolifique attaquant du Dinamo Zagreb. Les trois clubs de Premier League suivent de près le grand avant-centre croate en vue d’un éventuel transfert à l’ouverture du mercato hivernal.

  • Un trio anglais surveille un buteur croate

    Selon TEAMtalk, Manchester United est en concurrence avec Tottenham et Everton pour l’attaquant de 24 ans, que les trois clubs de Premier League suivent de près avant le mercato de janvier. Leur intérêt a été éveillé par la série de 12 buts en 14 matches de l’attaquant d’1,95 m, dont 10 en seulement sept rencontres de championnat. Il a récemment confirmé sa forme sur la scène internationale en inscrivant son premier but pour la Croatie, lors de sa troisième sélection, à l’occasion d’une défaite 4-1 face à l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA.

  • imago-sport-1076274028.jpgPixsell

    La régularité devant le but suscite un vif intérêt

    La forme étincelante de Beljo cette saison n’a rien d’un feu de paille : il avait inscrit 38 buts en 48 matches toutes compétitions confondues lors de l’exercice précédent. Le même article de TEAMtalk révèle que Brentford, ainsi que City Football Group et BlueCo, propriétaire de Chelsea, suivent également de près sa progression. La course à sa signature est d’autant plus intéressante que l’attaquant a déjà été associé à Newcastle United et à Leeds United, deux clubs qu’il a lui-même cités parmi ses favoris en Premier League.

  • Des clubs de l’élite cherchent à étoffer leur secteur offensif

    Chacun des principaux clubs intéressés a un besoin urgent de renforts offensifs, à commencer par Manchester United, où les dirigeants souhaitent accroître la concurrence pour Benjamin Sesko et Matheus Cunha dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir de Joshua Zirkzee. Dans le nord de Londres, la mise à l’écart de Richarlison du groupe de Roberto De Zerbi contraint Tottenham à s’en remettre à Dominic Solanke et Omar Marmoush. Everton est toutefois sans doute le club qui en a le plus besoin : après une fin de mercato estival mouvementée et le départ de Beto pour la Fiorentina, David Moyes ne dispose plus que de Thierno Barry comme attaquant confirmé de l’équipe première.

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  • FBL-EUR-C3-DINAMO ZAGREB-FCSB BUCHARESTAFP

    Un contrat de longue durée complique les tentatives de recrutement cet hiver

    Si les clubs intéressés se contentent pour l’instant de suivre le joueur et de recueillir des informations, des démarches concrètes pourraient intervenir à l’ouverture du mercato hivernal. Obtenir sa signature ne sera ni facile ni bon marché, l’attaquant étant lié à Zagreb par un contrat de longue durée qui court jusqu’en juin 2030. Pour l’heure, il se concentre sur sa série de buts en Croatie, tandis que ses prétendants en Premier League se préparent à passer à l’action au début de l’année prochaine.