Manchester United écarté par Aurélien Tchouameni et le Real Madrid alors que le nouveau salaire du milieu de terrain est dévoilé

Selon AS, le Real Madrid a fermement rejeté toute offre concernant l’international français, lequel a manifesté son intention de rester dans la capitale espagnole en prolongeant son contrat de cinq ans.

Cet accord intervient alors que l’élite européenne continue de lorgner sur les jeunes pépites madrilènes, mais le club est resté ferme sur sa position. En prolongeant son contrat jusqu’en 2031, les « Blancos » s’assurent que l’un des meilleurs récupérateurs du football mondial reste au cœur de leur projet de transition.



