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Manchester United écarté par Aurélien Tchouameni et le Real Madrid alors que le nouveau salaire du milieu de terrain est dévoilé
Engagement envers le noyau dur du Bernabéu
Selon AS, le Real Madrid a fermement rejeté toute offre concernant l’international français, lequel a manifesté son intention de rester dans la capitale espagnole en prolongeant son contrat de cinq ans.
Cet accord intervient alors que l’élite européenne continue de lorgner sur les jeunes pépites madrilènes, mais le club est resté ferme sur sa position. En prolongeant son contrat jusqu’en 2031, les « Blancos » s’assurent que l’un des meilleurs récupérateurs du football mondial reste au cœur de leur projet de transition.
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Détails du salaire et revenus nets
Malgré les nombreuses rumeurs faisant état d’une augmentation salariale vertigineuse, les détails financiers de son contrat ont désormais été révélés. Dans le cadre de son nouveau bail, Tchouameni percevra environ 9 millions d’euros par saison, contrairement aux récentes rumeurs qui évoquaient 13 millions d’euros. Le Français est convaincu que Madrid est le meilleur endroit pour poursuivre sa progression sportive, et un accord entre ses représentants et le club a été trouvé sans difficulté majeure.
L'intérêt manifesté par Manchester United a été écarté
Le chemin vers ce renouvellement s'est déroulé de manière remarquablement sereine, en grande partie grâce à la volonté claire manifestée par les deux parties. Cette harmonie interne contraste fortement avec le bruit médiatique généré par l'intérêt manifesté par la Premier League. Plus précisément, Manchester United a tenté d'attirer le Français à Old Trafford, mais Madrid a refusé ne serait-ce que d'écouter les offres concernant son meneur de jeu.
Les Red Devils auraient rapidement compris que toute tentative serait vaine. Ni le joueur ni la direction du club n’ont jamais envisagé un transfert. Tchouameni a toujours fait savoir que son seul souhait était de poursuivre et de renforcer son lien avec Madrid, car il se sent pleinement en phase avec le club, la ville et les valeurs de l’institution.
- AFP
Mourinho donne son feu vert
La décision de prolonger le contrat de ce joueur de 26 ans s’inscrit dans la stratégie du club et a reçu l’appui unanime du staff technique. L’entraîneur José Mourinho s’est félicité de cette nouvelle, considérant Tchouameni comme l’un des meilleurs à son poste. Pour le technicien portugais, le Français est chargé de gérer le contrôle et le rythme du jeu de l’équipe. Cette confiance absolue de la part du staff technique a été un facteur déterminant dans la décision du joueur de consacrer ses meilleures années au club.
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