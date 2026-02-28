Goal.com
Manchester United doit se tenir à l'écart d'Oliver Glasner : l'Autrichien antagoniste présente les caractéristiques d'un autre Ruben Amorim, malgré ses incroyables réalisations avec Crystal Palace

Il y a cinq mois à peine, Oliver Glasner semblait être un candidat sérieux pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United. Le jour où de sérieux doutes ont commencé à émerger quant à l'avenir de Ruben Amorim, après la défaite cuisante à Brentford fin septembre, le Crystal Palace de Glasner a battu Liverpool, mettant fin à la série de sept victoires consécutives des Reds et laissant les Eagles comme seule équipe invaincue de la Premier League.

Palace, qui avait battu Liverpool lors du Community Shield en août et surpris Manchester City en remportant son tout premier trophée majeur avec la FA Cup la saison dernière, semblait être un club modèle et l'exemple parfait de ce qu'un entraîneur de haut niveau pouvait accomplir avec des ressources limitées. Glasner défiait également l'idée reçue selon laquelle la formation 3-4-3 avec laquelle Amorim avait peiné ne pouvait pas fonctionner en Premier League. 

Alors que United avait passé près d'un an à travailler sur le 3-4-3 et dépensé près de 250 millions de livres sterling (336 millions de dollars) pour recruter des joueurs adaptés à ce système, sans parler du fait qu'il s'était séparé d'ailiers traditionnels comme Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony et Jadon Sancho, Glasner semblait être le choix logique pour poursuivre dans la voie empruntée par le club. 

Il était en effet l'emblème du 3-4-3 et avait orchestré deux victoires contre United, une déroute 4-0 sous la direction d'Erik ten Hag et une victoire écrasante 2-0 à Old Trafford contre Amorim.

Mais beaucoup de choses ont changé au cours des cinq derniers mois et même si Glasner est actuellement deuxième selon les bookmakers derrière Michael Carrick pour devenir l'entraîneur de United au début de la saison prochaine, l'Autrichien se rendra à Old Trafford dimanche après avoir épuisé la plupart de la bonne volonté qu'il avait gagnée auprès des supporters de Palace. Et il commence à ressembler aux pires aspects d'Amorim...

    Trois victoires en 17 matchs

    La réputation de Glasner auprès des supporters de Palace s'est érodée après une série de trois victoires lors des 17 derniers matchs, dont une série de 12 matchs sans victoire. Parmi les défaites, on peut citer l'éliminationsurprise de la FA Cup par Macclesfield, une équipe qui n'évolue pas en championnat, ce qui constitue la plus grande surprise de l'histoire de la FA Cup, une défaite 4-1 à Leeds et une défaite à domicile contre Burnley, 19e au classement. 

    Après avoir occupé la quatrième place du classement de la Premier League début décembre, Palace se rend à Old Trafford en 13e position. Les victoires contre Brighton et les Wolves lors de deux de leurs trois derniers matchs ont apaisé les craintes de relégation, mais ont certainement compromis les chances de Glasner d'obtenir le poste de haut niveau qu'il désire après avoir annoncé en janvier qu'il quitterait Selhurst Park à la fin de la saison.

    Glasner a annoncé au président de Palace, Steve Parish, en octobre qu'il allait partir car il « voulait relever un nouveau défi ». Il a insisté sur le fait que la frustrante période des transferts estivale de Palace, au cours de laquelle le club a vendu Eberechi Eze, réalisé un bénéfice de 20 millions de livres sterling et dû renoncer à vendre Marc Guehi à Liverpool après avoir échoué à signer un défenseur de remplacement, n'était pas la raison pour laquelle il en avait assez.

    Explosions à la Amorim

    Mais à peine un jour plus tard, après la défaite à Sunderland, il s'est lancé dans une diatribe contre la direction, contredisant complètement ses propos, en critiquant violemment le transfert de Guehi à Manchester City. Il a déclaré : « J'ai l'impression que nous sommes complètement abandonnés. Je ne peux pas blâmer les joueurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et cela dure depuis des semaines, voire des mois. Nous avons 12 ou 13 joueurs disponibles dans l'effectif et nous ne ressentons aucun soutien. Le pire, c'est de vendre notre capitaine la veille d'un match de Premier League.

    Nous nous préparons, c'est la première semaine (complète) d'entraînement depuis septembre, et puis nous vendons notre capitaine la veille d'un match. Je ne comprends donc pas cette décision. J'ai toujours gardé le silence, mais je ne peux plus le faire, car je dois défendre ces joueurs, car c'était le 35e match aujourd'hui. Oui, nous subissons une pression ici et nous sommes malchanceux. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas réagir, nous ne pouvons pas les aider, cela rend les choses vraiment difficiles. » 

    Son éclat rappelait l'agression verbale d'Amorim deux semaines plus tôt à Elland Road, qui avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase pour la direction de United et scellé son licenciement. Le Portugais s'était disputé avec le directeur sportif Jason Wilcox deux jours plus tôt après que sa formation ait été remise en question, et il aurait également été informé qu'il ne bénéficierait d'aucun soutien lors du mercato de janvier. 

    La phrase répétée par Amorim selon laquelle il « était venu ici pour être le manager, pas l'entraîneur » laissait entendre qu'il était également en désaccord avec les décisions du club en matière de transferts, comme le fait d'avoir contourné son autorité pour signer Senne Lammens au lieu d'Emi Martinez.

    Manquer de respect aux fans

    Amorim a clairement bénéficié d'un soutien bien plus important sur le marché des transferts que Glasner, qui avait perdu Michael Olise l'été précédent et qui avait déclaré que perdre Eze et Guehi revenait à « avoir le cœur brisé deux fois cette saison ». Mais le fait qu'il ait montré la même tendance à s'en prendre à la direction lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait ne joue pas en sa faveur pour travailler à United, maintenant que les Red Devils ont mis en place une structure dans laquelle les entraîneurs ont très peu leur mot à dire sur les transferts.

    Glasner a continué à imiter Amorim en donnant des interviews et des conférences de presse qui ont fait les gros titres et ont creusé davantage le fossé entre lui, la direction, les supporters et potentiellement les joueurs également. 

    Après que les supporters aient scandé « tu seras viré demain matin » lors du match nul 1-1 contre Zrinjski Mostar en Ligue Europa Conférence, Glasner a répliqué en disant : « Restez humbles. N'oubliez jamais d'où vous venez. Je pense que certains qui sont si critiques dans cette situation ne sont plus humbles. Oubliez d'où vous venez et, en général, dans la vie, vous êtes punis pour cela. »

    Le groupe de supporters bruyants de Palace, les Holmesdale Fanatics, a ensuite brandi une banderole lors du match suivant contre les Wolves, sur laquelle on pouvait lire « Fans méprisés - Glasner fini ». 

    « A ruiné sa réputation »

    Voir l'homme qui a offert le tout premier trophée du club et qui a été à l'origine de tant de victoires impressionnantes au cours des deux dernières années devenir un ennemi des supporters devrait être un autre avertissement pour United, qui devrait se tenir à l'écart de Glasner.

    Comme l'a dit l'ancien entraîneur de Palace, Sam Allardyce, dans le podcast No Tippy Tappy Football : « Il doit faire preuve d'un peu plus d'humilité. Il doit ravaler sa fierté et cesser de créer ce récit. Je suis certain qu'il fait presque tout cela pour se faire licencier et obtenir une indemnité de départ. Je pense que le manager est complètement hors de propos. Nous sommes tous frustrés par la vente de nos meilleurs joueurs, mais si vous êtes là, c'est une réalité. Il a vraiment gâché sa réputation sur ce qu'il a accompli avec si peu à Crystal Palace, et il est triste que cela se termine probablement sur une note un peu amère. »

    Il y a ensuite la question des tactiques de Glasner. Glasner est différent d'Amorim en ce sens qu'il a utilisé diverses formations tout au long de sa carrière, insistant sur le fait qu'il choisit une formation en fonction des qualités des joueurs à sa disposition plutôt que d'essayer de faire entrer de force des carrés dans des trous ronds pour le bien du système. Mais il n'a pas réussi à tirer parti des résultats de la saison dernière et l'équipe continue de jouer un football réactif, incapable de battre de nombreuses équipes moins bien classées qu'elle en raison de son incapacité à dominer les matchs.

    « Le style outsider ne passe pas »

    Tony Cascarino a écrit dans The Times : « L'incapacité des Eagles à battre une équipe classée cinq places derrière eux [Macclesfield], alors qu'ils avaient la responsabilité de créer le jeu, est préoccupante pour les clubs qui envisagent d'engager Glasner. Les clubs d'élite attendent un football dominant, et le style de jeu défensif qui lui a permis de réussir à Palace et à l'Eintracht Francfort ne fonctionnera pas au plus haut niveau. »

    Concernant les chances de Glasner de devenir l'entraîneur de United, Cascarino s'est inquiété de son désir de contrôle au-delà du terrain. « Il a l'arrogance de quelqu'un qui sait ce qu'il veut mettre en place dans un club et qui est très exigeant », écrit-il. Il cite également les résultats peu convaincants de managers qui ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne dans des clubs plus modestes avant d'accéder à des postes plus importants, comme « Graham Potter, confronté à la pression médiatique à Chelsea, ou David Moyes, soumis à la pression énorme de Manchester United ». 

    Ne le prenez pas en compte dans la recherche.

    Si Michael Carrick continue sur sa lancée incroyable depuis qu'il a succédé à Amorim contre Palace et qu'il ramène finalement l'équipe en Ligue des champions, il sera de plus en plus difficile pour United de ne pas lui confier le poste. Cependant, compte tenu de ce qui s'est passé avec Ole Gunnar Solskjaer, United souhaite naturellement explorer le marché et examiner tous les autres candidats de premier plan. 

    Luis Enrique est un choix intéressant à long terme, tout comme Julian Nagelsmann, même s'il s'est engagé avec l'Allemagne jusqu'en 2028, tout comme Thomas Tuchel avec l'Angleterre.

    Mais compte tenu de leur récente expérience avec un entraîneur tactiquement inflexible, qui voulait plus de contrôle sur les transferts et ne savait jamais tenir sa langue, ils feraient bien d'exclure Glasner de leur recherche.

