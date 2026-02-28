Palace, qui avait battu Liverpool lors du Community Shield en août et surpris Manchester City en remportant son tout premier trophée majeur avec la FA Cup la saison dernière, semblait être un club modèle et l'exemple parfait de ce qu'un entraîneur de haut niveau pouvait accomplir avec des ressources limitées. Glasner défiait également l'idée reçue selon laquelle la formation 3-4-3 avec laquelle Amorim avait peiné ne pouvait pas fonctionner en Premier League.

Alors que United avait passé près d'un an à travailler sur le 3-4-3 et dépensé près de 250 millions de livres sterling (336 millions de dollars) pour recruter des joueurs adaptés à ce système, sans parler du fait qu'il s'était séparé d'ailiers traditionnels comme Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony et Jadon Sancho, Glasner semblait être le choix logique pour poursuivre dans la voie empruntée par le club.

Il était en effet l'emblème du 3-4-3 et avait orchestré deux victoires contre United, une déroute 4-0 sous la direction d'Erik ten Hag et une victoire écrasante 2-0 à Old Trafford contre Amorim.

Mais beaucoup de choses ont changé au cours des cinq derniers mois et même si Glasner est actuellement deuxième selon les bookmakers derrière Michael Carrick pour devenir l'entraîneur de United au début de la saison prochaine, l'Autrichien se rendra à Old Trafford dimanche après avoir épuisé la plupart de la bonne volonté qu'il avait gagnée auprès des supporters de Palace. Et il commence à ressembler aux pires aspects d'Amorim...