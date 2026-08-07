Cet accord comprend bien une clause de 12 mois que Manchester United peut activer, ce qui lui donnerait plus de temps pour parvenir à un compromis avec son capitaine, mais l’espoir est que tout le monde puisse parvenir à un accord dans les prochaines semaines.

Alors que la saison 2026-2027 approche à grands pas et que Fernandes a repris l’entraînement après sa participation avec le Portugal à la phase finale de la Coupe du monde, le scénario idéal serait qu’une annonce soit faite avant la reprise des compétitions en club.

Fernandes a délivré 21 passes décisives pour United dans l’élite anglaise la saison dernière, s’emparant d’une place dans les livres des records au détriment de Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et ces performances ont encore davantage souligné sa valeur pour le collectif.

Il fêtera ses 32 ans au début du mois de septembre et évolue dans le soi-disant « Theatre of Dreams » depuis janvier 2020, mais reste une présence talismanique pour Manchester United, avec cinq titres de Joueur de l’année à son actif.