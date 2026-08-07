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Manchester United doit « briser les règles » avec Bruno Fernandes : Michael Owen explique ce qui doit se passer dans les discussions contractuelles avec le capitaine talismanique de Manchester United
Fernandes à Manchester United : record de passes décisives et cinq trophées de joueur de l’année
Cet accord comprend bien une clause de 12 mois que Manchester United peut activer, ce qui lui donnerait plus de temps pour parvenir à un compromis avec son capitaine, mais l’espoir est que tout le monde puisse parvenir à un accord dans les prochaines semaines.
Alors que la saison 2026-2027 approche à grands pas et que Fernandes a repris l’entraînement après sa participation avec le Portugal à la phase finale de la Coupe du monde, le scénario idéal serait qu’une annonce soit faite avant la reprise des compétitions en club.
Fernandes a délivré 21 passes décisives pour United dans l’élite anglaise la saison dernière, s’emparant d’une place dans les livres des records au détriment de Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et ces performances ont encore davantage souligné sa valeur pour le collectif.
Il fêtera ses 32 ans au début du mois de septembre et évolue dans le soi-disant « Theatre of Dreams » depuis janvier 2020, mais reste une présence talismanique pour Manchester United, avec cinq titres de Joueur de l’année à son actif.
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Manchester United poussé à enfreindre les règles contractuelles pour le capitaine Fernandes
Une précédente approche de la Saudi Pro League a été repoussée, même si United semblait, à un moment, ouvert à une vente, et des efforts sont désormais entrepris pour écarter d’autres prétendants. Les Red Devils doivent revoir leurs plans concernant les discussions avec les joueurs de plus de 30 ans.
Owen partage cet avis, l’ancien attaquant de United champion de Premier League, qui aide désormais les joueurs britanniques à comparer les casinos en ligne en tant qu’ambassadeur britannique de Casino.org, expliquant à GOAL la nécessité de boucler une prolongation de contrat : « Si j’étais Manchester United, je ferais absolument tout.
« Il y a des règles, des règlements et ce genre de choses. Des choses qui vous font penser : “Bon, il a tel âge et vous ne devriez pas payer ça, vous ne devriez pas offrir de longs contrats, vous ne devriez pas faire ça.” Mais parfois, un joueur est tellement important, tellement important, que je pense simplement qu’il faut parfois enfreindre les règles.
« Si j’étais Manchester United, je ne supporterais pas d’aborder la saison sans lui. Il est aussi important que ça. Oubliez son âge, oubliez tout le reste. C’est tout simplement indispensable si Manchester United veut poursuivre sa progression. »
Fernandes sera-t-il considéré comme une légende de Manchester United ?
Fernandes a disputé 327 matches avec United et inscrit 107 buts. Il est capitaine depuis 2023, avec une FA Cup et une Carabao Cup à son palmarès. Il faut toutefois davantage pour asseoir un statut de légende.
Une autre ancienne star de Manchester United, Mikael Silvestre, l’admet, le Français ayant déclaré à GOAL : « C’est un joueur clé et j’étais content qu’il décide de ne pas aller en Arabie saoudite et de rester avec United, de rester fidèle au club dans un moment difficile de transition.
« Il est ici depuis plusieurs années, mais malgré l’adversité, il a répondu présent et il a été le meilleur joueur du championnat la saison dernière. C’est donc très important qu’il reste et qu’il continue d’aider l’équipe à progresser.
« Steven Gerrard est une légende à Liverpool, il n’a jamais remporté de titre en Premier League. Il a gagné la Ligue des champions. Ce serait bien, mais son empreinte à United est déjà importante.
« Je dirais qu’il a besoin d’un titre, que ce soit le championnat ou la Ligue des champions, pour devenir quelque chose de vraiment spécial pour les supporters, pour l’histoire du club. C’est une chose de faire partie d’un club à une époque faste, mais il faut gagner des titres. »
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Objectif trophées : Manchester United en lice pour les honneurs nationaux et européens
United espère lutter pour les trophées les plus prestigieux lors de la prochaine campagne, après avoir vu Michael Carrick lui offrir un retour en Ligue des champions. Manchester United a également réduit l’écart avec les prétendants au titre national.
Le mercato a toutefois été relativement calme et d’autres recrues seront nécessaires, tout en essayant de convaincre Fernandes qu’il doit rester, afin de décrocher les plus grandes récompenses.
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