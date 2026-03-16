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Manchester United devrait repenser son milieu de terrain, Gary Neville s'attendant à ce que Manuel Ugarte soit transféré parallèlement au départ de Casemiro
L'avenir d'Ugarte est incertain après une période difficile
Neville, légende de Manchester United, a désigné Ugarte comme un joueur susceptible de quitter le club cet été. L'international uruguayen, arrivé en provenance du Paris Saint-Germain pour 50,8 millions de livres sterling en 2024, a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier et a été pressenti pour un prêt à Galatasaray en janvier. Malgré cet investissement considérable, il n'a pas disputé un seul match en tant que titulaire sous les ordres de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, ce qui soulève des questions quant à sa place à long terme au sein de l'équipe.
S'exprimant dans son podcast surSky Sports, Neville a laissé entendre que le passage d'Ugarte à Manchester touchait à sa fin. « United a besoin de deux milieux de terrain centraux cet été », a déclaré Neville. « Je pense qu'Ugarte va partir, donc ils ont besoin de deux très bons milieux de terrain centraux. Probablement un qui soit plus positionnel, peut-être du genre Michael Carrick, et un autre qui soit davantage un destructeur. »
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Le départ de Casemiro est confirmé, l'option de prolongation de son contrat n'ayant pas été exercée
La nécessité d’une reconstruction est encore accentuée par le départ imminent de Casemiro. Alors que le vétéran brésilien a ouvert le score lors de la victoire 3-1 de dimanche contre Aston Villa, rappelant aux supporters ses qualités dans les grands matchs, son passage à Old Trafford touche à sa fin. Le club a décidé de ne pas activer la clause de prolongation d’un an prévue dans son contrat, ce qui signifie qu’il quittera le club à l’issue de la saison actuelle de Premier League.
Carrick a évoqué la situation après la victoire contre Villa, soulignant le respect qui existe entre le joueur et les supporters. « Quand une décision est prise, d’une certaine manière, le fait qu’elle soit prise rend les choses un peu plus faciles et tout le monde comprend vraiment la situation », a déclaré l’entraîneur par intérim. « Je pense que l’impact qu’il a eu a été formidable, certainement depuis que je suis ici et que je travaille avec lui, et son influence au sein de l’équipe et lors des moments décisifs en matière de buts. Et je pense que c'était un beau moment à la fin avec les supporters, avec ce lien et ce respect. C'était un beau moment et je pense qu'il l'appréciera. »
Neville considère le milieu de terrain comme un secteur prioritaire
Alors que le club a dépensé sans compter l’été dernier pour renforcer son attaque – en recrutant notamment Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo –, Neville insiste sur le fait que l’accent doit désormais être mis sur le milieu de terrain. Il a souligné que, si la ligne d’attaque « commence à tourner à plein régime », le manque de profondeur et de qualité au milieu reste un problème flagrant pour l’avenir de l’équipe.
« Manchester United n’a pas marqué assez de buts la saison dernière et c’est absolument inacceptable ici, il faut marquer des buts, alors ils ont corrigé cela. Bruno Fernandes est créatif et j’ajouterais même Mason Mount à cela quand il est en forme », a ajouté Neville. « Il semble y avoir de bonnes options en attaque, mais le milieu de terrain central pose problème. Ils vont avoir besoin de trois ou quatre très bons milieux centraux. Pour l’instant, ils ont [Kobbie] Mainoo, en qui on peut croire, mais on ne peut pas vraiment regarder les autres et penser que ça va marcher. »
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Candidats potentiels pour combler le vide au sommet
Combler le vide laissé par un vainqueur de la Ligue des champions tel que Casemiro ne sera pas une mince affaire. Manchester United a été associé à de jeunes talents comme Eliot Anderson, de Nottingham Forest, et Carlos Baleba, de Brighton, même si Neville a souligné qu’il faudrait peut-être faire appel à des joueurs plus confirmés. Le club devrait rechercher des joueurs capables d’apporter à la fois de la solidité défensive et un bon contrôle technique pour épauler Kobbie Mainoo.
Avec une refonte défensive également envisagée, le prochain mercato représente un autre moment charnière dans la trajectoire du club. Neville a conclu : « Je pense effectivement qu'il faut se pencher sur la défense, mais je pense que le milieu de terrain sera la véritable priorité lors du mercato estival. » Alors que la saison entre dans sa phase finale, la pression va peser sur le service des recruteurs pour identifier les profils de « destructeur » et de « joueur de position » que Neville estime essentiels à une reconstruction réussie.
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