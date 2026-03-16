Manchester United devrait repenser son milieu de terrain, Gary Neville s'attendant à ce que Manuel Ugarte soit transféré parallèlement au départ de Casemiro

Neville, légende de Manchester United, a désigné Ugarte comme un joueur susceptible de quitter le club cet été. L'international uruguayen, arrivé en provenance du Paris Saint-Germain pour 50,8 millions de livres sterling en 2024, a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier et a été pressenti pour un prêt à Galatasaray en janvier. Malgré cet investissement considérable, il n'a pas disputé un seul match en tant que titulaire sous les ordres de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, ce qui soulève des questions quant à sa place à long terme au sein de l'équipe.

S'exprimant dans son podcast surSky Sports, Neville a laissé entendre que le passage d'Ugarte à Manchester touchait à sa fin. « United a besoin de deux milieux de terrain centraux cet été », a déclaré Neville. « Je pense qu'Ugarte va partir, donc ils ont besoin de deux très bons milieux de terrain centraux. Probablement un qui soit plus positionnel, peut-être du genre Michael Carrick, et un autre qui soit davantage un destructeur. »