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Manchester United dévoile l'emplacement de son futur stade de 100 000 places, alors que les « Red Devils » s'apprêtent à quitter Old Trafford
Manchester United dévoile l'emplacement de son stade
Les Red Devils ont officiellement confirmé que leur nouveau stade, d’une capacité de 100 000 places, verra le jour au cœur d’un quartier flambant neuf nommé « Stadium District ». L’imposante enceinte sera édifiée à environ 350 mètres au nord-ouest de l’actuel Old Trafford. Ce projet ambitieux constitue le pilier central du plan directeur de revitalisation de Trafford Wharfside, soutenu par le conseil municipal et les autorités des transports.
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Un nouveau stade pour perpétuer l’héritage
Le club a souligné que cet emplacement précis avait été choisi délibérément pour rester à proximité d’Old Trafford, afin de préserver l’histoire, les traditions et les rituels des jours de match qui sont profondément chers aux supporters. Cette étape marque un tournant important dans la création d’installations modernes sans pour autant rompre avec les racines émotionnelles du club.
Collette Roche, directrice générale du projet de nouveau stade à Manchester United, a déclaré : « La publication du plan directeur de Wharfside marque une nouvelle étape importante dans notre projet visant à créer un nouveau stade de classe mondiale pour Manchester United, au cœur d’un quartier dynamique et en pleine transformation pour Trafford et le Grand Manchester. Avec nos partenaires, nous avons l’occasion unique de réaliser un lieu qui apportera des avantages durables aux supporters, aux communautés locales et à l’ensemble de la région pour les décennies à venir.
« Le site proposé pour le stade est idéalement situé à proximité d’Old Trafford, ce qui nous permettra de préserver le patrimoine, les traditions et les rituels des jours de match qui sont si importants pour nos supporters, tout en offrant la connectivité et les infrastructures nécessaires pour offrir une expérience de fan véritablement de classe mondiale.
« Nous nous engageons à construire un stade de classe mondiale avec nos supporters, et non pas simplement pour eux. L’ambiance, l’accessibilité financière et l’accessibilité physique resteront au cœur de nos projets, et nous nous réjouissons de poursuivre notre dialogue avec les supporters et les autres parties prenantes alors que nous entrons dans la prochaine phase de conception et de développement. »
Le Conseil table sur un coup de fouet économique
Ce projet d’envergure devrait injecter 7,3 milliards de livres sterling par an dans l’économie britannique et créer environ 48 000 nouveaux emplois locaux. Le site de 150 hectares ne sera pas uniquement dédié au football ; il sera transformé en un quartier dynamique à usage mixte, accueillant les habitants de la région tout au long de l’année.
Tom Ross, président du conseil municipal de Trafford, a ajouté : « Nous sommes ravis de présenter ce plan directeur qui marque le début d’un long parcours visant à définir ce qui pourrait se faire et où, afin de donner vie à cette destination culturelle et sportive de classe mondiale.
Nous voulons créer un lieu où il fait bon vivre, non seulement les jours de match, mais tous les jours – et nous invitons le plus grand nombre de résidents et d’entreprises possible à nous aider à concrétiser cette vision, dans le cadre de notre prochain processus de consultation.
« Wharfside deviendra un réseau de quartiers attrayants où il fera bon vivre, travailler, flâner, explorer, se détendre en famille, profiter de la nature et de la faune, retrouver des amis, manger au restaurant, prendre un verre, faire du shopping et se divertir.
« Il offrira le meilleur des parcs et des espaces au bord de l’eau, des logements – y compris des options abordables – dans des quartiers dynamiques et diversifiés, de nouvelles infrastructures de santé et d’éducation, un réseau de transports en commun bien coordonné, ainsi que des lieux propices à la marche, au vélo et à l’activité physique. »
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La phase de consultation sur la conception approche
La direction de Manchester United a souligné qu'à ce jour, aucune décision définitive n'a été prise concernant l'avenir d'Old Trafford. La prochaine étape de ce mégaprojet consistera à recueillir l'avis des supporters sur le plan directeur officiel et la conception architecturale du nouveau stade. Un vaste processus de consultation publique auprès des fans et des entreprises locales sera annoncé prochainement.
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