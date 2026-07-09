Le club a souligné que cet emplacement précis avait été choisi délibérément pour rester à proximité d’Old Trafford, afin de préserver l’histoire, les traditions et les rituels des jours de match qui sont profondément chers aux supporters. Cette étape marque un tournant important dans la création d’installations modernes sans pour autant rompre avec les racines émotionnelles du club.

Collette Roche, directrice générale du projet de nouveau stade à Manchester United, a déclaré : « La publication du plan directeur de Wharfside marque une nouvelle étape importante dans notre projet visant à créer un nouveau stade de classe mondiale pour Manchester United, au cœur d’un quartier dynamique et en pleine transformation pour Trafford et le Grand Manchester. Avec nos partenaires, nous avons l’occasion unique de réaliser un lieu qui apportera des avantages durables aux supporters, aux communautés locales et à l’ensemble de la région pour les décennies à venir.

« Le site proposé pour le stade est idéalement situé à proximité d’Old Trafford, ce qui nous permettra de préserver le patrimoine, les traditions et les rituels des jours de match qui sont si importants pour nos supporters, tout en offrant la connectivité et les infrastructures nécessaires pour offrir une expérience de fan véritablement de classe mondiale.

« Nous nous engageons à construire un stade de classe mondiale avec nos supporters, et non pas simplement pour eux. L’ambiance, l’accessibilité financière et l’accessibilité physique resteront au cœur de nos projets, et nous nous réjouissons de poursuivre notre dialogue avec les supporters et les autres parties prenantes alors que nous entrons dans la prochaine phase de conception et de développement. »