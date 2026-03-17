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Manchester United critiqué pour la vente « stupéfiante » de Scott McTominay, tandis qu'une ancienne star écossaise avoue avoir été « abasourdie » par le manque de considération dont a fait l'objet le milieu de terrain
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McTominay entre dans l'histoire en remportant le titre de champion de Serie A
Ce milieu de terrain originaire de Lancaster a été lié à Manchester United d'une manière ou d'une autre depuis l'âge de cinq ans. José Mourinho a contribué à son ascension chez les seniors à Old Trafford, où il a finalement disputé 255 matches officiels sous les couleurs de ce grand club de Premier League.
McTominay a eu du mal à convaincre véritablement les membres du staff technique qu'il pouvait être un rouage essentiel d'un moteur qui continuait parfois à caler. Il a été jugé surnuméraire lorsque les géants de la Serie A se sont manifestés.
Il a savouré la gloire du titre à la fin de sa première saison à Naples, avant d'entrer dans l'histoire en devenant le premier Écossais à être nommé Joueur de l'année de la Serie A. McTominay a également terminé 18e au Ballon d'Or 2025 et est désormais en passe de signer un nouveau contrat, alors que les spéculations concernant un transfert plus lucratif commencent à faire rage.
Pourquoi Manchester United a-t-il laissé McTominay quitter Old Trafford ?
Un retour au football britannique a été évoqué et, lorsqu'on lui a demandé si cela intéresserait McTominay à 29 ans, Gray – s'exprimant en collaboration avec BetSelect.co.uk – a déclaré à GOAL : « Je veux dire, pourquoi voudrait-on partir après l'année qu'il vient de passer ? Ça a été magnifique. Je n'ai jamais douté de lui. Je n’arrivais pas à comprendre, d’une part, pourquoi il n’avait jamais joué plus souvent pour Man United, et, d’autre part, pourquoi ils l’avaient vendu. Ces deux choses m’ont laissé bouche bée.
« Il ne les a jamais laissés tomber. À chaque fois qu’il a joué, il a soit marqué, soit contribué, soit créé une occasion. Il a été formidable, c’est un footballeur formidable, comme on le voit aujourd’hui, et il est désormais reconnu. Je suis tellement heureux pour ce garçon, et je suis aussi très heureux pour l’Écosse. Il a fait une saison brillante.
« Est-ce que je suis surpris ? Probablement par le niveau qu’il a atteint : Joueur de l’année en Italie, c’est une distinction assez importante pour une première saison. On peut donc en être très, très fier. Ils ne voudront pas le laisser partir, pas question. Ils veulent qu’il reste.
« Si j’étais lui, à moins qu’un énorme club ne se présente, et je veux dire un énorme club, pourquoi partirait-on ? Il a 29 ans. Si on mène une belle vie en Italie et que la famille est heureuse, cela compte beaucoup aussi, bien sûr, parce qu’on ne sait jamais. Mais si tous les facteurs sont réunis, que tu es heureux et que tu n’as rien à redire sur ton lieu de vie, ton mode de vie, le football, si tout ça te convient parfaitement, alors je pense qu’il restera.
« Mais, tu sais, ça dépend de lui. Il pourrait dire : “Oui, tu sais quoi, j’aimerais rentrer, passer encore deux ans, mes deux dernières années dans un grand club, de retour en Premier League”. Je ne sais pas. Mais je ne vois pas pourquoi il voudrait partir. Vraiment pas. »
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Manchester United n'a-t-il jamais réussi à trouver le poste idéal pour McTominay ?
Une partie du problème pour Manchester United, c'est qu'ils n'ont jamais semblé déterminer quel était le meilleur poste de McTominay. Il s'épanouit en tant que numéro 10 offensif à Naples, et il est clair qu'il n'est pas le milieu défensif que les Red Devils ont souvent vu en lui.
Gray a ajouté : « Ce n'est clairement pas le cas ! Et cela vaut aussi pour l'Écosse. Nous l'avons vu depuis bien plus longtemps que Manchester United. Je n'ai jamais compris pourquoi. Comme je l'ai dit, il était toujours au top. À chaque fois, même quand il entrait en jeu, soit il se créait deux ou trois occasions, soit il marquait un but. Et puis la semaine suivante, ils le laissaient de nouveau sur le banc. Et je me disais : « Mais qu’est-ce que vous faites ? Comment pouvez-vous laisser quelqu’un comme lui sur le banc ?
« Et la façon dont il se déplace sur le terrain, il est partout, il va de l’arrière vers l’avant. Mais c’est un numéro 10 maintenant, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un 6 ou un 8. C’est un 10. Il aime monter vers l’avant. Il adore marquer des buts. Il aime entrer dans le dernier tiers et tirer ou créer des occasions. Et à United, pour une raison ou une autre, certains entraîneurs, les uns après les autres, ne semblaient pas s’en rendre compte du tout, ce qui m’a stupéfié.
« J’ai été stupéfait quand il est parti, je dois dire. Ils ont dit : “On va te vendre”. J’étais abasourdi. Mais bon, beaucoup de décisions prises par United ces dernières années ont abasourdi beaucoup de monde ! »
Rumeurs de transfert et Coupe du monde : un été décisif pour McTominay
Selon certaines rumeurs, Manchester United serait disposé à réintégrer McTominay dans son effectif, alors que le club cherche à renforcer son milieu de terrain, mais des doutes subsistent quant à la faisabilité d'un tel transfert. Pour l'instant, ce joueur au sommet de son art compte bien terminer la saison 2025-2026 en beauté à Naples avant de rejoindre la sélection écossaise pour la Coupe du monde.
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