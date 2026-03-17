Manchester United critiqué pour la vente « stupéfiante » de Scott McTominay, tandis qu'une ancienne star écossaise avoue avoir été « abasourdie » par le manque de considération dont a fait l'objet le milieu de terrain

Un retour au football britannique a été évoqué et, lorsqu'on lui a demandé si cela intéresserait McTominay à 29 ans, Gray – s'exprimant en collaboration avec BetSelect.co.uk – a déclaré à GOAL : « Je veux dire, pourquoi voudrait-on partir après l'année qu'il vient de passer ? Ça a été magnifique. Je n'ai jamais douté de lui. Je n’arrivais pas à comprendre, d’une part, pourquoi il n’avait jamais joué plus souvent pour Man United, et, d’autre part, pourquoi ils l’avaient vendu. Ces deux choses m’ont laissé bouche bée.

« Il ne les a jamais laissés tomber. À chaque fois qu’il a joué, il a soit marqué, soit contribué, soit créé une occasion. Il a été formidable, c’est un footballeur formidable, comme on le voit aujourd’hui, et il est désormais reconnu. Je suis tellement heureux pour ce garçon, et je suis aussi très heureux pour l’Écosse. Il a fait une saison brillante.

« Est-ce que je suis surpris ? Probablement par le niveau qu’il a atteint : Joueur de l’année en Italie, c’est une distinction assez importante pour une première saison. On peut donc en être très, très fier. Ils ne voudront pas le laisser partir, pas question. Ils veulent qu’il reste.

« Si j’étais lui, à moins qu’un énorme club ne se présente, et je veux dire un énorme club, pourquoi partirait-on ? Il a 29 ans. Si on mène une belle vie en Italie et que la famille est heureuse, cela compte beaucoup aussi, bien sûr, parce qu’on ne sait jamais. Mais si tous les facteurs sont réunis, que tu es heureux et que tu n’as rien à redire sur ton lieu de vie, ton mode de vie, le football, si tout ça te convient parfaitement, alors je pense qu’il restera.

« Mais, tu sais, ça dépend de lui. Il pourrait dire : “Oui, tu sais quoi, j’aimerais rentrer, passer encore deux ans, mes deux dernières années dans un grand club, de retour en Premier League”. Je ne sais pas. Mais je ne vois pas pourquoi il voudrait partir. Vraiment pas. »