Manchester United a officiellement lancé la recherche d’un responsable des réclamations des supporters afin de s’attaquer au problème persistant de la revente illégale de billets à Old Trafford.

Le club a eu du mal à faire face aux contrevenants qui achètent des billets pour les revendre à des prix fortement gonflés. Basé au stade, le nouveau responsable nommé sera le principal point de contact pour les supporters et supervisera principalement des enquêtes approfondies sur des cas présumés de revente illégale de billets, en veillant à ce que toutes les affaires soient traitées équitablement parmi les supporters, selon le Manchester Evening News.