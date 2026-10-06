Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Manchester United crée un nouveau poste spécialisé pour lutter contre la crise de la revente illégale de billets à Old Trafford

Manchester United
Premier League

Manchester United prend des mesures décisives pour résoudre sa crise persistante de revente illégale de billets en créant un tout nouveau poste spécialisé à Old Trafford. Le club a récemment fait face à d’importantes critiques de la part de ses supporters au sujet de la billetterie, ce qui a poussé sa direction à intensifier ses efforts pour protéger les vrais fans et tenter d’éradiquer le marché de la revente illégale.

  • Manchester United s’attaque au problème du marché noir des billets

    Manchester United a officiellement lancé la recherche d’un responsable des réclamations des supporters afin de s’attaquer au problème persistant de la revente illégale de billets à Old Trafford.

    Le club a eu du mal à faire face aux contrevenants qui achètent des billets pour les revendre à des prix fortement gonflés. Basé au stade, le nouveau responsable nommé sera le principal point de contact pour les supporters et supervisera principalement des enquêtes approfondies sur des cas présumés de revente illégale de billets, en veillant à ce que toutes les affaires soient traitées équitablement parmi les supporters, selon le Manchester Evening News.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Les détails du nouveau rôle de dirigeant

    Une annonce publiée sur le site officiel du club détaillait les responsabilités étendues de ce nouveau poste. Elle indiquait : « Ce rôle est essentiel pour soutenir la mission du club dans la lutte contre le marché noir des billets, en gérant de manière indépendante un volume élevé d’enquêtes complexes concernant des supporters, ainsi que les sanctions, les recours et les escalades qui y sont liés. Utiliser l’IA, la technologie et l’analyse de données sur tableur pour identifier des schémas, des tendances et des risques émergents, tout en faisant preuve d’un excellent jugement et en assurant une communication claire et empathique. »

    Le communiqué poursuivait : « Veiller à ce que chaque dossier soit traité efficacement et de manière cohérente, dans le respect de la politique du club, de ses valeurs, de ses obligations légales et de l’équité envers l’ensemble des supporters. »

  • Les protestations des supporters et les récentes interdictions de club

    Ce changement administratif fait suite à la décision controversée de United d’interdire de stade 685 abonnés, qui auraient été impliqués dans des activités de revente illicite de billets.

    Alors que le club a tenté de sévir contre le marché noir, certains supporters suspendus continuent de clamer leur innocence. Cette frustration généralisée a culminé avec une manifestation de supporters lors du derby de Manchester le mois dernier. Le nouveau dirigeant aura spécifiquement pour mission de rétablir la confiance en veillant à ce que les supporters se sentent écoutés, informés et respectés tout au long de leur procédure d’appel, quelle que soit l’issue finale.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Arsenal FC v Manchester United - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Et maintenant, quelle suite pour Manchester United ?

    United va désormais se concentrer sur la finalisation du recrutement pour ce poste crucial afin de rétablir l’harmonie à Old Trafford. Une fois le/la responsable des recours des supporters nommé(e), le club devra rapidement mettre en œuvre les nouveaux protocoles fondés sur l’IA et les données afin de gérer efficacement les appels et de mettre définitivement un terme à l’exploitation des véritables supporters se rendant aux matches.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT