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Manchester United crée un nouveau poste spécialisé pour lutter contre la crise de la revente illégale de billets à Old Trafford
Manchester United s’attaque au problème du marché noir des billets
Manchester United a officiellement lancé la recherche d’un responsable des réclamations des supporters afin de s’attaquer au problème persistant de la revente illégale de billets à Old Trafford.
Le club a eu du mal à faire face aux contrevenants qui achètent des billets pour les revendre à des prix fortement gonflés. Basé au stade, le nouveau responsable nommé sera le principal point de contact pour les supporters et supervisera principalement des enquêtes approfondies sur des cas présumés de revente illégale de billets, en veillant à ce que toutes les affaires soient traitées équitablement parmi les supporters, selon le Manchester Evening News.
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Les détails du nouveau rôle de dirigeant
Une annonce publiée sur le site officiel du club détaillait les responsabilités étendues de ce nouveau poste. Elle indiquait : « Ce rôle est essentiel pour soutenir la mission du club dans la lutte contre le marché noir des billets, en gérant de manière indépendante un volume élevé d’enquêtes complexes concernant des supporters, ainsi que les sanctions, les recours et les escalades qui y sont liés. Utiliser l’IA, la technologie et l’analyse de données sur tableur pour identifier des schémas, des tendances et des risques émergents, tout en faisant preuve d’un excellent jugement et en assurant une communication claire et empathique. »
Le communiqué poursuivait : « Veiller à ce que chaque dossier soit traité efficacement et de manière cohérente, dans le respect de la politique du club, de ses valeurs, de ses obligations légales et de l’équité envers l’ensemble des supporters. »
Les protestations des supporters et les récentes interdictions de club
Ce changement administratif fait suite à la décision controversée de United d’interdire de stade 685 abonnés, qui auraient été impliqués dans des activités de revente illicite de billets.
Alors que le club a tenté de sévir contre le marché noir, certains supporters suspendus continuent de clamer leur innocence. Cette frustration généralisée a culminé avec une manifestation de supporters lors du derby de Manchester le mois dernier. Le nouveau dirigeant aura spécifiquement pour mission de rétablir la confiance en veillant à ce que les supporters se sentent écoutés, informés et respectés tout au long de leur procédure d’appel, quelle que soit l’issue finale.
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Et maintenant, quelle suite pour Manchester United ?
United va désormais se concentrer sur la finalisation du recrutement pour ce poste crucial afin de rétablir l’harmonie à Old Trafford. Une fois le/la responsable des recours des supporters nommé(e), le club devra rapidement mettre en œuvre les nouveaux protocoles fondés sur l’IA et les données afin de gérer efficacement les appels et de mettre définitivement un terme à l’exploitation des véritables supporters se rendant aux matches.
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