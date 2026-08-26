Selon un rapport de The Sun, Manchester United a enfreint le règlement de la Premier League concernant les maillots lors de sa défaite inaugurale 2-0 contre Hull City et a été contraint d’apporter une modification.

Le club a abordé cette campagne sans sponsor sur la manche gauche après la fin de son contrat de 20 millions de livres par an avec DXC Technology.

Cependant, selon l’article M.15 du règlement de la Premier League, les clubs qui n’ont pas de sponsor commercial sur ce bras doivent afficher l’écusson officiel de la compétition sur les deux manches. L’équipe n’a pas respecté cette consigne en portant son nouveau troisième maillot.







