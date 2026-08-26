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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Manchester United contraint de modifier son maillot après avoir enfreint le règlement de la Premier League contre Hull City

Manchester United
Premier League

Manchester United a été contraint d’apporter un changement immédiat à ses maillots après avoir enfreint par inadvertance le règlement de la Premier League sur les équipements lors de sa défaite contre Hull City pendant le week-end d’ouverture. Les joueurs sont entrés sur le terrain sans un badge obligatoire sur la manche, une erreur importante que le club doit désormais corriger afin d’être pleinement en conformité avant son prochain match.

  • Infraction au règlement lors de la journée d’ouverture

    Selon un rapport de The Sun, Manchester United a enfreint le règlement de la Premier League concernant les maillots lors de sa défaite inaugurale 2-0 contre Hull City et a été contraint d’apporter une modification.

    Le club a abordé cette campagne sans sponsor sur la manche gauche après la fin de son contrat de 20 millions de livres par an avec DXC Technology.

    Cependant, selon l’article M.15 du règlement de la Premier League, les clubs qui n’ont pas de sponsor commercial sur ce bras doivent afficher l’écusson officiel de la compétition sur les deux manches. L’équipe n’a pas respecté cette consigne en portant son nouveau troisième maillot.



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    Échapper aux sanctions de la ligue

    Malgré cet oubli sur le maillot, Manchester United évitera toute sanction formelle de la part de la ligue. Les joueurs ont laissé un côté complètement vide à côté de l’écusson obligatoire sur le bras droit et de l’élément « No Room For Racism ». Alors que Chelsea, Sunderland et Crystal Palace arboraient tous correctement l’emblématique lion de la ligue sur les deux manches lors du week-end d’ouverture, United cherche toujours un nouveau partenaire commercial pour remplacer l’accord expiré de 20 M£. Le club et la ligue sont au courant de l’erreur.

  • Frustrations sur le terrain

    Sur le terrain, la situation était tout aussi frustrante. Le capitaine Bruno Fernandes est revenu sur cette mauvaise performance : « À chaque match à l’extérieur, nous leur laissons trop le ballon. Lors des 20 premières minutes, le gardien était celui qui a touché le plus de ballons. Nous devions presser davantage, être plus agressifs, et encore une fois nous devons travailler les coups de pied arrêtés et ne pas encaisser ce type de buts. Contre ce genre d’équipes, elles attendent ce moment. » L’entraîneur Michael Carrick a ajouté : « Intérieurement, nous souffrons. Les garçons savent que nous devons faire mieux. Nous avons perdu un match et c’est un mauvais match à perdre. Mais cela ne changera rien. »

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    Retour à Old Trafford

    Manchester United devrait arborer correctement l’écusson de la Premier League sur ses deux manches lorsqu’il retrouvera la compétition face à Ipswich à Old Trafford dimanche. Carrick et son équipe auront à cœur de laisser derrière eux le week-end d’ouverture, avec l’objectif de décrocher leurs trois premiers points de la nouvelle campagne tout en respectant pleinement le règlement de la ligue.

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