Manchester United confronté à un problème de transfert alors que le président de Trabzonspor exclut tout accord définitif pour Andre Onana, évalué à 43 millions de livres sterling

S'adressant à Gunebakis, le vice-président du Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, n'a pas mâché ses mots au sujet de l'écart financier entre les deux clubs. Il a clairement indiqué que les chiffres avancés par les géants de la Premier League ne correspondaient tout simplement pas à la réalité du budget du club turc à l'approche du mercato estival.

«Comme le montant proposé par Manchester United pour l'achat d'André Onana se situe entre 45 et 50 millions d'euros (39 à 43 millions de livres sterling), notre président a sincèrement informé la communauté en fonction de la réalité du Trabzonspor », a révélé Kafkas. « Je ne pense pas que cette information ait affecté Onana. Car Onana pense que s'il ne va pas en Angleterre, il veut continuer dans un club européen. »

La direction du Trabzonspor a laissé entendre que, bien qu'elle apprécie le talent du joueur, le prix demandé actuellement par Old Trafford est tout simplement hors de sa portée. Kafkas a ajouté : « Sa famille partage cet avis. Le président a également tenu à expliquer la réalité du Trabzonspor. Cependant, si les conditions changent, la situation évoluera. »