AFP
Traduit par
Manchester United confronté à un problème de transfert alors que le président de Trabzonspor exclut tout accord définitif pour Andre Onana, évalué à 43 millions de livres sterling
Onana reconstruit sa réputation
Une série de performances irrégulières et d'erreurs catastrophiques a contraint Manchester United à se tourner vers le marché des transferts pour trouver un nouveau gardien de but pendant l'été. Le joueur de 29 ans a finalement été remplacé dans le onze de départ par Senne Lammens, arrivé du Royal Antwerp pour 18 millions de livres sterling (24 millions de dollars). Bien qu'Onana ait quelque peu rétabli sa réputation avec 21 apparitions pour Trabzonspor cette saison, le club de Super Lig a désormais officiellement annoncé qu'il n'avait pas l'intention de déclencher un transfert permanent au prix actuellement demandé par United.
- Getty
Trabzonspor exclut tout transfert définitif
S'adressant à Gunebakis, le vice-président du Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, n'a pas mâché ses mots au sujet de l'écart financier entre les deux clubs. Il a clairement indiqué que les chiffres avancés par les géants de la Premier League ne correspondaient tout simplement pas à la réalité du budget du club turc à l'approche du mercato estival.
«Comme le montant proposé par Manchester United pour l'achat d'André Onana se situe entre 45 et 50 millions d'euros (39 à 43 millions de livres sterling), notre président a sincèrement informé la communauté en fonction de la réalité du Trabzonspor », a révélé Kafkas. « Je ne pense pas que cette information ait affecté Onana. Car Onana pense que s'il ne va pas en Angleterre, il veut continuer dans un club européen. »
La direction du Trabzonspor a laissé entendre que, bien qu'elle apprécie le talent du joueur, le prix demandé actuellement par Old Trafford est tout simplement hors de sa portée. Kafkas a ajouté : « Sa famille partage cet avis. Le président a également tenu à expliquer la réalité du Trabzonspor. Cependant, si les conditions changent, la situation évoluera. »
Le manager de Trabzonspor rend son verdict
Le manager de Trabzonspor, Fatih Tekke, s'est également exprimé sur la situation, saluant le professionnalisme d'Onana malgré l'incertitude qui plane sur son avenir. L'entraîneur a souligné la résilience du gardien après avoir été « évincé » de Manchester United à la suite d'une série d'erreurs très médiatisées qui lui ont initialement coûté sa place à Old Trafford.
Tekke a expliqué : « Onana est prêté chez nous. Il y a eu des matchs où il n'a pas bien joué. Il y a aussi eu de nombreux matchs où il a bien joué. Je suis très satisfait de l'attitude positive d'Onana, non seulement en termes de performances, mais aussi en termes de caractère. Vous avez été transféré de l'une des meilleures équipes du monde et vous avez rencontré des problèmes. Il se sent très à l'aise ici. »
- GETTY
Que nous réserve l'avenir ?
Des informations récentes suggèrent qu'Onana n'a pas renoncé à sa carrière à Manchester United et qu'il est prêt à se battre pour conserver sa place de numéro 1 la saison prochaine. Cependant, Lammens occupant actuellement ce poste, le chemin vers le onze de départ reste bloqué, laissant la carrière du joueur, qui vaut 43 millions de livres sterling, à la croisée des chemins à l'approche d'un été décisif.
Publicité