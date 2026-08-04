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Manchester United confirme un accord de sponsoring record de 20 M£ pour ses tenues d’entraînement avant la nouvelle saison
United décroche un accord record avec Betway
Manchester United a officiellement dévoilé un accord de sponsoring pluriannuel avec Betway pour ses tenues d’entraînement, qui générera, selon certaines informations, un revenu record de 20 millions de £ (26 millions de $) par saison. Le branding de la filiale de Super Group figurera en bonne place sur les équipements d’entraînement des équipes masculine et féminine, avec également une présence les jours de match à Old Trafford et au Progress with Unity Stadium. Cet accord commercial comble un vide d’un an créé par l’expiration du contrat du club avec Tezos en juin 2025.
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L’accord avec Betway est conforme à la réglementation
La conclusion de ce qui est présenté comme le contrat de sponsoring de tenue d’entraînement le plus lucratif du football mondial a été facilitée par le retour de United en Ligue des champions cette saison. Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre des prochaines réglementations de la Premier League, qui interdiront aux sociétés de paris de figurer sur le devant des maillots de match à partir de la saison prochaine.
En annonçant l’accord, le directeur commercial de United, Marc Armstrong, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Betway en tant que partenaire principal officiel. L’ampleur de notre nouveau partenariat enthousiasmant reflète notre stratégie de croissance, la force et l’attrait durables de Manchester United à l’échelle mondiale, ainsi que notre capacité à attirer des marques de premier plan qui souhaitent s’adresser à notre vaste base de supporters à travers le monde. »
Carrick renforce son effectif pour la campagne
Sur le plan commercial comme sur le terrain, le club continue d’afficher une dynamique positive sous la direction de l’entraîneur permanent Michael Carrick, après avoir terminé à la troisième place de Premier League la saison dernière. Manchester United a déjà renforcé ses options au milieu de terrain en recrutant Andrey Santos en provenance de Chelsea et Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa.
D’autres arrivées sont attendues avant la fermeture du mercato, alors que les dirigeants cherchent à construire un effectif suffisamment profond pour un calendrier nettement plus chargé que les 40 matches disputés au total la saison dernière.
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Le test de pré-saison précède l’ouverture du championnat
Le géant anglais sera confronté à un test de taille face au champion d’Europe Paris Saint-Germain lors d’un match amical de pré-saison samedi. Cette rencontre servira de repère crucial pour l’effectif de Carrick avant une campagne nationale et européenne intense. United lancera officiellement sa saison de Premier League lors d’un déplacement sur la pelouse de Hull City, fraîchement promu, le 22 août.
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