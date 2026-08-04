La conclusion de ce qui est présenté comme le contrat de sponsoring de tenue d’entraînement le plus lucratif du football mondial a été facilitée par le retour de United en Ligue des champions cette saison. Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre des prochaines réglementations de la Premier League, qui interdiront aux sociétés de paris de figurer sur le devant des maillots de match à partir de la saison prochaine.

En annonçant l’accord, le directeur commercial de United, Marc Armstrong, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Betway en tant que partenaire principal officiel. L’ampleur de notre nouveau partenariat enthousiasmant reflète notre stratégie de croissance, la force et l’attrait durables de Manchester United à l’échelle mondiale, ainsi que notre capacité à attirer des marques de premier plan qui souhaitent s’adresser à notre vaste base de supporters à travers le monde. »