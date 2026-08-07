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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Manchester United confirme officiellement sa sixième recrue de l’été avec l’arrivée d’une sensation sud-américaine à Old Trafford

Mercato
Manchester United
Fortaleza
C. Orozco
Premier League
Primera A

Manchester United a officiellement annoncé l’arrivée de sa sixième recrue du mercato estival, avec la finalisation du transfert de Cristian Orozco en Premier League. Le milieu de terrain colombien, très prometteur, rejoint Manchester United après son 18e anniversaire, ce qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de recrutement du club.


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  • Manchester United s’offre un prodige colombien

    Manchester United a officiellement bouclé le recrutement d'Orozco, le club ayant publié un communiqué officiel pour confirmer l'arrivée de l'adolescent à Old Trafford. Le joueur de 18 ans rejoint le géant de Premier League en provenance du club colombien de Fortaleza, mettant fin à un feuilleton de transfert qui avait fait l'objet d'un accord de principe depuis la fin de l'année dernière.

    Dans son annonce, Manchester United a confirmé le pedigree du joueur, déclarant : « Manchester United a finalisé la signature du prometteur jeune milieu de terrain Cristian Orozco. Le joueur de 18 ans arrive en provenance de Fortaleza CEIF, pensionnaire colombien de la Categoria Primera A. Orozco, qui a été formé à l'académie de Rojo FC, a disputé cinq matches avec l'équipe première de Fortaleza la saison dernière et a représenté la Colombie jusqu'au niveau des moins de 17 ans. »


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    Orozco évoque ses ambitions pour Old Trafford

    Le joueur lui-même est clairement impatient de se lancer et se dit confiant quant au fait qu’il possède les qualités nécessaires pour s’épanouir à Old Trafford. En évoquant le défi qui l’attend, Orozco a mis en avant son envie d’apprendre et de s’intégrer rapidement au groupe. « Je sais que mes points forts sont mon physique et ma technique, a-t-il déclaré aux médias. J’ai ces qualités, et avec le don que Dieu m’a donné, je ne pense pas que ce sera trop difficile. Mais tout est une question d’adaptation. Je suis très jeune, et c’est ce que je vais devoir faire. »

    Le milieu de terrain a également reconnu l’importance de surmonter les barrières de la communication en rejoignant un nouveau pays. « Je m’attends à beaucoup apprendre en anglais. Quand j’étais là-bas, j’ai réalisé à quel point c’était important, a-t-il ajouté. Je veux arriver et apprendre le plus vite possible. C’est ce qu’il faut pour que je puisse montrer mon niveau et tout ce dont je suis capable. Je veux m’adapter à tout ce qui se présente à moi le plus rapidement possible. »


  • Construire pour l’avenir à long terme

    Orozco arrive à Manchester avec une réputation grandissante de milieu défensif techniquement doué. Connu pour sa présence physique et son exceptionnelle qualité de distribution du ballon, il a déjà démontré des qualités de leadership en étant le capitaine de sa sélection lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA. Son recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large menée par INEOS, qui consiste à identifier et sécuriser des talents d’élite issus de marchés émergents avant que leur valeur marchande n’augmente de manière exponentielle.

    Malgré l’enthousiasme entourant son arrivée, Manchester United a l’intention de gérer son adaptation avec précaution. Le club a indiqué que le jeune espoir ne serait pas lancé immédiatement dans des rencontres seniors à forte pression. Il sera plutôt accompagné par l’Academy de Manchester United pendant qu’il prendra ses marques dans son nouvel environnement, découvrira la culture locale et s’adaptera aux exigences physiques spécifiques du football anglais.


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  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sur les traces de la Colombie

    En rejoignant Manchester, Orozco devient le troisième joueur colombien à porter les couleurs de Manchester United, dans le sillage de Radamel Falcao et Mateo Mejia. Si le prêt de Falcao au club en 2014-2015 a été perturbé par des blessures, l’arrivée d’Orozco représente un nouveau départ pour le talent colombien à Old Trafford.

    Cette signature vient conclure une impressionnante période de recrutement pour le club, qui a agi avec détermination pour renforcer à la fois l’effectif de l’équipe première et son vivier de développement. En tant que sixième recrue de l’été, Orozco incarne l’engagement du club envers un réseau de recrutement mondial qui s’étend à toute l’Amérique du Sud.

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