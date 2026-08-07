Le joueur lui-même est clairement impatient de se lancer et se dit confiant quant au fait qu’il possède les qualités nécessaires pour s’épanouir à Old Trafford. En évoquant le défi qui l’attend, Orozco a mis en avant son envie d’apprendre et de s’intégrer rapidement au groupe. « Je sais que mes points forts sont mon physique et ma technique, a-t-il déclaré aux médias. J’ai ces qualités, et avec le don que Dieu m’a donné, je ne pense pas que ce sera trop difficile. Mais tout est une question d’adaptation. Je suis très jeune, et c’est ce que je vais devoir faire. »

Le milieu de terrain a également reconnu l’importance de surmonter les barrières de la communication en rejoignant un nouveau pays. « Je m’attends à beaucoup apprendre en anglais. Quand j’étais là-bas, j’ai réalisé à quel point c’était important, a-t-il ajouté. Je veux arriver et apprendre le plus vite possible. C’est ce qu’il faut pour que je puisse montrer mon niveau et tout ce dont je suis capable. Je veux m’adapter à tout ce qui se présente à moi le plus rapidement possible. »



