Manchester United confirme le départ d’Altay Bayindir, alors que son prêt au Celta Vigo comprend une clause de transfert définitif

Le communiqué officiel du club a confirmé l’opération, en déclarant : « Le gardien de Manchester United Altay Bayindir a accepté de rejoindre le club de Liga du Celta Vigo en prêt pour la durée de la saison 2026/27, sous réserve de son enregistrement.

« Le joueur de 28 ans a disputé six matches avec United la saison dernière, sa troisième depuis son arrivée en provenance de Fenerbahce en 2023. Après ses débuts contre Newport County en 2024, Altay a disputé 17 rencontres au total avec le club.

« Bayindir prend désormais la direction de l’Espagne pour rejoindre le Celta Vigo, qui a terminé sixième de Liga la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Claudio Giraldez et s’apprête à disputer l’édition de cette saison de l’UEFA Europa League. Tout le monde à United souhaite à Altay le meilleur pour la campagne à venir. »