AFP
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Manchester United confirme le départ d’Altay Bayindir, alors que son prêt au Celta Vigo comprend une clause de transfert définitif
Option permanente incluse dans le changement espagnol
Manchester United a officiellement validé le départ temporaire du gardien de 28 ans, mais ce transfert pourrait rapidement devenir définitif. Selon le Manchester Evening News, le Celta Vigo a obtenu une option pour rendre l’opération définitive l’été prochain pour 3,5 millions de livres sterling. United a protégé ses intérêts à long terme dans cet accord en négociant plusieurs bonus liés aux performances ainsi qu’un pourcentage élevé à la revente si le Celta venait finalement à céder le gardien avec une plus-value.
- Getty
Communiqué officiel du club publié
Le communiqué officiel du club a confirmé l’opération, en déclarant : « Le gardien de Manchester United Altay Bayindir a accepté de rejoindre le club de Liga du Celta Vigo en prêt pour la durée de la saison 2026/27, sous réserve de son enregistrement.
« Le joueur de 28 ans a disputé six matches avec United la saison dernière, sa troisième depuis son arrivée en provenance de Fenerbahce en 2023. Après ses débuts contre Newport County en 2024, Altay a disputé 17 rencontres au total avec le club.
« Bayindir prend désormais la direction de l’Espagne pour rejoindre le Celta Vigo, qui a terminé sixième de Liga la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Claudio Giraldez et s’apprête à disputer l’édition de cette saison de l’UEFA Europa League. Tout le monde à United souhaite à Altay le meilleur pour la campagne à venir. »
La période difficile de Bayindir à Old Trafford
Bayindir est arrivé à Manchester en provenance de Fenerbahçe il y a trois ans, dans le cadre d’un transfert de 4,3 M£, avec la réputation d’être l’un des plus grands talents turcs au poste de gardien. Cependant, il a eu du mal à déloger les titulaires en place et n’a disputé que 17 matches au total durant son passage au club.
Bien qu’il ait brièvement occupé la place de numéro un lorsque l’ancien entraîneur Ruben Amorim a initialement écarté Andre Onana de ses plans, Bayindir n’a pas réussi à conserver sa place de titulaire. Il a finalement perdu sa place au profit de Senne Lammens après une baisse de forme et a été de fait écarté du onze de départ pour le reste de la saison.
- Getty Images Sport
Carrick supervise la refonte du poste de gardien
Le départ de Bayindir s’inscrit dans une restructuration plus large du secteur des gardiens sous la direction de Michael Carrick. Avec le départ également en prêt d’Onana vers Trabzonspor, le club a choisi d’apporter de l’expérience en recrutant Karl Darlow librement en provenance de Leeds United. Le jeune gardien tchèque Radek Vitek est lui aussi proche d’un départ définitif, Middlesbrough étant en négociations avancées pour s’attacher la signature du joueur de 22 ans.
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