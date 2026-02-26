Getty
Manchester United conclut un accord avec un grand club turc pour vendre son gardien remplaçant Altay Bayindir, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire sa masse salariale
La fin d'un chapitre difficile en Premier League
Cette décision marque la fin rapide d'un chapitre difficile pour le gardien de but de 27 ans en Premier League. Malgré son statut de titulaire dans l'équipe nationale turque, Bayindir s'est retrouvé cloué sur le banc depuis son arrivée en provenance de Fenerbahçe dans le cadre d'un transfert d'environ 5 millions d'euros. United se concentrant sur la viabilité financière dans le cadre de sa nouvelle structure sportive, le transfert des joueurs aux salaires élevés est devenu une priorité. La direction du club considère la vente de l'ancien capitaine de Fenerbahçe comme une mesure logique pour libérer des ressources tout en permettant au joueur de retrouver une place de titulaire dans une autre équipe.
Les détails de l'accord avec Beşiktaş
Les négociations entre United et Besiktas ont évolué rapidement ces dernières semaines, aboutissant à une percée qui verra Bayindir rejoindre les Black Eagles, rapporte Fanatik. Le club basé à Istanbul avait déjà manifesté son intérêt pendant le mercato hivernal, mais aucun accord n'avait pu être conclu à ce stade. Cependant, la persévérance du conseil d'administration de Besiktas a finalement porté ses fruits. Selon certaines informations, le club turc aurait réussi à négocier les conditions financières à un niveau acceptable après avoir surmonté les obstacles initiaux liés aux attentes salariales du joueur. Les négociations auraient initialement achoppé sur la question du maintien de son salaire actuel, mais un compromis a finalement été trouvé pour faciliter le transfert.
Les conditions finales de l'accord suggèrent une « fin heureuse » pour toutes les parties impliquées dans la transaction. Besiktas devrait payer un montant d'environ 5 millions d'euros, ce qui permettra à United de récupérer son investissement initial à partir de 2023. En ce qui concerne les détails du contrat, les informations ajoutent que le gardien de but exigeait un salaire d'environ 3 millions d'euros, mais qu'il a été ramené à 2 millions d'euros.
Un mandat difficile à Old Trafford
Les statistiques de Bayindir pendant son séjour en Angleterre reflètent celles d'un joueur qui a eu du mal à trouver son rythme malgré des opportunités limitées. Depuis son arrivée en septembre 2023, il a principalement été utilisé comme remplaçant derrière Andre Onana, qui est actuellement prêté au club turc de Trabzonspor. Depuis son arrivée, Bayindir a disputé 17 matches toutes compétitions confondues et a réussi trois clean sheets.
Bien que ses apparitions aient été éphémères, son professionnalisme n'a jamais été remis en question par le staff technique. Cependant, la nécessité d'une présence plus régulière dans les cages et la volonté du club de remanier son effectif de gardiens de but ont fait que son avenir à long terme ne se trouvait pas à Manchester. La décision de le vendre maintenant est considérée comme une mesure proactive de la part de United pour éviter une situation où un atout précieux reste inutilisé sur le banc, où Bayindir se trouve actuellement en tant que remplaçant de Senne Lammens. Pour l'international turc, la chance de diriger la ligne défensive de l'un des clubs les plus historiques de Turquie offre une plateforme idéale pour relancer une carrière qui a quelque peu stagné pendant son séjour dans le nord-ouest de l'Angleterre.
En prévision du mercato estival
À l'approche de la période des transferts, les formalités de l'accord devraient être réglées sans trop de difficultés. L'accord est tellement avancé que le joueur est prêt à signer dès l'ouverture de la période d'enregistrement.
Pour United, cette vente n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, car le club cherche à remanier son effectif. En supprimant le salaire de Bayindir de ses comptes, le club se crée une marge de manœuvre supplémentaire dans le cadre des règles de rentabilité et de viabilité (PSR), qui sont devenues un sujet de discussion majeur pour les clubs de Premier League. L'accent est désormais mis sur la recherche d'un remplaçant adéquat, capable de remplacer Lammens de manière fiable, probablement un joueur issu du centre de formation ou un gardien de but expérimenté à moindre coût. Quant à Besiktas, le club s'est assuré les services d'un talent international confirmé qui connaît parfaitement la Super Lig, renforçant ainsi son effectif en vue de la course au titre la saison prochaine.
