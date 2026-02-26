Manchester United conclut un accord avec un grand club turc pour vendre son gardien remplaçant Altay Bayindir, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire sa masse salariale

Les négociations entre United et Besiktas ont évolué rapidement ces dernières semaines, aboutissant à une percée qui verra Bayindir rejoindre les Black Eagles, rapporte Fanatik. Le club basé à Istanbul avait déjà manifesté son intérêt pendant le mercato hivernal, mais aucun accord n'avait pu être conclu à ce stade. Cependant, la persévérance du conseil d'administration de Besiktas a finalement porté ses fruits. Selon certaines informations, le club turc aurait réussi à négocier les conditions financières à un niveau acceptable après avoir surmonté les obstacles initiaux liés aux attentes salariales du joueur. Les négociations auraient initialement achoppé sur la question du maintien de son salaire actuel, mais un compromis a finalement été trouvé pour faciliter le transfert.

Les conditions finales de l'accord suggèrent une « fin heureuse » pour toutes les parties impliquées dans la transaction. Besiktas devrait payer un montant d'environ 5 millions d'euros, ce qui permettra à United de récupérer son investissement initial à partir de 2023. En ce qui concerne les détails du contrat, les informations ajoutent que le gardien de but exigeait un salaire d'environ 3 millions d'euros, mais qu'il a été ramené à 2 millions d'euros.