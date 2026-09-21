Selon The Sun, Manchester United suit Rajkovic, âgé de 15 ans, comme un possible remplaçant de Gabriel. L’attaquant a récemment stupéfié le club en demandant l’annulation de son enregistrement afin de devenir agent libre. Il devait participer au match de Carabao Cup contre Brighton mercredi dernier, ce qui aurait fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire du club.

À la place, Gabriel cherche à rejoindre un autre club, avec l’intérêt de Barcelone, du Real Madrid et de Chelsea. Par conséquent, United a envoyé un recruteur à Oslo dimanche pour voir Rajkovic jouer avec Valerenga contre Fredrikstad, dans le but de devancer les clubs concurrents pour la signature du Norvégien.