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Manchester United cible le prodige norvégien Gabriel Rajkovic pour remplacer le jeune JJ Gabriel sur le départ
Manchester United prépare un remplaçant
Selon The Sun, Manchester United suit Rajkovic, âgé de 15 ans, comme un possible remplaçant de Gabriel. L’attaquant a récemment stupéfié le club en demandant l’annulation de son enregistrement afin de devenir agent libre. Il devait participer au match de Carabao Cup contre Brighton mercredi dernier, ce qui aurait fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire du club.
À la place, Gabriel cherche à rejoindre un autre club, avec l’intérêt de Barcelone, du Real Madrid et de Chelsea. Par conséquent, United a envoyé un recruteur à Oslo dimanche pour voir Rajkovic jouer avec Valerenga contre Fredrikstad, dans le but de devancer les clubs concurrents pour la signature du Norvégien.
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Faire voler en éclats le record de Haaland
Rajkovic s’est déjà forgé une solide réputation en Norvège après avoir fait ses débuts en senior à l’âge de 14 ans en janvier. L’ailier a inscrit son premier but en Eliteserien lors d’une défaite 2-1 contre Bodo/Glimt le mois dernier, à l’âge de 15 ans et 166 jours. Cet exploit efface largement le cap fixé par l’attaquant de Manchester City Haaland, qui avait marqué son premier but dans l’élite à l’âge de 17 ans et 16 jours.
Rajkovic est désormais le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du championnat norvégien, juste derrière le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard. Il a enchaîné après ce premier but avec une nouvelle réalisation lors d’un match nul 2-2 contre Sarpsborg, portant son total à deux buts et une passe décisive en 14 apparitions cette saison.
Valorisation à plusieurs millions
Valerenga est pleinement conscient de l’intérêt croissant suscité par son joueur formé au club et a protégé sa valeur. Contrairement à Gabriel, Rajkovic est lié par un contrat à Oslo jusqu’en décembre 2028 et a déjà refusé des offres pour s’entraîner dans de grands clubs européens.
Des informations en Norvège suggèrent que Valerenga pourrait réclamer une indemnité d’environ 16 millions de livres sterling pour autoriser un transfert. Si ce montant est atteint, cela pulvériserait le record de transfert du club. Cependant, une réglementation stricte signifie qu’il ne peut pas finaliser un départ à l’étranger avant d’avoir 16 ans, en février 2027. Pour l’instant, l’attaquant gaucher reste concentré sur la poursuite de son impressionnante progression en Eliteserien.
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Quelle suite pour les adolescents ?
Gabriel doit régler son avenir immédiat alors que Manchester United tente de gérer sa demande sans précédent de mettre fin à son enregistrement. Si son contrat est résilié, une bataille acharnée entre le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea commencera. Pendant ce temps, United continuera de suivre de près Rajkovic au cours des prochains mois. Le club doit décider s’il s’aligne sur l’évaluation à 16 M£ avant que le Norvégien n’ait 16 ans l’année prochaine.
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