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Manchester United cible la sensation d'Arsenal Myles Lewis-Skelly alors que Michael Carrick prépare une offensive ambitieuse
Manchester United vise un transfert ambitieux de Lewis-Skelly
Manchester United étudie la possibilité d’un ambitieux transfert estival pour Lewis-Skelly, issu du centre de formation d’Arsenal, selon The Independent. Manchester United suit de longue date le joueur de 19 ans depuis qu’il a intégré l’équipe première d’Arsenal lors de la saison 2024/25. Carrick connaît bien l’état d’esprit d’élite et la mentalité de premier ordre de l’international anglais. Les dirigeants d’Old Trafford étudient désormais s’ils peuvent tester la détermination de leur rival lors du mercato actuel.
Cependant, un accord reste complexe après que Manchester United a déjà renforcé son milieu de terrain cet été. Le club a recruté Youri Tielemans et Andrey Santos pour un total de 83 millions de livres sterling, avec une troisième recrue au milieu de terrain qui reste encore possible.
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La mentalité d’élite à l’origine de l’éclosion d’Arsenal
Lewis-Skelly a fait preuve d’une résilience remarquable la saison dernière après avoir vu ses opportunités avec l’équipe première reculer temporairement. Après s’être imposé au poste d’arrière gauche à la suite d’une blessure de Riccardo Calafiori, son temps de jeu a diminué lorsque Mikel Arteta a privilégié des défenseurs traditionnels comme Piero Hincapie et Calafiori.
Malgré ce contretemps, le jeune joueur a maintenu un très haut niveau d’implication à l’entraînement jusqu’à ce qu’une nouvelle opportunité se présente. Replacé au milieu de terrain axial contre Fulham, il a livré une performance de premier plan avant d’être titularisé en finale de la Ligue des champions contre le PSG.
Son mental d’élite était évident lorsqu’il a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2030 l’été dernier. « Je veux laisser un héritage, a déclaré Lewis-Skelly. Je veux tout gagner dans ce sport. Je veux remporter des trophées sur les plus grandes scènes tout en restant quelqu’un qui apprend toujours et garde les pieds sur terre, ce qui est très important. »
Le renouveau du milieu de terrain sous Arteta
Après avoir joué un rôle clé dans le triomphe d'Arsenal en Premier League la saison dernière, Lewis-Skelly connaît désormais un renouveau et s'impose comme l'un des plus grands espoirs du milieu de terrain anglais. Sa polyvalence et son caractère en font une cible idéale pour la vision de Carrick à Old Trafford.
Milieu de terrain de formation, sa capacité à s'adapter au poste d'arrière gauche avant d'honorer ses premières sélections avec l'équipe d'Angleterre A a mis en lumière sa maturité tactique. Il a rapidement prouvé sa qualité aussi bien sur la scène nationale qu'européenne.
Cette qualité évidente et cette attitude humble expliquent le regain d'intérêt de United. Cependant, son fort engagement à bâtir un héritage durable dans le nord de Londres laisse penser qu'il reste déterminé à réussir dans son club formateur.
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Bataille pour des places dans le nord de Londres
Un éventuel transfert à Old Trafford paraît peu probable à ce stade, compte tenu de l’importance prise par Lewis-Skelly sous les ordres d’Arteta pendant la pré-saison. L’adolescent a livré de solides prestations qui laissent entrevoir un rôle important lors de la prochaine campagne. Il devra toutefois faire face à la concurrence au milieu de terrain d’Arsenal, d’autant que le club londonien cherche activement à conclure un accord pour le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes.
Néanmoins, Lewis-Skelly a montré qu’il était prêt à rester et à se battre pour sa place. Reste à voir si Manchester United décidera de formuler une offre officielle, alors que les deux clubs finalisent leur mercato estival.
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