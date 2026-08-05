Manchester United cible la sensation d'Arsenal Myles Lewis-Skelly alors que Michael Carrick prépare une offensive ambitieuse

Lewis-Skelly a fait preuve d’une résilience remarquable la saison dernière après avoir vu ses opportunités avec l’équipe première reculer temporairement. Après s’être imposé au poste d’arrière gauche à la suite d’une blessure de Riccardo Calafiori, son temps de jeu a diminué lorsque Mikel Arteta a privilégié des défenseurs traditionnels comme Piero Hincapie et Calafiori.

Malgré ce contretemps, le jeune joueur a maintenu un très haut niveau d’implication à l’entraînement jusqu’à ce qu’une nouvelle opportunité se présente. Replacé au milieu de terrain axial contre Fulham, il a livré une performance de premier plan avant d’être titularisé en finale de la Ligue des champions contre le PSG.

Son mental d’élite était évident lorsqu’il a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2030 l’été dernier. « Je veux laisser un héritage, a déclaré Lewis-Skelly. Je veux tout gagner dans ce sport. Je veux remporter des trophées sur les plus grandes scènes tout en restant quelqu’un qui apprend toujours et garde les pieds sur terre, ce qui est très important. »