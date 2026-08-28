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Manchester United cible à la surprise générale un attaquant de Bundesliga pour remplacer sa star sur le départ, tandis que Tottenham se joint à la course
Manchester United vise un remplaçant pour Zirkzee
Manchester United se prépare à l’après-Joshua Zirkzee, alors que l’attaquant néerlandais se rapproche d’un départ d’Old Trafford. Des informations indiquent que Zirkzee pousse pour quitter Manchester United après un passage difficile en Angleterre, où il n’a inscrit que neuf buts en 75 apparitions. L’ancien joueur de Bologne est désormais fortement annoncé sur le chemin d’un retour en Serie A, alors que la Fiorentina avance dans les discussions, ce qui laisse Michael Carrick dans l’obligation de se renforcer.
Du haut de ses 1,96 m, Matanovic s’est imposé comme le candidat idéal pour combler ce vide, selon La Gazzetta dello Sport. Le joueur de 23 ans a réussi une première saison productive avec Fribourg après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert à 6,9 M£. Il a bouclé la saison avec 15 buts toutes compétitions confondues, échouant de peu à remporter un trophée après la défaite de l’équipe de Julian Schuster face à Aston Villa en finale de la Ligue Europa.
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Tottenham et la Fiorentina entrent dans la course
La course pour Matanovic est loin d’être jouée d’avance, puisque Tottenham est également crédité d’un vif intérêt pour le Croate. L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, souhaiterait ajouter davantage de taille à son attaque, malgré la présence de joueurs comme Dominic Solanke et Richarlison.
Autre élément qui ajoute à la complexité de ce jeu de chaises musicales sur le marché des transferts : l’effet domino impliquant la Fiorentina. Au-delà de sa piste menant à Zirkzee, l’équipe de Fabio Grosso suit aussi Matanovic comme alternative potentielle. La Viola scrute activement le marché pour remplacer Moise Kean, qui doit rejoindre le projet de Cesc Fabregas à Côme. Si les négociations pour Zirkzee venaient à caler, le virage de la Fiorentina vers l’attaquant de Fribourg pourrait déclencher une féroce guerre d’enchères à trois.
La refonte offensive de Carrick
L’intérêt de Manchester United pour un nouveau numéro neuf intervient dans le cadre d’un remaniement plus large de son effectif. Après la vente de Rasmus Hojlund à Naples, l’effectif a semblé léger dans l’axe. Si United a réussi à intégrer Youri Tielemans et Carlos Baleba dans son milieu de terrain, le manque de tranchant devant le but a été évident lors de sa récente surprenante défaite 2-0 contre Hull City.
Les négociations pour le départ de Zirkzee progressent actuellement, la Fiorentina étant confiante quant à la conclusion d’un prêt d’une saison. Si United parvient à se séparer de l’international néerlandais, cela libérerait les fonds nécessaires ainsi qu’une place dans l’effectif pour lancer une offre formelle pour Matanovic avant la date limite de mardi.
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La cote de Matanovic est en hausse
Le profil de Matanovic a fortement gagné en visibilité grâce à ses performances en club comme en sélection. Bien qu’il n’ait pas marqué en trois apparitions lors de la Coupe du monde estivale, il a entamé la nouvelle saison sur un rythme effréné. L’attaquant a récemment inscrit un doublé lors de la victoire de Fribourg contre Dusseldorf en DFB-Pokal, prouvant encore davantage qu’il est prêt à franchir un cap sur une plus grande scène.
Pour Manchester United, l’arrivée de Matanovic marquerait une évolution vers une présence plus physique en pointe. Avec Tottenham également à l’affût, et un joueur comparé à la légende croate Mario Mandzukic, la bataille pour obtenir sa signature s’annonce comme l’un des feuilletons marquants de la fin du mercato.
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