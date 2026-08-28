Manchester United se prépare à l’après-Joshua Zirkzee, alors que l’attaquant néerlandais se rapproche d’un départ d’Old Trafford. Des informations indiquent que Zirkzee pousse pour quitter Manchester United après un passage difficile en Angleterre, où il n’a inscrit que neuf buts en 75 apparitions. L’ancien joueur de Bologne est désormais fortement annoncé sur le chemin d’un retour en Serie A, alors que la Fiorentina avance dans les discussions, ce qui laisse Michael Carrick dans l’obligation de se renforcer.

Du haut de ses 1,96 m, Matanovic s’est imposé comme le candidat idéal pour combler ce vide, selon La Gazzetta dello Sport. Le joueur de 23 ans a réussi une première saison productive avec Fribourg après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un transfert à 6,9 M£. Il a bouclé la saison avec 15 buts toutes compétitions confondues, échouant de peu à remporter un trophée après la défaite de l’équipe de Julian Schuster face à Aston Villa en finale de la Ligue Europa.



