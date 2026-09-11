Selon la BBC, Manchester United a officiellement banni 685 comptes et infligé des sanctions ou adressé des avertissements à 464 supporters à l’issue d’une enquête approfondie sur le marché noir des billets.

Le club a lancé son enquête en juillet, ce qui avait d’abord déclenché de vastes protestations de la part des supporters, qui craignaient de voir leurs abonnements de saison confisqués sans explication appropriée.

À la suite de cette contestation, le club a admis avoir sous-estimé le nombre de supporters qui partagent les informations de leur compte et a reconnu que ses premières mesures avaient provoqué de l’inquiétude. Parmi les dossiers examinés, 468 ont été classés sans suite après que les supporters ont fourni des explications jugées satisfaisantes, tandis que 499 interdictions ont été définitivement confirmées par une commission d’appel indépendante.