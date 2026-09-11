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Manchester United bannit 685 comptes de supporters et en sanctionne des centaines d’autres à la suite d’une vaste enquête sur le marché noir des billets
Manchester United conclut son enquête sur le marché noir des billets
Selon la BBC, Manchester United a officiellement banni 685 comptes et infligé des sanctions ou adressé des avertissements à 464 supporters à l’issue d’une enquête approfondie sur le marché noir des billets.
Le club a lancé son enquête en juillet, ce qui avait d’abord déclenché de vastes protestations de la part des supporters, qui craignaient de voir leurs abonnements de saison confisqués sans explication appropriée.
À la suite de cette contestation, le club a admis avoir sous-estimé le nombre de supporters qui partagent les informations de leur compte et a reconnu que ses premières mesures avaient provoqué de l’inquiétude. Parmi les dossiers examinés, 468 ont été classés sans suite après que les supporters ont fourni des explications jugées satisfaisantes, tandis que 499 interdictions ont été définitivement confirmées par une commission d’appel indépendante.
- AFP
Lutter contre les réseaux organisés de billetterie
Malgré les réactions négatives initiales, Manchester United a fermement défendu son droit de lutter contre le problème galopant du marché noir des billets. Le club a insisté sur le fait que des supporters innocents n’avaient pas été sanctionnés, tout en démantelant avec succès des réseaux organisés de grande ampleur.
En expliquant les raisons de ces lourdes sanctions, le club a déclaré : « Six cent quatre-vingt-cinq comptes ont fait l’objet d’une interdiction, tandis que 464 supporters ont reçu une sanction réduite ou un avertissement final. Des interdictions ont été prononcées lorsqu’il y avait un usage abusif important du système de billetterie à des fins lucratives. Cela comprenait l’exploitation de réseaux organisés de billetterie, qui contrôlaient, vendaient et distribuaient des billets à partir de centaines de comptes. »
Des problèmes de billetterie généralisés en Premier League
Manchester United a exposé sa philosophie de base concernant l’affluence les jours de match. Le club a expliqué : « Le principe directeur du club en matière de billetterie est simple : assurer la sécurité de nos supporters, protéger un accès équitable aux billets pour les véritables supporters de Manchester United et lutter contre la revente illégale de billets, les abus et les activités à but lucratif. » Pour prouver qu’il n’en tire pas profit, les billets concernés par les sanctions seront vendus match par match aux tarifs des abonnements. À noter que d’autres grandes équipes de Premier League ont récemment été confrontées à des problèmes similaires. Manchester City a interdit de stade 165 supporters, tandis que Liverpool a prononcé 432 interdictions à vie et saisi plus de 1,2 million de livres sterling d’actifs dans le cadre de sa propre répression musclée.
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Quel avenir pour Manchester United ?
Reste à savoir si les explications du club suffiront à apaiser des supporters en colère dans les prochains jours. Le groupe de supporters The 1958 a appelé à une manifestation massive contre les propriétaires du club avant le derby de Manchester de dimanche, en citant largement ces récents problèmes de billetterie comme l’une des principales raisons de son mécontentement. Manchester United espère que la tension retombera avant le coup d’envoi de cette rencontre cruciale.
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